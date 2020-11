Teror se convierte en el nuevo destino insular del turismo de caravanas

A modo de entrante, por una noticia que se ha recibido con satisfacción por parte de los incondicionales de las caravanas, el Club de Camping y Caravaning Gran Canaria, celebraba este fin de semana en la localidad un encuentro en el que participaron 70 vehículos que desde el viernes hasta últimas horas de ayer domingo, disfrutaron de la vida de Teror en el aparcamiento de Los Perales, situado junto al colegio Monseñor Socorro, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento con el objetivo, según expresaba el concejal de Transportes, Manuel Farias, de animar la actividad económica del pueblo.

Juan Moya, presidente de la citada asociación mantenía ayer, junto con sus compañeros de aventuras, un buen trajín en la plaza del Pino al filo del mediodía al frente de un puesto de recogida de juguetes y de alimentos no perecederos con destino a la Plataforma Antideshaucios Ahinor, que se sumaba así a un programa que incluía una ruta turística, varias visitas guiadas, así como propuestas para el entretenimiento, como lo eran los juegos infantiles, esto en una cita que mantuvo el mercadillo de Teror abierto tanto el sábado con el domingo.

Farias destacaba que con esta propuesta se abre un vía más para el desarrollo de Teror, en este caso con el apoyo de los distintos equipos deportivos del municipio, que serán los encargados de gestionar ese nuevo equipamiento, y cuyos beneficios irán a esos mismos clubs. Todo ello, según expresó, con una mínima intervención que consistirá en la colocación y conexión de una red de saneamiento, necesaria para la evacuación de las aguas grises y negras, la nivelación y pavimentación del solar, así como la dotación de luminaria y otros elementos, con lo que se conseguirá, según puntualizó, nueve plazas para grandes vehículos, que pueden llegar a ‘esloras’ de 9 metros, mientras que el resto quedará ocupado por aparcamientos para autocaravanas de unos siete metros y medio. Para llegar a este punto, Farias lleva trabajando desde principios de año, según afirma, con las agrupaciones de caravanistas para facilitarle unos servicios mínimos, siempre en régimen de pernocta, es decir, y con 72 horas de plazo. Así, el pasado septiembre se reunía, en esa búsqueda del lugar más adecuado, con el presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas, Jesús Gallardo, con el interés de “potenciar los recursos comerciales, turísticos, gastronómicos y culturales del municipio”.

Y es en estos últimos puntos en el que los amantes de las caravanas y autocaravanas defienden el desarrollo de su afición, al extremo que ayer Juan Moya aseguraba que había solicitado a todos los participantes en el encuentro de este fin de semana que conservaran sus tiques de compra para, tras depositarlos en una urna, contabilizar lo que supone el gasto, y por tanto los ingresos, en un periodo de 72 euros, un resultado contable que pasará al Ayuntamiento en los próximos días.

Mientras las actividades se iban desarrollando en el centro del pueblo, en la parte baja donde se encontraban las caravanas aparcadas disfrutaban del día soleado usuarios como David Peña, caravanista desde hace 4 años, tras adquirir un vehículo que le costó 25.000 euros, al que se suma otras importantes cantidades para su mejora, o Paco Lantigua, al que la inversión le supuso 52.000 euros, y en el que se pueden alojar hasta seis ocupantes.

Como ellos existen en Gran Canaria, según informa, entre 11.000 a 12.000 personas, que es el número de vehículos de estas características que circulan en la isla.

Muchos más que los espacios disponibles no solo en el territorio insular, sino en un Archipiélago que, según exponen, adolece de áreas de descanso como la que se propone dotar Teror, o de otros puntos más equipados como los que existen en Europa. Así, a vuelapluma citan puntos como un pequeño aparcamiento situado en San Sebastián de La Gomera, otro lugar en Papagayo, Lanzarote, que cierra durante meses, y varias zonas de Tenerife, la isla que mejor se adapta a sus necesidades y que tiene un camping estrella, el de Las Galletas, con el nombre de Camping Nauta. Mientras que en Gran Canaria la oferta municipal se centra en la nueva área de pernocta en los anexos al Puerto de Mogán, y otras dos más por venir en Motor Grande (Puerto Rico) y en Arguineguín. Completa el mapa Moya, , a lo que se añaden las áreas que gestiona el Cabildo, como el Corral de Los Juncos, ubicado en la cumbre.

Aparte de esas áreas específicas, tanto Peña como Lantigua se muestran más satisfechos con el cambio de actitud de los ayuntamientos, que ya no penalizan tanto la pernocta, “como un vehículo cualquiera”, como ocurre en Valsequillo, Tejeda, Artenara, o Valleseco, entre otros, así como por la apertura de estos nuevos espacios, los que les permite disfrutar más de una afición que practican casi todos los fines de semana.

Un meneo que se traduce a su vez en un beneficio para sus puntos de destino, según destaca también José Manuel González Martel, que suele salir nada menos que con ocho vehículos en los que va su grupo familiar de 17 personas. Afirma que todo lo que necesitan para salir un fin de semana, “por razones de peso, para que consuma menos combustible, y para no hacer sufrir al vehículo”, lo adquiere en el destino. “No compramos nada en los centros comerciales, sino en las pequeñas tiendas, e incluyen no solo la alimentación, sino esa prenda que no ves en otros lugares, el bocadillo de chorizo, los dulces, el queso, en el caso de Teror, o incluso como hoy, pues varias figuritas de Navidad, y cuando no ropa”.

González Martel, que se encuentra sentado compartiendo tertulia con los suyos a la sombra de una de las caravanas ya tiene apuntado Teror en su futuro mapa de objetivos, un punto más a debatir con toda la parentela el adónde vamos, “porque una cosa le digo, nosotros somos nómadas de fin de semana que solo dejamos beneficios allí donde llegamos”.