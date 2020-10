El Cabildo es incapaz de llegar a un acuerdo político sobre inmigración

Una moción y cinco preguntas sobre inmigración en el Pleno ordinario de septiembre, más otra propuesta en una sesión extraordinaria del Cabildo, pedida por los grupos opositores, coparon el tiempo de los debates y, a última hora, hasta hubo una oferta de acuerdo por parte del pacto tripartito, pero finalmente fue imposible aprobar una resolución que refleje un consenso de la institución ante el aumento de la presión migratoria.

La primera moción, defendida por el portavoz de Unidos-CC, José Miguel Bravo de Laguna, planteaba diez puntos, algunos de ellos aceptados por el grupo de gobierno de Antonio Morales, mientras que la segunda proponía la creación de una mesa de seguimiento con participación de todos los grupos del Cabildo para abordar los graves problemas que afectarán a la isla en los próximos años, como las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, la atención a los migrantes o la crisis del turismo.

El PP sugiere que se usen los cruceros fondeados en la bahía para alojar a los migrantes

La constitución de esa mesa de seguimiento fue el punto más controvertido, por el rotundo rechazo del gobierno, y frustró la posibilidad de consensuar una respuesta al fenómeno migratorio. Los portavoces de NC, Carmelo Ramírez, y del PSOE, Miguel Ángel Pérez, propusieron sustituir la moción de Bravo de Laguna por otra similar que ya fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, a lo que éste se negó.

Acogida digna

Al defender su propuesta, Bravo consideró que los diez puntos de la moción recogen justamente lo que han venido reclamando en los últimos meses los tres partidos que gobiernan en el Cabildo, como instar al Estado a que “a la mayor urgencia” utilice instalaciones adecuadas de titularidad estatal (edificios, puertos, cuarteles) para “dar una acogida digna a los inmigrantes irregulares que lleguen a nuestras costas, cumpliendo además con las medidas sanitarias relativas a la pandemia”.

Otros puntos de esa moción pedían reforzar los servicios de vigilancia (SIVE) para detectar en su caso embarcaciones nodriza que dejen pateras cerca de nuestras costas, lucrándose de un negocio ilícito; instar al Gobierno de España a que incentive y refuerce los acuerdos de colaboración con países emisores, como Marruecos, Mauritania, Senegal o Argelia, para impedir la salida de cayucos o embarcaciones con ese tráfico humano; instar a los ayuntamientos y al propio Cabildo “a aportar soluciones transitorias de puesta a disposición de terrenos o instalaciones que puedan dar respuesta temporal, al menos, a este problema, pero a la vez prohibiendo o desaconsejando que se utilicen centros escolares, turísticos o viviendas o locales de uso residencial o habitacional, cuyas licencias municipales se otorgan para un uso bien distinto”.

El gobierno insular ofreció como alternativa un texto aprobado antes en la Cámara regional

Además, reclamaba “un verdadero programa de reubicación, traslado y reintegro a sus países, poniendo como valor fundamental la solidaridad compartida y responsable y el equilibrio en el reparto de cargas para ayudar a solventar estos problemas, con especial incidencia en el tema de menores extranjeros no acompañados (Mena); que se negocien corredores aéreos seguros y sin hacer discriminación entre las islas turísticas (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote), puesto que todas se cobijan como marca dentro del paraguas Islas Canarias”.

Ramírez, Pérez y la portavoz de Podemos, Concepción Monzón, admitieron que sus grupos podrían apoyar, por “razonables”, algunos de esos puntos, pero no todos, por lo que anunciaron su voto en contra. En ese debate, el portavoz del PSOE sí reconoció que el Gobierno central cometió “errores” en el tratamiento a los migrantes en el muelle de Arguineguín, pero aseguró que desde el Cabildo se está actuando de forma correcta en sus competencias, como la acogida de los menores, actualmente unos 500.

Críticas a Escrivá

Previamente, y en respuesta a un pregunta del portavoz de Cs, Ruymán Santana, el propio presidente Morales repitió sus acusaciones al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. “No está siendo especialmente sensible con Canarias y hasta el PSOE ha sido crítico porque Escrivá empezó mintiendo al decir que no se había comprometido a venir al Archipiélago”, señaló Morales, quien negó, en contra de lo que dijo el ministro, que los ayuntamientos o los cabildos sean “insolidarios” con el Gobierno central por no facilitar sus instalaciones.

Según Morales, es el Ministerio de Defensa el que tiene instalaciones para atender a los migrantes “con la dignidad necesaria” y puso como ejemplo el edificio construido en La Isleta para albergar una prisión militar y que ahora está en desuso.

Los argumentos del tripartito para votar en contra de las dos mociones tensó el debate y tanto Bravo de Laguna como el portavoz del PP, Marco Aurelio Pérez, acusaron a los consejeros de NC, PSOE y Podemos de “despreciar” la labor fiscalizadora de los grupos de la oposición y de actuar con “sectarismo y prepotencia”.

NC repite sus críticas al ministro Escrivá y el PSOE admite “errores” en Arguineguín

En ese intercambio de acusaciones, el líder de los populares lanzó una propuesta que sorprendió a todos. Ante la opinión generalizada de que no se deben utilizar los establecimientos turísticos del Sur de Gran Canaria para acoger a los migrantes, Marco Aurelio Pérez sugirió que se les aloje en los dos cruceros que permanecen fondeados desde hace meses en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

En el último turno de intervenciones de la moción de Bravo, y ante las críticas de éste por rechazar sus propuestas sin ofrecer una alternativa, se pensó que podría haber un acuerdo mínimo después de que Ramírez ofreciera como enmienda transaccional el texto de una Proposición No de Ley de CC que se votó por unanimidad en la Cámara regional.

Bravo no aceptó ese cambio al desconocer el texto alternativo y se procedió a la votación, con el resultado de 16 votos en contra y 10 a favor. Ese mismo escrutinio se repitió dos horas después en el Pleno Extraordinario pedido por la oposición, donde todos los grupos insistieron en sus argumentos respecto a las ventajas e inconvenientes de crear una mesa de seguimiento. NC y PSOE reiteraron que el Cabildo no tiene competencias en inmigración y PP y CC les acusaron de sectarismo.