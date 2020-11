Los negocios del Sur, como los finaos

Los empresarios explican que los meses de julio y agosto, con la llegada del turismo peninsular e internacional y la apuesta por el local, reactivaron ligeramente su facturación, pero en los meses de septiembre y octubre su actividad ha vuelto a caer en picado.

Aunque éstos reconocen que en las últimas dos semanas han notado un ligero aumento en el movimiento de turistas, lo cierto es que es insuficiente para mantener sus establecimientos a flote. El sector no termina de arrancar y la incertidumbre es generalizada, ya que la continuidad de la actividad de sus negocios está condicionada por la evolución de la pandemia en los países europeos. Optimismo ante la llegada de turistas, sí, pero cogido con pinzas.

Hace apenas una semana, un informe elaborado por TravelgateX revelaba que las reservas hoteleras en las Islas Canarias habían aumentado un 88,8%, y que el Archipiélago acaparó más de un tercio de esas reservas de toda España al alcanzar el 32,69% de las mismas. Sin embargo, para los pequeños empresarios esos datos no se han reflejado en la actividad de sus negocios, que mantienen bajo mínimos, con gran parte de la plantilla en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y una facturación al límite.

Quiebra

En el Centro Comercial Anexo II de Playa del Inglés la actividad era ayer bastante escasa. Gran parte de los establecimientos de hostelería permanecen cerrados y quienes han empezado a trabajar lamentan la situación en que se encuentran.

Es el caso del Restaurante El Dragón. Su gerente, Said, afirma que “sí han llegado algo de turistas, pero los restaurantes estamos iguales, no hay clientes”. “Los pocos turistas que hay prefieren quedarse en los hoteles, así que no hemos notado cambio alguno”, señala. Desde que concluyó el confinamiento y la restauración volvió a la actividad, este restaurante ha abierto y cerrado en varias ocasiones. “Tenemos muchas pérdidas; si de aquí a Navidad la situación no mejora habrá que volver a cerrar porque se generan pérdidas de 1.000 euros al día”, lamenta, “si no remontamos habrá suspensión de pagos, quiebra y adiós; nadie puede aguantar perder tanto dinero”.

El establecimiento que dirige ha pasado de completar su aforo a atender a apenas 20 clientes al día. “Hacemos 200 o 300 euros de caja y eso no da ni para pagar la luz”, dice, “no todo depende de nosotros; los casos de Covid están aumentando en toda Europa y la gente tiene miedo a viajar”. La situación económica ha provocado que de una plantilla de 14 empleados, 12 estén en un ERTE.

A pocos metros, en el Restaurante La Casita, la situación no es muy distinta. “Julio y agosto fueron más o menos buenos, pero ahora se han ido peninsulares y han venido pocos extranjeros y la balanza se ha equilibrado”, apunta su encargado, Alexis Perera, “no hemos notado mucho cambio”. El local abrió el 31 de julio y tuvo un relativo buen agosto. “Fuimos justitos y salvamos por los pelos, pero en septiembre y octubre volvimos a perder mucho dinero”, dijo. De hecho, cerraron la semana pasada cinco días, pero el anuncio de varios países del levantamiento del veto a Canarias los animó a abrir de nuevo. Desde entonces “va mejor, pero apenas se nota”. La propietaria del establecimiento, dice, no ha cerrado para mantener la empresa y a sus empleados a flote. “Es un riesgo para ella”.

En otro lado del Anexo, el propietario de Sol Habana, Ángel Ramos, también ve con escepticismo la llegada de turistas. ”Ha subido un poco, pero no es lo que uno espera; yo puedo estar abierto y ganar poco precisamente porque otros negocios están cerrados, porque si no esta situación sería inaguantable”, sostiene. “Optimismo tengo poco porque no veo que esto arranque”, añade. Este empresario lleva 30 años trabajando en el Anexo y nunca ha visto nada similar. “Mantengo el negocio abierto porque siempre espero que mañana sea mejor, pero nada”, lamenta, ”da miedo”.

Si a la restauración le va mal, a los bazares también. Sebastián Monzón tiene siete negocios, cinco en el Anexo y dos en San Agustín, de los cuales tiene abierto solamente dos. “La actividad está muy floja; yo mantengo estos negocios abiertos porque tengo esperanzas de que la situación mejore, porque ahora abrimos a pérdidas, no hacemos ni el 15% de lo que facturábamos antes de la pandemia”, confiesa.

Este empresario además ve a los turistas algo reticentes durante sus vacaciones. “Veo a los turistas con temor, ya no traen la alegría de antes, los veo con miedo, cohibidos”. En su caso, mantiene a doce empleados en el ERTE.

En el Anexo II, a pie de playa, la situación es desastrosa, pero en el interior es aún peor. En el Centro Comercial Yumbo numerosos establecimientos de restauración, perfumerías, bazares o de belleza permanecen cerrados desde el mes de marzo y no hay visos de que vayan a abrir próximamente.

En este centro comercial había ayer muy poco movimiento de personas durante el día, y durante la noche, explicaron varios empresarios, la situación es peor: los pubs que normalmente están atestados de personas prácticamente no registran actividad.

Babany, encargado del bazar Ideal Shop, apenas factura 15 o 20 euros al día por un solo cliente. “Aquí no hay nadie; apenas viene un cliente al día y ganas 15 euros, pero la mayoría de los días es un cero absoluto”, lamenta. Pese a esta situación, explica que mantiene el negocio abierto porque no le queda otra opción. “Si me quedo en casa es peor”.

Este negocio también registró una ligera remontada en julio y agosto, pero la segunda ola de Covid en Europa y la ausencia de turistas ha ocasionado que vuelva a estar a cero. “Es muy triste, está todo cerrado”, señala.

Por su parte, Ly, el gerente del Restaurante Tropicana, sufre la misma angustia. “Entre semana no se ve apenas gente y el fin de semana muy poca, podemos atender cinco o seis mesas al día, pero no más”, relata. “Esta es la situación de los empresarios de Yumbo, pero alrededor están igual; en los hoteles apenas hay clientes”

Expectativas hay todas las del mundo, pero mientras muchos empresarios están de brazos cruzados a la espera de que se reactive la actividad económica.