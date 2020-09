La localización de ocho casos positivos de covid-19 en Tejeda, según los datos oficiales aportados por la Consejería de Sanidad del Gobirno de Canarias, ha motivado el endurecimiento de las restricciones con nuevas medidas en el municipio cumbrero para frenar el avance de la pandemia.

Así, desde el Ayuntamiento de Tejeda se reclama a la población que colabore para “ prevenir posibles restricciones más severas, amén de las ya conocidas”. De momento, “hasta nuevo aviso, las instalaciones municipales permanecerán cerradas, así como los diferentes servicios (gimnasio, cursos, gimnasia terapéutica”, entre otros que se están impartiendo en dichas instalaciones públicas.

Desde la corporación municipal se recuerda que “la responsabilidad individual y social son clave en estos momentos para que no tengamos más casos, colaboremos entre todos para que así sea”. Y se hace hincapié en que “la transmisión del virus puede darse en cualquier momento y con la persona menos esperada, más aún si esta no muestra ningún tipo de síntoma. La confianza es el principal aliado del coronavirus”, advierten las autoridades locales.

Las medidas sanitarias

La adopción de las medidas para controlar la extensión de la pandemia también son recordadas por el Ayuntamiento de Tejeda. Así, aconseja que se evite salir de domicilio en la media de lo posible, además de evitar todo tipo de reuniones sociales y familiares.

De puertas afuera, se recuerda el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, guardar la distancia “cuando se tenga que salir a hacer alguna gestión o compra de manera inevitable, especialmente en los lugares cerrados”. Además, se recomienda el lavado y desinfección de manos frecuentemente para evitar contagios.

Asimismo, se explica que si alguien está en cuarentena, “bien porque has dado positivo en el PCR o porque alguna persona cercana a ti lo ha dado, recuerda que tienes que aislarte en tu domicilio, no salgas a la calle bajo ningún concepto y no recibas visitas”.

Por último, se recomienda que “Si crees tener síntomas de covid, o has estado en contacto con alguien positivo o que tenga síntomas de ello, llama inmediatamente al 112” y aislarse en el municipio, además de no recibir visitas ni hacerlas a otras personas.