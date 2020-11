Fabián Zeferín: “El patrimonio debe apoyarse ahora en las nuevas tecnologías para ser accesible”

Forma parte de un proyecto de formación sobre realidad virtual muy ambicioso.

Es un curso completamente innovador y pionero en Canarias. También a nivel nacional, porque no hay ningún proyecto referente que haga una formación de esta manera. Además de ofrecer la teoría también se va a llevar a la práctica y eso es lo que lo diferencia con el resto. Los alumnos van a desarrollar en realidad virtual cinco cuevas que forman parte del espacio de Risco Caído, para que puedan ser accesibles para todo el mundo. Desde Reload Group ya se ha creado la sexta cueva, que es la más conocida dentro del conjunto, pero con este curso damos el siguiente paso y proporcionaremos la posibilidad a la gente de que pueda visitar el resto.

Mostrar el patrimonio de esta forma, a través de una pantalla, es una forma alternativa de difundir la cultura.

Ahora mismo tenemos un problema de accesibilidad muy grande. La pandemia nos ha enseñado que debemos buscar métodos alternativos para poder disfrutar del patrimonio o de la cultura. Hay que ser conscientes de que estaremos en esta situación de restricción durante bastante tiempo. El patrimonio debe apoyarse ahora en las nuevas tecnologías para poder ser accesible a todo el mundo.

Con este curso buscan, entre otras cosas, dar proyección mundial a Risco Caído.

Exactamente. Este espacio ha sido reconocido por la Unesco, tenemos que darle valor y enseñar al mundo lo importante que es. Nuestra tarea ahora es crear un repositorio virtual para que la gente tenga acceso a este lugar, que pueda aprender de todas las actividades que se han realizado en este espacio tanto en la zona de las cuevas como en el resto de hectáreas. Y que puedan hacerlo desde cualquier parte del mundo y a través de cualquier pantalla.

El curso también ofrece a los alumnos aprender sobre estas herramientas desde el pensamiento crítico, ¿en qué sentido?

Además de aprender sobre la técnica, queremos que a los participantes les despierte el interés de saber cómo nacen estas nuevas tecnologías en la historia, el por qué y analizar que está pasando ahora mismo con estas y cómo se están usando en diferentes ámbitos, desde la agricultura hasta la ingeniería espacial, por ejemplo.

¿Qué más esperan de este proyecto?

Al principio queríamos realizar un curso de realidad virtual enfocada a diferentes sectores, no sólo teniendo en cuenta la reposición de espacios como Risco Caído. Finalmente la pandemia nos obligó a reducir nuestras expectativas y adaptar este módulo a las circunstancias, pero la idea que tenemos es repetir la formación cada año atendiendo a diferentes temáticas y dirigido a otros ámbitos; por ejemplo, la medicina, la automoción o algunos oficios.

¿Cómo puede vincularse esta tecnología a áreas tan dispares?

A través de la técnica de la fotometría pueden sacarse muchas imágenes para reproducirlas primero en 3D y después adaptarlas a la realidad virtual. Es algo muy útil en algunas profesiones y se está avanzando actualmente en muchos proyectos del sector de la medicina o incluso de los veterinarios. Ayuda además bastante a la formación, porque se reproducen elementos reales. A la hora de que alumnos del sector de la automoción, por poner un ejemplo, efectúen prácticas puede beneficioso que trabajen primero con estas herramientas: se puede crear la imagen virtual del motor de un coche, muy realista, para que lo manipulen sin riesgo alguno. Es una herramienta que sirve en muchísimos sectores profesionales.

La realidad virtual se desarrolla cada vez más. ¿Podrá incorporarse a nuestro día a día?

Sí. Avanza tan rápido que da incluso vértigo. Va mejorando sin pausa año tras año, las actualizaciones y programas entorno a esta herramientas van renovándose y adaptándose con mucha rapidez y eso permite que la sociedad tenga la posibilidad de acercarse cada vez más a este tipo de tecnologías. Cada vez será más sencillo conectarse, cada vez será más fácil que los ciudadanos puedan acceder a estos aparatos y además se irán abaratando los costes. Es igual que cuando se desarrolló internet: al principio muy poca gente podía utilizarlo, pero ahora todos tenemos smartphones con los que incluso podemos pagar la compra. Esta implementación de la tecnología llegará a nuestras vidas.

Las nuevas tecnologías están cobrando una gran importancia en la situación actual.

Es verdad. Todos nuestros hábitos están siendo restringidos por el avance del coronavirus y además va para largo. Por ejemplo, no podemos reunirnos con tanta seguridad si no es través de programas virtuales como el zoom. En el caso de la cultura es completamente necesario fomentar actividades que se apoyen en la nueva tecnología, no nos queda otra para afrontar todo esto. Gracias a la tecnología las personas pueden disfrutar de diferentes eventos artísticos como las exposiciones a través de las multiplataformas u otro tipo de herramientas como la realidad aumentada, que permite ver obras de arte con un realismo increíble. Hay que seguir dando cabida a estas herramientas, porque mejoran nuestra calidad de vida y además porque si no lo hacemos será muy complicado que la gente pueda seguir disfrutando de actividades en torno a la cultura.

¿Se apuesta a nivel público por seguir desarrollando proyectos como este?

En esta ocasión hemos colaborado del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de FP y del Cabildo de Gran Canaria. Sin embargo, bajo mi punta de vista y experiencia, creo que todavía hace falta que muestren mayor interés y que ofrezcan más ayudas para poder seguir avanzando.