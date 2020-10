Los hermanos Roca buscan a los mejores productores sostenibles del país

Estos galardones, de ámbito nacional, están dirigidos a aquellas empresas y autónomos del sector de la agricultura, la ganadería y otros productores de alimentos, que cuenten con el sello oficial de agricultura y ganadería ecológica, certificado oficial de la Unión Europea (UE) que deberán acreditar en la inscripción.

Asimismo, se valorará el carácter innovador de sus productos, los beneficios ambientales como la reducción de las emisiones de CO2, además de la repercusión social y económica de su producción. De entre todas las candidaturas presentadas, el jurado formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y un representante de una consultora especialista externa independiente, seleccionarán a los mejores.

El premio consiste en incluir los productos de temporada de los galardonados en una de las cestas que mensualmente El Celler de Can Roca elabora para los suscriptores del proyecto ‘Gastronomía sostenible’.

Esta iniciativa de BBVA y El Celler de Can Roca es un paso más en el respaldo a esos productores en el momento en que más lo necesitan. Cualquier persona puede suscribirse a los envíos para recibir en sus casas la cesta del mes propuesta por los hermanos Roca, un proyecto autofinanciado cuyo precio es de 70 euros para cada pedido, y que cuenta varios ingredientes que permitirán cocinar varias recetas propuestas por el propio Joan Roca, un importante escaparate para cualquier producto.

Canarias en El Celler

El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo, se ha rendido siempre a los productos canarios y los ha incluido en su exquisita carta. Si no son vinos son quesos y si no, plátano canario o café de Agaete o gambas de La Santa además de cabrito o tabaco.

El interés demostrado por Josep, Joan y Jordi quedó latente en el menú que desarrollaron el pasado año en Gran Canaria con productos seleccionados por ellos mismos en todas las islas, en un proyecto que también contó con la colaboracion de BBVA.

Joan Roca, ha afirmado que “la sostenibilidad, tanto económica como medioambiental, es la clave de hacia dónde debe ir la recuperación, son dos pilares que todos tenemos que tener muy presentes”. Para el propietario de El Celler de Can Roca, “estos premios tienen que ver con la idea de visibilizar a los productores que están haciendo las cosas bien”.

El periodo de inscripción a estos premios estará abierto desde el 7 de octubre y hasta el 7 de noviembre. El fallo de los reconocimientos se dará a conocer el 2 de diciembre.

Aquellos interesados pueden inscribirse en la web www.bbva.com/es/premios-productor-sostenible. Apoyo al pequeño productor y fomento de una vida saludable ‘Gastronomía sostenible’ busca ayudar en la transición hacia una vida sostenible y apoyar a los pequeños productores.

“En BBVA entendemos que la principal preocupación de las pymes es garantizar su supervivencia, y la sostenibilidad puede jugar un papel muy importante en la recuperación de su negocio”. Por este motivo, hemos avanzado en nuestra colaboración con El Celler de Can Roca lanzando estos premios, con el objetivo de apoyar a productores locales que están apostando por la sostenibilidad y que pueden servir de inspiración a otras pymes en la salida de la crisis”, ha explicado Alberto Cano, director de Pymes de BBVA en España.