Arucas insiste en pedir que se soterre el enlace de Bañaderos a El Puertillo

Facundo insistió ayer en que Arucas se va a seguir oponiendo a que se instale un puente colgante, parecido al de El Rincón, para unir estas dos localidades costeras que se quedaron separadas hace años debido a la ampliación de la carretera del Norte. En este sentido, recordó que la solución que lleva reclamando desde hace años este municipio al Cabildo insular es que se soterre todo ese tramo de la vía que va de Bañaderos a El Puertillo, y que supone un trazado de unos 400 metros.

El Ayuntamiento dice que el Cabildo no respondió las alegaciones a este planeamiento

Si bien esta opción ya la trasladó desde el pasado mandato el Ayuntamiento de Arucas al grupo de gobierno de Morales, a través de las alegaciones que presentó al Plan Territorial del Norte, Facundo aseguró que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido respuesta a las alegaciones y, por tanto, desconoce cómo va a quedar el documento definitivo.

En el planeamiento se contempla precisamente el trazado de un puente de 190 metros en el tramo que pasa entre los barrios de Bañaderos y el Puertillo, en Arucas. También se recoge la transformación del espacio de la rotonda de Bañaderos hasta la subida a Moya, en el Pagador, en una zona de esparcimiento, por lo que la carretera, con sus cuatro carriles, se trasladarían hacia el interior.

“Vamos a defender hasta el final que la vía se haga bajo el rasante” Juan Jesús Facundo - Alcalde de Arucas

El alcalde de Arucas advirtió que desde el Ayuntamiento van a “defender hasta las últimas consecuencias” que la solución no sea la de instalar la estructura de un puente. Recordó que la que fuera consejera de Política Territorial del Cabildo del pasado mandato, Inés Miranda, les comentó que esa petición no conllevaría problemas en lo que respecta a la ordenación territorial, porque no afectaba al trazado, y hasta llegó a señalar que para llevarla a cabo bastaba con que el Ayuntamiento y el Gobierno canario decidieran que en vez de un puente se hiciera un soterramiento de la vía.

Según explicó, desde este departamento del Cabildo también le indicaron que se iba a modificar el artículo 17 del Plan Territorial Parcial del Norte que es el que recoge la opción del puente para resolver la conexión de Bañaderos con El Altillo, pero finalmente no le han hecho llegar cómo ha quedado el documento que recoge este planeamiento.

Facundo destacó que el Gobiero de Canarias ya emitió un informe desfavorable sobre la ordenación del litoral del Norte en el que aclaraba que el Cabildo grancanario no tenía competencias para decidir qué tipo de opción, si la vía soterrada o el puente, es la más conveniente en este tramo de la GC 2, en Arucas, y que por lo tanto esa solución es una decisión que sólo puede eejcutar el departamento de Obras Públicas.