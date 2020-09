El grupo político PP-AV (Partido Popular-Asociación de Vecinos) critica "colas multitudinarias" en las oficinas municipales y exige al grupo de gobierno que tome medidas urgentes para acabar con ellas. "Hace varias semanas la alcaldesa del municipio, Conchi Narváez (PSOE), afirmaba en redes sociales que las colas para realizar cualquier gestión en las oficinas municipales de nuestro municipio habían casi desaparecido. Pero la realidad es bien distinta, cada mañana podemos ver colas interminables de personas que se encuentran en las oficinas municipales para realizar gestiones. Además, las numerosas quejas se reproducen en las diferentes redes sociales reclamando mejor servicio al administrado", indica en un comunicado el partido de la oposición.

Así, PP-AV considera que la alcaldesa del municipio "vive de espaldas a la realidad de sus vecinos y es incapaz de articular acciones o medidas que puedan mejorar y colaborar para que las personas reciban mejor los servicios".

Elena Álamo, portavoz del grupo, añade que "en estos tiempos convulsos son numerosos los trámites que hacen los vecinos para solicitar ayudas o trámites ordinarios, por ejemplo, la tramitación del ingreso mínimo vital exige el certificado de empadronamiento, que lleva asociado el pago de una tasa, que se puede incluso contemplar su gratuidad en casos de necesidad", afirmó. Además, detallan que si este certificado pudiese emitirse de forma digital eliminaría la presión extraordinaria que tienen los trabajadores municipales, "que nos consta que están haciendo todo lo posible y más para dar los mejores servicios y siendo conscientes también de la falta de personal", declaró también su portavoz.

Por ello, el grupo político se muestra convencido de que "se pueden priorizar los recursos humanos y buscar medidas y alternativas". "No es serio que en un gobierno de 17 concejales, con una cantidad de personal eventual considerable, no hayan marcado unas líneas conjuntas para buscar solución a un problema que es de todos", continúan.

Así, proponen que se habiliten varias líneas telefónicas directas de atención al vecino para poder derivarles y encaminarles en las necesidades que tienen que resolver. Y también consideran importante habilitar en la entrada del edificio atención personalizada orientativa con personal eventual que pueda ayudar a resolver muchas dudas y a reducir las colas, incluso dotados de equipos informáticos que puedan ayudar a emitir un certificado de viajes online, ya que muchas personas no saben cómo hacerlo. "No se puede dar un servicio tan pésimo a los administrados, nuestros vecinos no se merecen esto" remató la portavoz, Elena Álamo Vega.