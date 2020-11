Despedidas que frustró el virus

Si bien es cierto que la mayoría de los asistentes ha escalonado su visita a los cementerios durante toda la semana para evitar las aglomeraciones, a las 09.00 horas de la mañana de ayer, horario de apertura del camposanto de San Rafael, en Vecindario, se formó una cola que durante unos minutos llegó a rodear el recinto, pero que en ningún momento afectó a la operativa del cementerio. La misma situación se produjo en el cementerio de Sardina, donde se registraron colas de hasta 20 personas en distintos tramos horarios durante la mañana.

Los meses de confinamiento ocasionaron que en España miles de familias no pudieran despedir com se merecían a sus seres queridos, y la jornada de ayer se convirtió en el día que muchos aprovecharon para cerrar esa herida que aún permanecía abierta. Es el caso de Carmen y Pedro Castro, dos hermanos de Vecindario que durante la mañana de ayer acudieron al cementerio de Sardina para recordar a sus padres, sus abuelos y sus tíos. Antes de la pandemia solían visitar el c amposanto con regularidad, pero la crisis sanitaria ha provocado que ahora no vayan con tanta frecuencia.

“Venimos desde hace 30 años, desde que falleció nuestro padre, dos o tres veces al año y en un dia como este no podíamos fallar”, explicó Carmen, mientras retocaba, en una de las fuentes del cementerio, las flores que presentaría a sus difuntos. “No es un día triste, sino de recuerdos; trae añoranza, pero no tristeza sino alegría”, añadió su hermano Pedro.

Reencuentros

Estos hermanos recuerdan con especial cariño a los familiares que han fallecido recientemente, un tío hace un mes y un primo en las primeras semanas del confinamiento. De hecho, fueron ahora a ponerles flores. “Fue muy duro no poder velar y despedir a mi primo como se merecía porque estábamos confinados y por las restricciones en cuanto al aforo”, recordó Pedro, “fueron días de mucho fastidio porque tampoco podíamos ir a visitar o acompañar a nuestros familiares, que viven en la casa de al lado; tuvimos que velarlo cada uno en casa a nuestra manera”. “Era una persona que trasmitía mucha alegría; así que por eso hoy no estamos tristes, solamente lo recordamos”, dijo.

En este cementerio de Sardina se registraron pequeñas colas a la entrada para respetar el aforo de 50 personas en el interior, según explicó Magnolia Herrera, voluntaria de la Iglesia de San Nicolás de Bari, una de las personas que controlaba la entrada con un contador. Herrera destacó la concienciación de la gente para respetar las normas sanitarias y hacer uso de los dispensadores de geles colocados por el cementerio. Junto a ella, controlaban que se respetaran las normas efectivos del cuerpo de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana.

En las instalaciones del cementerio de San Rafael también se pridujo un ir y venir de personas durante toda la mañana. A media mañana se pasaron por allí Celia García y Juan Miguel Bolaños, acompañados por su hijo Juan Francisco Bolaños, para honrar a su hijo y hermano fallecido hace más de dos décadas cuando tenía tan solo 13 años. “Un día cómo hoy nuestra familia está destrozada, es como si hubiese pasado ayer, no se olvida jamás”, señaló Celia.

Esta familia acude al cementerio todos los sábados religiosamente sin haber faltado uno solo en los últimos 23 años. “Perder a un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida, y más tan joven, siendo un niño; los padres nunca estamos preparados para esto”, dijo Celia emocionada frente a la lápida de su hijo, “me quitaron a mi hijo, su partida fue muy dura porque fue algo que no tuvo que haber pasado”.

Para Juan Francisco, aquel año 1998 en que tan solo tenía ocho años también fue muy duro. Perdió a su hermano mayor. “Al año siguiente hice la comunión y lo pasamos bien, pero siempre con una gran ausencia en nuestra casa, eso se lleva por dentro y nunca se olvida”. A su hermano suelen traerle flores variadas, “pero siempre blancas, como el ángel que ahora es”, relató Celia.

A pocas calles, Arminda Bolaños visitaba a su abuela, fallecida hace poco más de un año, y con la que tantas y tantas veces acudió al cementerio cuando era niña para ponerle flores a su familiares. “Llevo más de 30 años viniendo, desde que era pequeña y venía con ella; ella me enseñó y ahora me toca a mi honrarla”, señaló. Dejó a su abuelo, de 97 años, en casa, pero él le mandó las flores a su difunta esposa. “Estuvieron juntos casi 80 años y tuvieron 15 hijos, empezaron desde adolescentes y se separaron cuando mi abuela se marchó”, recordó Arminda, “él siempre la recuerda y se pone a calcular cuánto tiempo hace que se marchó o cuándo hubiese cumplido años”.

Arminda y su familia suelen llevar a su abuela flores variadas, y en muchas ocasiones lo hacen con las flores que ellos mismos cultivan en el jardín que su abuelo tiene en el patio canario de su casa.

Protocolo Covid

También aprovecharon lamañana de ayer para recordar a sus seres queridos Efigenia y María, dos hermanas, una residente en Vecindario y otra en Maspalomas, que acudieron para visitar a sus padres y sus abuelos. Ambas solían ir al cementerio con asiduidad, pero ahora lo hacen en las fechas señaladas, como el Día de Todos los Santos, los cumpleaños, los aniversarios de los fallecimientos o los día del padre y de la madre. “Es muy importante recordar a laspersonas ausentes un día como este”, relató Efigenia, a los pies de la tumba de su madre. “Yo intento venir alguna vez y acotejar un poco las flores y rezarles un Padre Nuestro; ya es lo único que puedo hacer por ellos”, añadió.

A pocos metros de ellas, Davinia Sarmiento, acompañada por su pareja David Suárez, fue ayer a visitar a su padre, fallecido hace nueve años. “Es importante que vengamos un día tan señalado para recordar todo lo bueno; es triste, pero debemos sobreponernos”, explicó Davinia.

Ella debió subirse a una escalera para llegar a los nichos más altos del cementerio, donde reposa su padre, pero eso no le impidió ponerle las flores. Y alabó el destacado despliegue para evitar posibles contagios por coronavirus, como fue la limpieza de manos a la entrada del cementario, así como la constante desifección de las escaleras que ella misma usaba entre un usuario y otro. “Está desinfectada, la traigo desde la entrada hasta aquí y cuando termino la tengo que volver a llevar para que la vuelvan a desinfectar y esté lista para la siguiente persona”, apuntó la usuaria.

Por su parte, Luz Marina Benítez visitó a sus abuelos. Lo hace “cada dos o tres años” acompañada de otros familiares. “Es un día duro, pero también especial y bonito al venir a estar cerca de los abuelos”, dijo, “sabemos que es ley de vida, y mantenemos esta tradición para sentirlos cerca y que sepan que no nos olvidamos de ellos; queremos que sigan estando con nosotros y hablamos de ellos a menudo”.

Un recuerdo, una charla con los que ya no están y una flores como homenaje. Para muchos, los ausentes aún siguen, porque si se les recuerda estarán presentes para toda la eternidad.