Tras el éxito de los conciertos en el cementerio organizados por el Ayuntamiento de la Villa de Moya el pasado año con motivo del Día de Todos los Santos y Difuntos, la música góspel volverá a llenar de vida este sábado el camposanto moyense, a partir de las 20.00 horas, de la mano del Coro MLou. Una cita con la que el municipio norteño se une al ‘I Festival Nacional Dando vida a la muerte’, que se celebrará simultáneamente en una decena de ciudades españolas con conferencias, visitas a tanatorios y cementerios y proyecciones de películas documentales, entre otras actividades cuya temática gire en torno al óbito.

Ante el buen ritmo de solicitud de localidades y la reducción obligada del aforo por las medidas de contención de la pandemia de COVID-19, el Consistorio prevé el lleno en el cementerio. Las entradas son gratuitas y pueden solicitarse en el correo electrónico cultura@villademoya.es o bien a través del teléfono 928 611 255 extensión 200.

Fundado en el año 2004 por la directora y licenciada en canto por el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, Mari Lola Jaria, el Coro Gospel MLou instaura la música espiritual americana en Canarias, creando tendencia para la aparición de este tipo de formaciones en el Archipiélago.

Con un sello propio bien diferenciado, el coro MLou ha actuado en los festivales nacionales más importantes y en diferentes eventos en el ámbito europeo, despertando con su música y el potencial de sus voces la sensibilidad del público.

En el Cementerio Municipal de la Villa de Moya interpretarán temas como I’m alive, God Im prayer, Oh Happy Day, Gloria, Haleluhaj o Il be there. El aforo estará limitado.

Asimismo, como es habitual cada año y ante la previsión de un aumento notable de la afluencia de visitantes, el Ayuntamiento de la Villa de Moya vuelve a ampliar el horario de apertura de los dos cementerios del municipio durante la semana del día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, que se celebran el próximo domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, respectivamente.

Así, el Consistorio facilitará el acceso a los creyentes que tengan el deseo de visitar a sus familiares fallecidos en estas fechas tan señaladas, en horario de 9 a 18 horas en el cementerio del casco; mientras que el de Fontanales abrirá al público a partir de mañana jueves, de 9 a 18 horas. En ambos casos con un estricto protocolo de seguridad para contener la pandemia de COVID-19.