Morales rechaza las propuestas de PP y Cs para iniciar ya la venta del Granca

“Entiendo que, efectivamente, el Cabildo no está para dirigir clubes deportivos, pero yo he recibido ninguna propuesta formal, solo he escuchado que hay otras alternativas, y no vamos a dejar tirado a un club que tiene un enorme arraigo en la sociedad grancanaria”, advirtió Morales.

La propuesta presentada ayer por el PP sostiene que la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) creada en 1992 “atraviesa una situación crítica, insostenible, una profunda crisis institucional de consecuencias imprevisibles para el futuro de la entidad”, por lo que “urge un cambio de estructura, un nuevo modelo de gestión”.

Marco Aurelio Pérez dijo que el Cabildo “no puede seguir malgastando fondos públicos, casi el 44% del presupuesto de la presente temporada, en la financiación de un club de élite, incumpliendo de forma reiterada la normativa europea de las SAD”.

La propuesta de Ciudadanos es vender el club y utilizar el dinero que se destina ahora al Granca a subvencionar a clubes que trabajen con niños y jóvenes.