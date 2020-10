“El ron canario está escondido, debe exponerse al exterior sin miedo”

¿Cuándo da Francisco Pérez paso a Peligroso Pérez?

Después de tomar la decisión de dejar la empresa con la que llevaba 15 años estuve haciendo varias cosas, entre ellas algunas catas de ron que realicé en su día. Pero realmente fue en un viaje con mi padre en autocaravana por la Península y visitando a unos amigos de profesión y muy relevantes en España, cuando ellos me animan a seguir conectado al mundo del ron. Ellos mismos reconocían que profesionales como yo en España no habían muchos y que estaba desaprovechando mis conocimientos. Me metieron en su laboratorio de la destilería y me pusieron a catar destilados y rones. Imagínate el resto del mi viaje con mi padre, mi cabeza dando vueltas y empezando a crear. Es cuando llego a Gran Canaria cuando decido retomar las catas, ponerle nombre a mi empresa, generar imagen, web y demás. De ahí nace Peligroso Pérez.

¿En qué consiste esta nueva relación con Destilerías Aldea que estrenan ahora?

Destilerías Aldea y yo siempre hemos tenido buena relación. Empezamos a colaborar profesionalmente cuando estaba en fábrica y al final hemos llegado a una amistad. José Quevedo, el propietario, me conoce bien profesionalmente y como persona, al igual que Santi Bronchales, su director comercial y mano derecha. Todo surge hace unos meses, precisamente acompañando a un amigo a la isla de La Palma, que quería conocer a José Quevedo y hacerle una presentación de los servicios de su empresa. Justo antes de empezar a comer es cuando José Quevedo me propone ser su Brand Ambassador -embajador de marca- para las Islas Canarias. ¡No me lo esperaba, me dio una bonita y grata sorpresa! Aparte de eso, yo le he presentado mis proyectos y le han gustado, así que mi compromiso es con Destilerías Aldea, trabajar para ellos exclusivamente e intentar fomentar el mundo del ron en Canarias, que el ron canario a nivel internacional tenga su hueco, que se conozca nuestra cultura de ron.

¿Cuál es su motivación en sus encuentros con los comensales?

Desde que trabajaba en mi antiguo puesto, en fábrica, yo me ocupaba de alguna de las visitas más importantes, como técnicos que nos visitaban, algún famosos, o grupos de profesionales o estudiantes. Siempre me ha apasionado el mundo del ron y el hecho de exponer mis conocimientos a las personas, de intentar contestar sus dudas, conocer sus inquietudes en torno a este mundo, o el poder contar mi experiencia, y poder dejarles grabada en su memoria mis anécdotas, lo que los antiguos trabajadores y mi padre me enseñaron y me contaron. Todo esto es historia, es cultura, es una profesión, un legado. Y que las personas lo conozcan me apasiona.

¿Es necesario poner el valor el nivel del ron que se elabora en Canarias?

Siempre hemos oído: “Canarias, cuna del ron”. La materia prima del ron es la caña de azúcar, la cual llega a España por el movimiento musulmán a través de Europa, concretamente al sur de España, y de ahí se mueve a Madeira y posteriormente a las Islas Canarias. Llega primero a Gran Canaria y seguidamente a La Palma, La Gomera y Tenerife. En Gran Canaria hubo una sociedad en torno al mundo de la caña y sus ingenios para la fabricación de azúcar, pero los primeros rones registrados históricamente provienen de Sudamérica. Cada país tiene su forma y sus condiciones por clima de fabricar el ron; hay diferentes métodos siguiendo unos patrones básicos. Es por eso que hay rones diferentes y característicos de cada país.

¿Por qué razones?

En las Islas Canarias tenemos unas condiciones climáticas muy buenas para fabricar el ron, para plantar la caña, puesto que estamos cerca del mar y tenemos sol y agua. Por otro lado tenemos una temperatura prácticamente constante, una media alrededor de los 22 grados; eso para envejecer y bajo mi experiencia es ideal, la madera en bodega no sufre tanto y se produce un envejecimiento más lento, más reposado. Por último, nuestros antepasados nos dejaron buenos métodos de fabricación, han habido buenos maestros roneros en las islas, pero poco conocidos. En otros países los maestros roneros son instituciones y aquí, bajo mi opinión, han pasado desapercibidos, no hemos sabido explotar este valor histórico y artesanal que poseemos. Así que pienso que Canarias tiene su ron, su tradición, y es totalmente legítima y con unas calidades para estar en lo más alto. Queda demostrado las tres medallas que Destilerías Aldea acaba de ganar en el London Spirits de este año: doble medalla de oro con Ron Aldea Familia, una por mejor puntuación y otra por mejor producto español en competición; una medalla de plata con el Aborigen Tiki Spiced y otra medalla de plata con el Whiskey Drago.

¿Cómo comienza su relación profesional con esta bebida?

Mi caso es particular, porque mi padre fue el antiguo Maestro Ronero de esta fábrica donde trabajé. En casa éramos mi hermana y yo, y en aquella época no existían los campus de verano para poder dejarnos en vacaciones, así que mi hermana se quedaba en casa con mi madre y yo me iba a fábrica con mi padre. De pequeño estaba por la bodega, laboratorio, en las zafras de caña, destilería, así que poco a poco fui educando inconscientemente un olfato; mi nariz se educa en fábrica. A medida que fui creciendo la fábrica era como una familia, sus trabajadores, sus máquinas, todo era normal, una parte de mi entorno. Después, en la universidad estudié ingeniería y me brindaron la oportunidad de seguir los pasos de mi padre, el cual además de padre ha sido mi maestro, mi amigo y mi compañero de trabajo. Gracias, papá.

El ron parece el hermano pobre de las bebidas espirituosas. Primero fueron los whiskies, después las ginebras. ¿Le llegó el turno al ron?

El ron tiene su historia, es una bebida fuerte; es más, para que sea ron tiene que serlo. Puede que por eso tenga esa fama, pero es que no puede serlo de otra forma. Todo son modas, las bebidas van y vienen. Ha entrado por Europa el whiskey, después la ginebra, el vodka, y el ron siempre ha estado ahí, sobreviviendo y sobreviviendo en los países donde se fabrica, donde hay cultura de ron. Sí es verdad que ahora parece ser que el ron está ocupando su lugar en Europa, en la mixología, hay tendencias, pero los canarios somos de ron, comemos con ron y este valioso líquido siempre ha estado presente en nuestras vidas, en nuestras casas; el canario con su botella de ron ese mundialmente conocido.

¿Qué características tiene esta bebida en Canarias?

Hay muchos tipos de ron. Se da la curiosidad que Canarias, dentro de su reducida superficie con respecto a Europa, alberga muchos fabricantes de ron, para mi es como el pequeño Caribe europeo en el mundo del ron. Y lo curioso es que los rones de una isla a otra son distintos, en La Palma hay rones más artesanales, con ese gusto a la planta, a la caña de azúcar, e incluso en sus rones más envejecidos. En Gran Canaria hay rones más dulzones, con características diferentes, rones para combinar o rones de bodega, pero el aroma a caña se nota menos. También tenemos los fabricantes de Tenerife que hacen buenos rones. Resumiendo, tenemos buenos productos y cada fabricante tiene su identidad, puesto que a la hora de hacer blending (mezcla de rones) cada maestro mezcla lo que su olfato y paladar le dice. Cada bodega es diferente, cuando envejecemos se produce una oxidación del ron a través de la madera que se alimenta de la atmósfera, unas bodegas cerca del mar, otras no, diferentes islas, todo cuenta. Pero me voy a mojar y voy a decir que los rones canarios son rones nobles, con cuerpo y con tradición.

¿A nivel internacional al ron canario le queda recorrido?

El ron canario tiene su personalidad, su carácter y su historia y no tiene que pasar desapercibido. Pero lo que deseo es que los canarios creamos en nuestro ron. A nivel fabricantes tenemos que abrirnos y aprender mucho de otros países, técnicas, métodos, estrategias comerciales, marketing. A nivel internacional estamos escondidos, estamos acomodados y tenemos que exponer, salir, descubrirnos sin miedo, porque no tenemos que envidiar nada a ningún otro fabricante de ron, tenemos calidad e historia. Debemos de creérnoslo y evolucionar como lo han hecho otros fabricantes y Destilerias Aldea lo está haciendo muy bien.