La vegetación que habitaba en la mediana de la Avenida de Carlos V de Carrizal ha sido trasplantada a diferentes parques y espacios verdes del municipio de la VIlla de Ingenio, donde continúan su ciclo de vida. También han sido plantados nuevos árboles tuliperos (Liriodendron tulipifera) en los parterres de la zona del Centro Cívico de Carrizal.

Cactus, palmeras reales y turbitos, principalmente, forman parte de la vegetación que estaba en Carlos V y que ha sido trasplantada por la empresa que ejecuta la obra en esa avenida, uno de las condiciones incluidas en el contrato, supervisado y coordinado por el personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.

El concejal responsable del área, Ramón Tejera, asegura que “desde el comienzo de este proyecto de la obra de Carlos V se contemplaba el trasplante de la vegetación de la mediana” y afirma que “nosotros somos los primeros interesados en tener una flora en el municipio en buen estado”.

El edil destaca la importancia de la colaboración entre el personal que cuida las zonas verdes y la ciudadanía. “Por mucho personal que haya para el cuidado de parques y zonas verdes, si la ciudadanía no actúa de forma cívica y responsable en estos espacios públicos no avanzaremos como sociedad”, apunta Ramón Tejera, quien subraya que “las personas tienen que querer y respetar el lugar en el que viven para que puedan sentirse orgullosa, pero eso trabajo de todos y todas. No podemos caer en la queja continua mientras no hacemos nada por mejorar el municipio”.

Las obras previstas incluyen la eliminación de la mediana, la implantación de sumideros de gran captación de aguas pluviales en las intersecciones, la eliminación de contenedores de recogida de residuos orgánicos y selectiva para nueva ubicación y la sustitución de lámparas en la glorieta de la calle Alemania por focos led, con la consecuente mejora de iluminación y medioambiental.

Las obras irán por fases y no cierra en ningún momento la circulación del tráfico durante los dos meses que dura su ejecución

Cierre de parques

La Concejalía de Parques y Jardines también informa que este jueves se procedió al cierre del parque del Buen Suceso de Carrizal para dar comienzo a las obras de rehabilitación del escenario, que mejorarán las condiciones del espacio y su accesibilidad y creará un espacio multifuncional para el uso de colectivos culturales y sociales, y el ajardinamiento con árboles de gran porte para que actúen de pantalla frente al viento, contribuyendo a mejorar la estancia de los espectadores en la plaza.

Los parques que continúan abiertos al público porque se pueden desinfectar de forma diaria son Camelot, Pepa Aurora, Las Mimosas, Néstor Álamo, Cercado Grande, Aguatona y Las Puntillas.