Un vecino denuncia la instalación de una finca en un terreno protegido de Tafira

El fuerte olor que desprenden los animales de granja, sumado a los ruidos que producen y a las moscas y mosquitos que aparecen en consecuencia de los restos de comida y defecaciones ha producido malestar general en la comunidad vecinal, según explica Sánchez. “Además mi mujer sufre de problemas oncológicos, por lo que no le favorece nada esta situación”, añade preocupado. En este sentido aclara que ejecutó la denuncia hace apenas unas semanas porque desconocía el problema, ya que se encontraba desde hacía tiempo fuera de la Isla “precisamente atendiendo los problemas médicos de mi esposa”. El vecino regresó a su vivienda el pasado agosto y pudo comprobar cómo el terreno colindante se encontraba vallado, con más de 20 ovejas y un “número incalculable” de gallinas.

“He hablado con el propietario, por lo visto lleva dos años con los animales”, explica, aunque añade que tras la conversación no se llegó a ningún acuerdo. “Las moscas llegan hasta nuestras casas, son enormes y muy desagradables y los ruidos de los becerros y y de los gallos nos despiertan por la noche”, anuncia indignado.

El vecino que presentó la denuncia afirma indignado que “las moscas llegan hasta nuestras casas, son enormes y muy desagradables y los ruidos de los becerros y y de los gallos nos despiertan por la noche”.

Por otro lado, señala que desde el Ayuntamiento no le han esclarecido nada. “Me comentaron tras insistir sobre el tema que tenía licencia para efectuar esta actividad, pero ¿cómo es posible si además de estar demasiado cerca de los viviendas encima está en un terreno protegido?”, se pregunta el afectado. El alcalde, Miguel Jorge Blanco, asegura que es consciente del problema que está efectuando esta finca a los vecinos. “Ahora mismo hemos dejado el asunto en manos de la Policía urbanística, que es el cuerpo que se dedicará a investigar si los propietarios del terreno tienen los permisos para realizar la actividad. “Hasta que no se redacte un informe, el Consistorio no podrá actuar al respecto”, explica el mandatario.