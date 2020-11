El coste de reparar el derrumbe del Tívoli se dispara en un millón de euros

En respuesta a una pregunta de Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos, el consejero recordó que la adjudicación de esa obra se tuvo que realizar por el procedimiento de emergencia para no paralizar la Isla. “De todas las alternativas, se tomó la más económica”, apuntó Pérez, quien precisó que ese tramo es fundamental en las comunicaciones de la isla, pues absorbe el tráfico de entrada a Las Palmas de Gran Canaria, desde los camiones de combustible a las guaguas y vehículos privados. También se optó por el puente “por el concepto de eficiencia en el tiempo”, para que no se vuelva a producir otro derrumbe en el futuro. “Se entendió por parte de los técnicos que era la alternativa más adecuada, sí se han disparado los costes por el puente, pero es la opción más económica y la que menos impacto producía al tráfico en la Isla, no confunda usted el tocino con la velocidad; criticar el fácil, pero hay que ser consecuente con las decisiones que se toman y yo lo soy”, respondió Pérez al portavoz de Ciudadanos .

El Cabildo anuncia que estará vigilante con los vertidos desde la Autoridad Portuaria

En realidad, la pregunta de Santana al responsable de Obras Públicas estaba referida al proyecto del tren, para apremiarle a que responda si el Cabildo estaría dispuesto a la participación de capital privado en la construcción y gestión del ferrocarril en el caso de que no consiga el dinero de la Unión Europea o el Ministerio de Fomento. Pérez respondió que las obras deben financiarse con fondos públicos, dado que el coste asciende a unos 1.600 millones de euros, pero se mostró abierto a una gestión con participación privada, como ocurre con los servicios insulares de guaguas.

En un Pleno de escaso contenido, una semana después del Debate del Estado de la Isla, buena parte del tiempo se dedicó a los ruegos y preguntas de la oposición, más de una docena. En una ellas, planteada por Daniel Reyes (PP), el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, se comprometió a “estar vigilante” con la Autoridad Portuaria porque hasta ahora se ha negado a ofrecer información sobre sus vertidos a la red de depuradoras del Consejo Insular de Aguas.

Miguel Ángel Pérez se muestra abierto a una gestión público-privada del ferrocarril del Sur

También, a preguntas del PP u de Unidos-CC, el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, anunció que se va a requerir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el expediente completo del Plan Especial de Protección de la calle Perojo. Una vez se tenga ese documento, serán los servicios jurídicos del Cabildo los que decidan si se acude a los tribunales ante las diferencias entre ambas instituciones sobre la rehabilitación de esa zona de la capital, que está considerada como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1999.