La isla mágica retratada en una canción

“Desde Las Palmas a Mogán, un recorrido alrededor del sol”, dicta la primera frase del estribillo, que sirve como preludio para nombrar más de 30 localidades que de una forma u otra le han marcado en su trayectoria por la isla. Hace tres años que pisó por primera vez esta tierra y aunque vuela hasta aquí solo de forma intermitente desde entonces, jamás ha podido ni podrá borrarse Gran Canaria de su mente. “Me atrapó, de alguna manera me transmitió una energía muy positiva y muy intensa; para mí ha sido algo mágico”, expresa completamente embobado, o quizá sea más propio decir que está enamorado y no puede evitar recordar con añoro las zonas que ha conocido de la Isla.

Belleza de los pueblos

San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agaete, Gáldar o Tejeda son sólo algunos de los municipios que han sido nombrados en esta preciosa canción, que busca resaltar la belleza que emanan los paisajes, los pueblos y las personas que lo habitan. También algunos espacios naturales como Güigüi, el Roque Nublo o el pinar de Tamadaba gozan de protagonismo en esta pieza musical. Pero no da a conocer estos lugares tan sólo mencionándolos en la letra, sino que también los ha querido retratar en el videoclip de la canción que fue publicado en Youtube en junio de este año. En esta obra audiovisual de tres minutos se ve al personaje de Edward Fox, con una cola del animal que le da su nombre -el zorro-, paseando entre las dunas de Maspalomas, corriendo por las curvadas carreteras de la cumbre o incluso dándole un beso a la escultura de Mary Sánchez que se encuentra en la capital.

Edoardo Dougie Kevin Bottalico, el hombre que hay detrás de este proyecto artístico, es un músico inquieto que desde que cumplió la mayoría de edad decidió salir de casa para buscarse la vida. Su propio nombre es un compuesto en homenaje a tres artistas de folk que le gustaban a su padre, por lo que la música queda grabada en su vida nada más nacer. Asimismo, el estilo de vida de sus progenitores (que le hicieron recorrer desde pequeño toda Europa en furgoneta) ha concluido en un fuerte impulso por seguir viajando y aprendiendo de los lugares que visita.

“Milán -la ciudad donde se crió- se me quedó pequeño”, sostiene, por lo que decidió probar a mudarse a otras ciudades para ver hacia donde le deparaba la vida. Finalmente se asentó en Dinamarca, donde comenzó a trabajar e inició estudios en la universidad. “Sin embargo, no era feliz; era un momento oscuro de mi vida y estaba realmente mal”, confiesa. Fue esa carencia en su interior la que le impulsó a viajar, concretamente a Gran Canaria, para intentar escapar de toda esa tensión y confusión que sentía. “Iba a venirme a la isla a hacer voluntariado para la asociación Atlas, con la que aprendí muchísimo, solamente por un mes”, añade. Y se enamoró.

“No puedo describir lo que sentí, pero algo me hizo cambiar; esta tierra me transmitió buena vibraciones y energía positiva, me sentí en completa paz”, añade el músico ilusionado, ya que admite que sufría depresión cuando llegó a la isla y que de alguna forma su estancia aquí le proporcionó fuerzas. “Para mí ha sido algo mágico, me ha curado de la tristeza”, expresa. Al volver a conectar consigo mismo, inevitablemente sintió que necesitaba escribir música e iniciar un proyecto artístico inspirado en esta experiencia. Así surgió este tema, que es el primer single de la banda que formó tras volver de su primer viaje. “He recibido ayuda de muchísimas personas para realizar este trabajo”, afirma agradecido, nombrando con especial cariño el coro infantil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigidos por Marcela Garrón.

“Yo quería concluir la canción con un coro de niños, porque me parecía que aportaba esa inocencia y magina necesaria: no hay nada más mágico que los niños”, explica el músico. Por su parte, la directora del coro añade que “cuando nos ofreció formar parte del proyecto no dudamos, porque nos pareció precioso”. Garrón explica que su parte de la grabación, que corresponde precisamente a las menciones de las localidades canarias, la concluyeron en una sola tarde.

Los animales del reino

“En mi caso me sentí muy identificada con Edoardo, porque yo no soy canaria pero estoy totalmente integrada con la cultura canaria y creo que cualquiera puede hacerlo a pesar de que tenga otra cultura”, explica emocionada. Por otro lado, añade que los pequeños del coro -unos 37 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 13 años- se sintieron emocionados con el proyecto. La banda representa al reino de los animales, por lo que cada persona implicada en su desarrollo puede definirse como un animal. “Cada niño escogía al animal que quería representar, yo misma escogí a la leona”, explica.

Por otro lado, aunque el compositor elaboró esta canción como forma de agradecimiento a la isla, no todo queda ahí. Tras esta idea también han surgidos proyectos para favorecer el desarrollo sostenible de este espacio. En concreto, Bottalico ha iniciado hace un meses una colaboración con la Fundación Foresta para recaudar fondos que sirvan para la reforestación de los espacios quemados tras los duros incendios del pasado año. “Cuando me enteré de lo que estaba sucediendo me entristecí mucho, así que me gustaría que mi música pueda ser una vía para colaborar en la reforestación”, destaca y añade que “de alguna forma me siento en deuda con la isla, porque hizo que volviese a confiar en mí mismo”. Las personas que quieran aportar su granito de arena pueden hacerlo buscando Help Gran Canaria recover from the fires & crisis en la página gofundme.

“También me gustaría aportar mi granito de arena para que los canarios, que dependen en gran parte del turismo que viene a las islas, puedan recuperarse de esta crisis”, expresa el músico en relación a las pérdidas económicas sufridas a causa de la pandemia. Por una parte espera que su música presente al mundo una isla que merece la pena conocer cuando todo vuelva a ser seguro. El artista, que tras su primer viaje a Gran Canaria en 2017 ha vuelto numerosas veces en los últimos años, cuenta que pasó la cuarentena confinado en Las Palmas de Gran Canaria tras declararse el estado de alarma en España. “Estuve esos meses en casa de un amigo, cuando me enteré que se había muerto por coronavirus mi abuelo”, rememora con dolor, añadiendo que “era una persona muy importante para mí”.

Sin embargo, esta situación no hizo más que fortalecerlo y fue la fuente de inspiración para componer una nueva canción que busca transmitir esperanza y positividad a las personas que lo están pasando mal en esta situación. Rise again fue lanzada hace unos meses, la banda publicó a través de su canal de youtube un vídeo en donde se aprecian numerosas personas grabadas de forma casera cantando y bailando la canción. Por su parte, Edward Fox aparece en esta ocasión en las inmediaciones del Roque Bentayga, promocionando otra vez la tierra canaria. “Me encanta la isla y no tardaré en volver”, añade el cantante, que admite que le encantaría quedarse a vivir si le fuese posible. Finalmente añade que junto a los músicos de su banda sigue componiendo y grabando canciones. “La próxima saldrá el próximo 4 de diciembre; es una canción más rockera, que también escribí estando en Gran Canaria”, añade.