Las zonas comerciales se quejan del retraso del Cabildo en pagar las ayudas

Angélica Rodríguez, gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Zona de Santa Catalina (Asoeca), aseguró ayer que la situación que viven los comerciantes es “dramática” porque lo que facturan no les da para pagar el alquiler, la factura de la luz, y las cuotas de autónomos, y se quejó de que ahora que el Covid les da un respiro no pueden ni plantearse una campaña de Navidad tan necesaria. “Nunca hasta ahora habíamos necesitado tanto de estas ayudas, y es ahora cuando más están tardando, y llega noviembre y no tenemos expectativas de cobrarlas” , denunció.

Junto al sector de Santa Catalina suscriben la denuncia la Asociación de Empresarios para el Fomento y Desarrollo Económico de Gáldar; la Asociación Comercial de Schamann; la Asociación de Empresarios de Vecindario (Ascoive), la Asociación de Empresarios de El Pilar-Farray (Aepy); la Asociación de Empresarios de León y Castillo (Aeleyca); la Asociación de Minoristas de San Bartolomé de Tirajana (Acomisaba), la Asociación de Empresarios y Pymes Puerto Canteras, la Asociación Zona Triana, la Asociación de Empresarios Playa de Mogán, la Asociación de Empresarios de Mesa y López, la Asociación de Empresarios de Moya (Aemoya); la Federación de pequeñas y medianas empresas de la Comarca noroeste de Gran Canaria (Fenorte); la Asociación de Empresarios de Teror (Aseteror); la Asociación de pequeños empresarios de El Sebadal, y la Federación de empresarios de Vegueta (Fedevegueta).

Para la gerente de la patronal de Santa Catalina la “excusa” que le han dado desde la Consejería de Comercio del Cabildo para justificar la tardanza en el reparto de esos 955.00 euros se debe a que esta convocatoria se ha retrasado por la tramitación del pago de las subvenciones que se han creado para ayudar a los autónomos en esta situación de pandemia “no es válida” precisamente en las actuales circunstancias. En este sentido, dijo que si por lo menos desde esta corporación les informaran de cuándo van a publicar la convocatoria de ayudas y qué cuantía podrían hacer sus previsiones. “­Si desde los colectivos empresariales, que nacieron para apoyar al comercio local no se pueden generar acciones por falta de fondos, y no podemos ayudar a la reactivación de la economía de nuestros negocios, y de los municipios donde se localizan, pues serán más los carteles de liquidación por cierre”, subrayó.

También quiso dejar claro Angélica Rodríguez que a los comerciantes no se les hubiera ocurrido impulsar acciones de promoción si la situación sanitaria fuera la del comienzo de la pandemia en Canarias, pero, dado que los niveles de contagio han bajado, quieren aprovechar sobre todo el tirón de la Navidad para organizar ferias y eventos que atraigan al consumidor hasta las calles en las que se localizan esos pequeños comercios.

El Cabildo dice que ha pagado 676.000 para los gerentes, y 11,5 millones a los autónomos

Por su parte, el director general de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella, señaló ayer que ya informó a los gerentes de estas asociaciones comerciales que se iba a retrasar la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de dinamización de sus áreas debido a que se ha estado tramitando el abono de 11,5 millones a los autónomos a los que la pandemia les ha dejado sin ingresos.

Además, explicó que el Cabildo ha realizado dos convocatorias: una para los gerentes de las asociaciones y otra para acciones para animar esas zonas. Respecto a la primera, aseguró que ya se han abonado los 676.000 euros a estas patronales, dinero con el que hacen frente a los salarios de estos profesionales, y queda pendiente el pago de los 755.000 euros, por lo que en total estas patronales perciben un total 1,6 millones .

También dijo que en este año se han ampliado las subvenciones puesto que hay otra partida de 200.000 euros para los ayuntamientos para el fomento de esta actividad. A su vez, para los negocios de la Cumbre grancanaria se han dispuesto de otros 300.000 euros para que ayudarles a hacer frente a la caída en las ventas que vivieron tras el incendio de 2019.