El presunto asesino de la vecina de La Paterna Juana Ramos no ingresará a prisión provisional pese a saltarse 42 veces la medida cautelar de presentarse ante el Juzgado dos días a la semana. La jueza sostiene que no tiene "ninguna duda" de que el imputado conoce todos los detalles de la noche en que la víctima desapareció.

La titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Maria Auxiliadora Díaz ha emitido un auto respecto a la situación personal de Miguel Ángel Ramos después de que la familia de la mujer desaparecida pidiera su ingreso en prisión provisional tras faltar 42 veces a firmar en la Ciudad de La Justicia desde el 13 de marzo, un día antes de que se decretase el Estado de Alarma. En este reseña que su declaración es parcial, inconsistente e insuficiente sobre los hechos que le impidieron cumplir con su obligación.

El investigado alegó ante la jueza que no había podido acudir por la pandemia y aseguró que un guardia de seguridad del Juzgado le había comunicado que no podría entrar a la Ciudad de La Justicia a presentarse y que "ya lo llamarían". Algo que fue desmentido por el vigilante.

El auto también pone de manifiesto que "no hay duda" de que Juana Ramos no desapareció de forma voluntaria, debido a que la relación entre ella y su familia era "muy estrecha", tanto que se encargaba del cuidado de su nieto. Además, cuidaba de sus padres de avanzada edad y regentaba un local que estaba situado en el mismo inmueble de su domicilio. Resalta que no consta que la víctima tuviese una enfermedad o patología que la llevara a desaparecer, en especial porque en los cuatro años transcurridos desde aquel 20 de agosto de 2016, aún no se han obtenido noticias sobre su existencia.

A su vez, la jueza reseña que la versión dada por el investigado durante la instrucción es "inverosímil", sumando la información obtenida en la que se sitúan a los dos móviles en la misma zona, el de él y la víctima, el día en que Juana Ramos desapareció. Las declaraciones "en este Juzgado han sido totalmente contradictorias y muy poco creíbles". De hecho, el auto apunta que la colaboración de Miguel Ramos con el caso ha sido "nula" y en momentos "obstativa". Algo que, apunta, no es compatible con alguien que ha perdido a su pareja con la que mantenía una relación de afectividad y a la que quería, como aseguró en sede judicial.

El procesado conoce, según el auto, todos los detalles del día en que la víctima desapareció y sabe donde se encuentra actualmente su cuerpo "produciendo el mayor dolor que se le puede causar a una familia, que es acostarse cada noche desconociendo que le ocurrió a su madre o hija y en qué lugar se encuentra actualmente".

Sin embargo la jueza considera que no puede adoptarse en este momento la medida cautelar de prisión "estando pendiente el resultado del resto de diligencias". Por lo que el investigado por los delitos de homicidio o asesinato, maltrato habitual y hostigamiento se mantiene con la obligación de acudir al Juzgado dos veces por semana, prohibición de salir de la Isla y del territorio nacional con la respectiva retirada de su pasaporte.