El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Telde un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del pasado sábado. El vendedor de la ONCE Echeide Quintana Betancort es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Telde con este Sueldazo.

Echeide, que comercializa los productos de juego responsable de la ONCE desde enero de 2020, vendió el cupón agraciado con el Sueldazo a lo largo de su ruta de venta por la localidad de Telde. El sábado vendió por la mañana en el barrio Lomo Cementerio y por la tarde en los barrios de San Gregorio y La Barranquera y en el Parque Franchy Roca.

El Sueldazo ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.