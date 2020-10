La concejala del PSOE de Santa Brígida María del Pino Díaz-Reixa ha abandonado el partido y no entregará su acta de edil. Así lo confirmó durante la tarde de ayer la formación a través de un comunicado en el que informó que en la última semana se habían iniciado los trámites para abrir un expediente sancionador contra ella por haber votado en los plenos en contra de los intereses del partido en muchas ocasiones. Por ello fue apercibida sin que mostrase lealtad al partido ni recondujese su comportamiento.

En declaraciones a Canarias 7, María del Pino Díaz-Reixa afirmó ayer que la “fallida moción de censura” ha sido la actuación que ha provocado que haya tomado la decisión de pasarse al Grupo Mixto y mantener su acta. La edil aseguró que se iba de la formación “por desavenencias con el secretario general y la ejecutiva insular”.

Sobre la moción de censura al alcalde Miguel Jorge Blanco, Díaz Reixa afirmó que no sabe “porqué no hubo finalmente moción de censura, no contaron conmigo para nada, solo el último día me enteré”.

En este sentido, la formación recordó que la edil formaba parte de la Ejecutiva Local y, por tanto, “ha estado al tanto de todas las conversaciones que se han mantenido al respecto”. “En todo momento, “prosigue el comunicado, “la concejala mostró su apoyo absoluto a la iniciativa”, que ha estado motivada porque el actual grupo de gobierno “no ha sabido gestionar el ARRU de las 96 viviendas, las obras del mercadillo, se ha subido dos veces el sueldo y pretenden volver a licitar mediante concesión administrativa el malogrado centro comercial a otra empresa privada”, hechos a los que el PSOE se “opone con rotundidad”.

La formación ha lamentado que Díaz-Reixa se marcha al Grupo Mixto y, sobre todo, que se lleve el acta. “Entendemos que el resultado electoral conseguido es fruto de las siglas del PSOE [...] y creemos que la concejala debería dar un paso a un lado y permitir que el PSOE continúe con su labor de oposición con sus dos concejales”, señala el comunicado.

En la nota, el partido advierte que si María del Pino Díaz-Reixa se incorpora al grupo de gobierno presidido por Miguel Jorge Blanco, una situación que, afirma, estuvo intentando desde el comienzo del mandato, “solicitaremos al Ayuntamiento la aplicación de la Ley Canaria de Municipios, que impide cobrar de las arcas públicas a los tránsfugas”.