Rishab Ahuja: “Canarias debe solucionar la dependencia que tiene al turismo”

Es la organización de marketing por referencia más grande del mundo. Ahora mismo tiene 270.000 miembros, repartidos por diferentes países. Se fundó hace 35 años en Estados Unidos durante una fuerte crisis económica; la idea era crear un grupo de empresarios que se ayudasen unos a otros a pasar referencias de negocios; algo que hemos hecho toda la vida, recomendar boca a boca. A lo largo del tiempo se ha descubierto que esta fórmula funciona.

La idea que ustedes proyectan es que la economía avanza creando comunidad, no de forma individualista.

Exactamente, se le llama economía colaborativa. No estamos para pisar a nadie ni sólo para facturar. En BNI creemos que la manera en que crecemos a nivel económico es ayudando a los demás. Yo particularmente pienso que no hay manera más bonita de hacer negocio. Nosotros pagamos una cuota anual, que no llega a ser lo que se pagaría a un comercial durante un mes en España; por esa poca cuantía, tengo a muchísimas personas (dependiendo del número de miembros de cada grupo) que actúan como comerciales. Ese es el potencial que tenemos: tu grupo es tu departamento comercial.

¿Que función desempeña usted dentro del grupo?

He tenido diferentes funciones a lo largo de los cuatro años que formo parte de la organización. Dentro de la plataforma actúo como uno de los coordinadores de mi grupo, que está conformado por 76 miembros. Una de las cosas más bonitas que tiene BNI es que está basado en el liderazgo compartido, nadie es más que otro. Además de esta función como coordinador, el director ejecutivo de la provincia de Las Palmas, Pablo Aguayo, me propuso como representante internacional de la región dentro del órgano IBOA, que es la junta internacional de consejeros de BNI. Este es un grupo de referencia en donde se ratifican todas las propuestas que se ofrecen para mejorar el sistema de la organización. Tiago Enríquez, director nacional, aceptó la propuesta y a su vez me recomendó a la presidenta del órgano, Meaghan Chitwood. Estoy muy agradecido porque es una gran responsabilidad. Ahora mismo estamos efectuando muchas reuniones porque la situación en la que estamos requiere de mucho estudio.

Entiendo que este órgano ayuda a crear sinergias entre diferentes culturas y visiones.

Ese es precisamente uno de nuestros grandes retos. En las reuniones hemos hablado un poco sobre esto. Por ejemplo, en estas circunstancias en las que tenemos que priorizar el contacto por medios digitales en vez del acercamiento físico, nos vemos más afectados los empresarios que tenemos una cultura latina. En IBOA están representadas personas de todas las partes del mundo, por lo que indudablemente hay diferencias en la forma de actuar y pensar. Uno de nuestro retos es llegar a un consenso sobre la forma de organizarnos para tratar estas singularidades culturales e ir todos en una misma dirección

¿Cómo se está desarrollando BNI en Las Palmas?

Desde la llegada de Pablo Aguayo a Canarias, en el año 2015, se han conseguido montar ocho grupos de relaciones empresariales. El primero ya ha alcanzado el reto de ser el más numeroso a nivel europeo, además de ser el primero en tener más de 100 miembros. De hecho, la media de miembros de cada grupo es de más de 50 empresas. Eso no es normal, en la península está entre 20 y 30 empresarios por grupos. Estamos rompiendo moldes, avanzando muy rápido y trabajando muy bien entre nosotros. Nuestra organización controla las estadísticas de cada miembro, son datos abiertos que se comparten a nivel nacional y a raíz de estas cifras se elabora un informe para dar puntuación de la efectividad de cada uno. Siete de los grupos de la provincia de Las Palmas están en los primeros diez puestos a nivel nacional.

¿A qué puede deberse?

Posiblemente no es por una sola causa. Creo que un gran porcentaje se debe al trabajo del director, el mérito que tiene es increíble porque en menos de cuatro años ha conseguido dejar el nivel altísimo. Por otro lado creo que tiene muchísimo que ver con la forma de ser del propio canario; de alguna manera llevamos haciendo lo que predica BNI, el dar referencias, toda la vida. Creo que el canario en general es buena gente y ante las malas circunstancias tiene la tendencia de apoyar a los demás. Con la organización lo que se ha conseguido es que lo que hemos hecho toda la vida se mida en una plataforma, se profesionalice.

¿Cuantifican ese crecimiento?

Lo que se cuantifica no es lo que gana una empresa al afiliarse, sino lo que aporta. Lo que cada empresa factura gracias a BNI es un asunto privado de la empresa, pero lo que ha conseguido que facture el grupo gracias a sus referencias son datos que se publican. Se cuantifica de cada afiliado asuntos como a cuántas reuniones ha asistido, las empresas que ha invitado a conocer la entidad, cuántas recomendaciones de otras empresas ha hecho...

¿Cómo están afrontando ahora la crisis del coronavirus?

El grupo al que yo pertenezco, por ejemplo, ha crecido en esta situación del Covid. Éramos 55 sobre el mes de abril; ahora somos más de 70. Están todos encantados, precisamente porque saben que la organización sirve como departamento comercial y en este contexto es lo que más necesitan las empresas. Cuando estábamos todos encerrados en casa todo era muy limitado, pero las personas que han entrado han podido facturar lo que no hubieran podido antes de entrar. De hecho, las empresas del sector de hostelería que pertenecen a nuestro grupo en Las Palmas han facturado más que nunca. De repente tiene a decenas de personas que han recomendado sus servicios, ese marketing por referencia ha venido genial.

¿Ahora es cuando más funciona el ‘boca a boca'?

Totalmente, aunque ya antes del Covid estaba más que demostrado que funcionaba. Con la situación se ha ratificado este sistema. Hay miembros que han paralizado totalmente su negocio, pero gracias a que forman parte de la organización continúan siendo recomendados.

¿Qué impresión le da en general el tejido empresarial en las Islas ahora mismo?

Creo que tenemos una dificultad que no se da en otros lugares de España o Europa. Aquí vivimos directa o indirectamente de turismo, que ahora está totalmente parado. Muchísimas empresas han cerrado debido a la situación de parálisis que vivimos; si no llega pronto otra vez el turismo, si no se soluciona de forma rápida y correcta va a ser una brutalidad. Es una situación extremadamente complicada, tenemos un reto muy importante. Creo que tenemos una responsabilidad increíble, empezando por nuestros empleados; también para sacar adelante la Isla. ¿Si no sacamos nosotros la economía adelante quién lo va a hacer? España son las pymes; las personas que se levantando todos los días y desarrollando sus ideas y crean empleo.

¿Qué habría que cambiar para remontar?

Hay que cambiar la fuerte dependencia que tenemos hacia el turismo. Hemos tenido la gran suerte de que el turismo nos ha aportado muchísimo, pero creo que hay cosas que se han hecho muy mal. Ha habido un boom del turismo en los últimos 30 años, pero en este tiempo creo que debían reinvertir esas ganancias en mejorar las infraestructuras para seguir dando la mejor oferta que podemos dar a la gente que viene de fuera. Ahora gracias a los nuevos medios digitales se pueden desarrollar proyectos que no precisamente se ejecuten en la propia Isla. Así podemos evitar esa dependencia; hay que buscar nuevas fórmulas para mitigar el riesgo que supone perder a los turistas. El Covid ha dejado totalmente en evidencia nuestras debilidades.