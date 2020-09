Antonio Cabrera insistió en que han intentado mantener la máxima discreción durante las negociaciones, a sabiendas de que el rumor había trascendido más allá del municipio. Algo molesto de que se le acuse de aspirar a hacerse cargo del departamento de Urbanismo, quiso aclarar que, en ningún momento, han hablado del reparto de áreas, porque siempre "lo prioritario ha sido sacar adelante ese acuerdo".

Pero, ni José Armengol, líder de Ando Sataute, ni el cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria, Martín Sosa, y socio de gobierno de Blanco, atendieron ayer las reiteradas llamadas de este periódico. Desde Unidos por Gran Canaria si que se hicieron eco de la conversación que Martín Sosa mantuvo con esa formación política, en la que al parecer aseguró que, “en ningún momento, ha mantenido esas reuniones con los representantes del PSOE o de Ando Sataute para formar un nuevo gobierno, y que ni se lo ha planteado”.

A su vez, Cabrera resaltó que Santa Brígida siempre ha sido "un municipio de derechas", y jamás en la historia ha tenido ocho ediles de la izquierda, en alusión a los del PSOE y Ando Sataute, por lo que a su juicio se trata de "una oportunidad que no se puede perder, porque lo contrario es arriesgarse a que el PP se perpetúe como sucedió con Carmelo Vega".

Y al margen de estos movimientos para arrebatarle el bastón de mando, el alcalde, Miguel Jorge Blanco, aseguró ayer que "no estaba enterado de nada y que no tenía ni idea" de que uno de sus socios de gobierno estuviera participando en la gestación de una moción de censura. "Voy a llamar a Martín Sosa- el portavoz de Unidos por Gran Canaria- a ver qué dice " comentó Blanco, sin dar más detalles. Tras señalar que Martín Sosa no le había trasladado ninguna controversia sobre los diferentes asuntos de gobierno, el alcalde aseguró que "confía en los ediles de Unidos, en lo que le dicen, porque un pacto se basa en la confianza".

Aunque en las últimas elecciones municipales fue Ando Sataute la fuerza más votada, esta formación local no logró sacar adelante un acuerdo para continuar al frente del municipio como en el mandato anterior, y fue el PP, con 5 ediles el que si consiguió aglutinar en su proyecto a los dos representantes de Unidos, al de Ciudadanos, y al de la Plataforma Vecinal por Santa Brígida, lo que le dio una mayoría de 9 concejales.

Tampoco otro de los socios de Blanco, Juan Armando Umpiérrez, cabeza de lista de la Plataforma Vecinal por Santa Brígida, estaba ayer al tanto de los intentos de la oposición por cambiar la composición del pacto de gobierno actual. Umpiérrrez dijo que precisamente ayer concluía sus vacaciones en Fuerteventura y “no sabia nada de ningún intento de moción de censura”.

En cuanto a los motivos que han llevado a los socialistas de Santa Brígida a respaldar este cambio de gobierno, Antonio Cabrera aludió a la paralización de la gestión. "Es un buen chico, pero no tiene un buen equipo", dijo al referirse al alcalde. Así, criticó que no se recepcionen urbanizaciones como Monte Bravo, que siga el 'mamotreto',-los restos de un centro comercial- que hace dos décadas preside el casco del pueblo; el estado de los parques, la recogida de basuras, la falta de una cámara de seguridad en el puesto de la policía. También cuestionó que no se cubran las plazas de funcionarios vacantes, y que no se revisen las ordenanzas para que los propietarios de coches eléctricos se beneficien de una bonificación como en la capital grancanaria.