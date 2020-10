“Hay casas abandonadas porque no se pueden arreglar, ni vender ahora”

El edil señala que el reto del nuevo ordenamiento urbanístico es regularizar los núcleos diseminados, y definir claramente las estructuras de tránsito del municipio. “Hay muchos afectadas por el planeamiento del año 85, que no se adapta a la realidad. Y hay viales que afectan a edificaciones. Se trata de ajustar los suelos de asentamientos a la realidad de los viales tradicionales”.

José Luis Rodríguez reconoce el problema que supone que El Parque Rural de Doramas discrimine a los que la pueblan, por la falta del plan de uso y gestión. De ahí que recurra a La ley del Suelo para dar una respuesta provisional. “Aunque en su momento estuvo casi aprobado, con el traspaso de competencias parece que el Cabildo quiere empezarlo desde cero ahora. El Plan será una adecuación transitoria sobre todo urbana-residencial de sus pobladores, para que la afección no sea drástica”.

En este sentido, apunta que puede haber unos 1.000 afectados en el Espacio Natural Protegido.

José Luis Rodríguez avanza los asentamientos no pretenden un crecimiento poblacional, sino colmatar la realidad. “Los suelos que se habilitan no serán grandes. Pretendemos que esas edificaciones agrícolas o rurales sean más ventajosas. Ahora a lo mejor están abandonadas y no pueden venderse porque no pueden ser arregladas y traspasadas. Queremos que tengan un encaje jurídico ventajoso”.

El norte de Valleseco será la zona de expansión, ya que acogerá al 25% de las edificaciones. Y El Zumacal donde más crecerá el suelo edificable, si bien no se harán más bolsas de suelo.

Curiosamente, señala que la pandemia ha arrastrado a nuevas personas al campo. “Se han empadronado en estos meses unos 200 vecinos nuevos, aunque luego estarán las defunciones. Pasamos ahora de 3.900 habitantes, y subiendo, cuando el año pasado eran 3.800. Esto nos aclara la filosofía del plan. Valleseco se están convirtiendo en un lugar de descanso para personas que viven en ciudades como Arucas, o Las Palmas”.

Y concluye que “queremos hacer un esfuerzo por rescatar y proteger edificaciones, y que dedique una parte de los recursos para su conservación, sobre todo los de valor hidrológico”

El concejal defiende la alternativa 2, que es la más ambiciosa, con sugerencia vecinales (a medio camino con la 1), “y nos damos un canto en el pecho”.