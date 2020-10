La ocupación turística en Gran Canaria cae hasta apenas el 6% de su capacidad

En la rueda de prensa tras la reunión entre instituciones, sector turístico y sindicatos, que busca soluciones y respuestas a la crisis turística y migratoria y que se celebrará una vez al mes, tanto Narváez como Morales exigieron políticas concretas y urgentes para reactivar el sector turístico. En este sentido, para la regidora tirajanera la crisis económica, sanitaria y migratoria hacen que se vivan momentos “muy complicados” y por eso ha apelado a la “necesidad urgente de recuperarnos económicamente” así como a implementar medidas para resolver la situación de las 800 personas hacinadas en las carpas que Cruz Roja tiene habilitadas en el muelle de Arguineguín.

“El principal motor económico de Gran Canaria está paralizado”, lamenta Narváez

Para salvar al sector, la alcaldesa reclamó la puesta en marcha con urgencia de un plan especial de recuperación económica paraGran Canaria y para San Bartolomé de Tirajana en particular “porque vivimos exclusivamente del turismo y, a diferencia de otras comunidades, no disponemos de otros mecanismos económicos”. Narváez mostró su preocupación por las bajas cifras de ocupación, datos que le “ponen los pelos de punta” y alabó la valentía de las empresas hoteleras y extrahoteleras para estar operativas e implementar protocolos contra la Covid “a rajatabla”.

Por su parte, el presidente insular, Antonio Morales, reclamó que se pongan en marcha las iniciativas propuestas por instituciones y empresarios y que se lleven a término, al tiempo que exigió que la recuperación turística sea “una prioridad”. “Tenemos que diseñar prioridades y el sector turístico es la principal”, dijo, “se hace necesaria la coordinación entre instituciones para aportar garantías al destino, reclamar la continuidad de los ERTE y demandar la implantación con urgencias de un corredor sanitario que permita realizar test en origen y destino pero no terminan de ejecutarse las medidas necesarias para que ese corredor se active”.

Paralelamente, Morales reclamó la puesta en marcha del Plan de Reactivación Turísca para Canarias “que tantas veces se ha negociado pero que no se hace realidad”, y apeló a que el Plan ‘España Puede’ de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española contemple las necesidades de San Bartolomé de tiraja como municipio turístico y se recojan partidas concretas.

Crisis migratoria

En último término, los representantes de los sindicados UGT, Paco González, y CCOO, Ignacio López, mostraron su preocupación por el “después” porque “los ERTE son una buena solución, pero es temporal”. Así, demandan "estabilidad de empleo futura" porque de las propuestas planteadas en abril "no se ha ejecutado nada" y alertan de que un 40% de las empresas ligadas al turismo podrían verse abocadas al cierre. Por ello, creen fundamental que los trabajadores tengan “planes de formación para la diversificación en otros sectores de trabajo a futuro".

En relación a la crisis migratoria, Morales ha llamado a no vincular “de forma torticera” la crisis migratoria con la crisis turística ya que, a su juicio, “en Europa existe una sensibilización importante hacia este fenómeno” y no cree que a un turista nórdico “lo desanime saber que hay flujo migratorio hacia Canarias”.

Morales insiste en que se derive a los migrantes a la Península y la isla no sea “una cárcel”

El presidente criticó que “Europa ha diseñado una estrategia para impedir que las personas que migran desde distintos lugares lleguen al continente” y lamentó que “el Gobierno de España no esté plantando cara”. Morales insistió en que Gran Canaria no puede ser “una cárcel” para quienes quieren llegar a Europa y consideró necesario que se deriven a Península “donde el 60% de las plazas están libres”. "No se puede seguir improvisando cuando existen instalaciones militares adecuadas enlas islas".Así, ha pedido un mando único y que se trabaje con diplomacia "con los países de origen" y contra las mafias, algo en lo que "Europa y España tiene que intervenir".

Por su parte, Narváez consideró fundamental que "el mensaje llegue" al Gobierno de España en lo relativo a la crisis migratoria porque hay "medidas para mejorar" como el "sistema de vigilancia SIVE, que está fallando". ”No es un enfrentamiento, es un llamamientoa la coordinación para tomar decisiones entre distintas instituciones”, concluyó.