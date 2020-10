El abogado del acusado de patronear la patera en la que murieron ahogadas dos mujeres y una bebé tras chocar la embarcación y volcar al llegar a la costa sur de Gran Canaria el 16 de mayo de 2019 ha pedido la absolución de su defendido, quien en su última palabra ha insistido en su inocencia. "No voy a perdonar en la vida a quienes me están acusando, no he hecho nada", ha afirmado Abdallah W., quien declaró por videoconferencia ayer en el juicio que se ha seguido contra él en la Audiencia de Las Palmas y que ha quedado visto para sentencia.

Su letrado en su informe final reclama que, en caso de que sea condenado por el tribunal, le imponga la pena mínima, seis años, frente a los 15 años y medio que solicitan las acusaciones.

El letrado de la defensa sostiene que su cliente ha mantenido siempre que vino en busca de trabajo a Gran Canaria en un barco de pesca, en abril de 2019, y que "nunca patroneó la patera ni recibió dinero de nadie" como afirman las testigos protegidas que sobrevivieron al naufragio, lo que puede obedecer a que tenga parecido con la persona que les trajo.

A Aballah W., que dice no entender por qué le hacen "tanto daño", no se le detuvo junto a las otras personas que se localizaron cuando llegó la patera "porque no estaba en ese lugar", sino días más tarde, y tampoco presentaba quemaduras en la piel, que sería lo lógico tras haber estado cinco días al mando de la embarcación, donde uno se hallaron huellas suyas en el motor ni en la caña, argumenta su abogado.

En cuanto al teléfono móvil que se le intervino y las conversaciones que lo inculpan, el letrado ha recalcado que no se hicieron pruebas para determinar que esa era la voz del acusado. Así mismo, expone que en caso de que la sala lo condene se tenga en cuenta que no fueron tres los homicidios involuntarios sino dos, ya que solo se encontraron los cuerpos de la bebé Sephora y de otra mujer, Justine, pues el de la tercera no se ha localizado, lo que no significa que esté muerta.

Todo son especulaciones respecto a esta tercera fallecida, ha afirmado el abogado, "no se sabe quién es, en la patera se la sitúa en distintos sitios, nadie vio flotando su cuerpo, se especula que falleció pero pudo haber huido", por lo que ha concluido que no hay datos que verifiquen esa muerte.

Es tan plausible la teoría de la Fiscalía como la suya, pues nadie puede confirmar su salida del Sáhara, su venida a Canarias y menos su fallecimiento, ha añadido el abogado, quien por todo ello ha solicitado, en caso de que se condene a su defendido, cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los extranjeros en concurso ideal con dos homicidios imprudentes, con dos años de reclusión.

El Ministerio Fiscal, la acusación particular que representa a la madre del bebé y la del Gobierno de Canarias en nombre de la menor, la hija de Justine Sehekoke, piden para el acusado una condena de 15 años y medio de prisión y que se les indemnice con 72.438 y 93.135 euros, respectivamente.

Según las acusaciones, el procesado patroneó la patera que naufragó tras cinco días de travesía en la que se quedaron sin comida y bebida, en unas condiciones en las que corrían peligro la vida de sus ocupantes, una treintena de inmigrantes magrebíes y 11 mujeres de Costa de Marfil con tres bebés y tres jóvenes menores de edad.