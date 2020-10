“Tenemos que ser sensibles a cómo decimos las cosas a los niños. Saber cómo llegar a ellos de forma emocional, y empatizar, son las llaves del aprendizaje”. Esteban Gabriel Santana sabe hacerlo, y por ese motivo ha sido nominado a los Premios Educa Abanca al mejor docente de España 2020 en la categoría de Educación Primaria, un reconocimiento avalado por los padres de los alumnos de quinto del Colegio Santa Bárbara, donde Esteban dio clase en el pasado curso.

El profesor, y también geógrafo, nació en 1965 en Tamaraceite, donde estudió en los centros Adán del Castillo y en el Instituto Cairasco de Figueroa, y con una vocación por la docencia muy temprana dado que desde muy joven comenzó a ofrecer clases particulares. “Siempre quise estudiar Magisterio”, explica desde el colegio público en Arucas, donde se encuentra trabajando en el presente curso.

Santana explica una anécdota que marcó su trayectoria y a la que achaca de alguna manera los resultados que celebra hoy. “En COU una profesora nos preguntó que queríamos estudiar, y yo le respondí que Magisterio”. “Pobres niños”, exclamó la profesora, “porque efectivamente yo era medio trasto en el instituto, pero tanto me marcó su respuesta que me matriculé en la carrera de Derecho. Desde aquél momento pienso en que hay que ser muy sensible con los que se le dice a los alumnos, ser consciente de la responsabilidad que acarrea un comentario”.

En Derecho aguanta un año y se decide a por lo que se había fijado, Magisterio. “Y me encantó”, rematando su formación con Geografía, en la primera promoción universitaria de la ULPGC.

Su trayectoria profesional lo lleva primero por centros privados y concertados, como el San Martín de Porres, pero pasa pronto a los públicos, como el de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura, donde vive “dos años muy bonitos, maravillosos”, sin olvidar su paso por Vecindario, hasta recalar de nuevo en su Tamaraceite natal, “dando clases casualmente con esa profesora que me dijo ‘pobres niños’, y que -llega el karma-, me pide ser su compañero de proyecto, del que estuve encantado”.

Ahí es cuando Esteban Gabriel Santana va desarrollando su herramienta educativa perfecta. La radio. “Yo metía mucho los medios de información en el aula”.

Y más. Porque en 2007 aprueba las oposiciones, que le lleva a destinos como Zárate, hoy Alisios, y luego a El Goro, en Telde, donde se salta todas sus convicciones. “Nunca quise ser asesor ni secretario, siempre me lo decía, pero caí en los dos puestos, como asesor del Centro de Formación del Profesorado de Telde durante tres años, hasta que volví a las aulas”.

En esta ciudad es donde crea un seminario de radio escolar, “que fue la llama que encendió la que se convertiría en la red de emisoras escolares a partir de 2013 y 2014”, aprovechando que en la legislatura anterior del Gobierno de Canarias se apostara por este proyecto, en el que 200 centros del archipiélago pudieron optar al equipamiento técnico.

El docente imparte este curso en el CEIP En Arucas, tras su paso por el Santa Bárbara

Fruto de esa inquietud son actividades como el encuentro de radios comerciales en Triana, en el que el año pasado participaron 45 centros educativos de toda Canarias “haciendo radio en la calle”, un medio al que considera “como una pizarra, un recurso más que te permite trabajar en su amplio espectro, el de hablar, escribir, leer y escuchar, y que además ayuda a los educandos a adquirir competencia digital”.

También montó su radio en la tutoría de quinto el pasado año en el colegio Santa Bárbara, “y al alumnado le chifló. Entrevistamos al presidente del Gobierno de Canarias, al alcalde de la capital, a periodistas.., y los niños hicieron de reporteros por la calle”.

Esteban Santana asegura que “no trato de desterrar los libros de texto, pero cuando los pequeños trabajan de otra manera más innovadora, con nuevas metodologías, se entusiasman, y ese entusiasmo también contagia a los padres, que fueron los que me nominaron a este premio”.

El profesor grancanario concurre con otro medio centenar de nominados, tras una selección inicial de 346 candidatos pero en cualquier caso, “para mi ha resultado un regalazo, independientemente cómo termine el certamen, porque gane o no para mí ha significado que he llegado a sus corazones”. La gala de entrega tendrá lugar en febrero de 2021 en Santiago de Compostela.