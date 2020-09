El alcalde de Tejeda, Fracisco Perera, ha denunciado este sábado que "el egoísmo y la irresponsabilidad" de algunos vecinos del municipio cumbrero de Gran Canaria, cuyas instalaciones municipales ha ordenado cerrar, han propiciado con su actitud un preocupante repunte de la Covid-19.

Tras dictar este viernes un bando para pedir a los 1.500 habitantes de la localidad que no salgan a la calle si no es necesario e informar de la suspensión de diversos servicios municipales, Perera ha manifestado este sábado a Efe que se siente "impotente" por no poder actuar ni hacer un seguimiento a personas cuyas PCR han resultado positivas, y que, pese a ello, "siguen saliendo a la calle", o ante otras con PCR negativas que no han cumplido con el preceptivo confinamiento de ocho días hasta la realización de una segunda prueba.

Muchos de esos negativos han resultado ser positivos en esa segunda prueba y han estado en la calle esos ocho días "contagiando a los demás", de ahí que "de estar limpio" de coronavirus, como estuvo durante mucho tiempo, este municipio acumule más de 25 casos, la mayoría de ellos confirmados en la última semana, ha referido el regidor, de la Agrupación de Electores por Tejeda.

A juicio de Perera, "la salud pública ha de primar sobre la Ley de Protección de Datos", que es "la cortina" con la que dice encontrarse a la hora de tratar de controlar la propagación de la pandemia en su municipio, donde vive mucha población de alto riesgo, dada su avanzada edad, ha alertado.

Aunque ha resaltado la labor que realizan los rastreadores, el alcalde de Tejeda ha subrayado que su arduo trabajo se está viendo comprometido por la irresponsabilidad de los vecinos que han seguido celebrando "cumpleaños y tenderetes" sin tomar las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias.

El regidor se ha mostrado favorable a la implantación de "indicativos o pulseras" que permitan hacer un seguimiento a las personas que hayan dado positivo en una prueba PCR o a las que, dando negativo en una primera no se hayan quedado en casa los días predeterminados hasta la realización de la segunda.

Estos mecanismos permitirían actuar a los cuerpos policiales contra estos "irresponsables", ha recalcado el alcalde, quien ha agradecido al Gobierno canario que haya destacado este fin de semana en el municipio a efectivos de la Policía Canaria para apoyar la labor que desarrolla el único agente de la Policía Local con el que cuenta Tejeda.