El corazón de Gáldar volvió a latir con todo su esplendor con un atractivo pase de modelos y la presentación de la nueva colección 'W20 de Maquillaje y complementos' de la mano de la Academia y tienda de maquillaje 'Make up pro Canarias by Magnolia y Rut'. Este evento, que se realizó bajo un riguroso protocolo de seguridad sanitario, contó con el respaldo del concejal de desarrollo económico de Gáldar, Agustín Martín, y la responsable de Fomento, Sandra Melián. "Después de meses de mucha incertidumbre hemos logrado hacer una atractiva presentación a un público reducido en el que es, sin duda, un paso hacia la añorada normalidad", asegura Magnolia Rodríguez. "El respaldo del Consistorio ha sido fundamental para llevar a cabo un evento de altura que teníamos muchas ganas de hacer", continúa Rodríguez. Unos talleres donde maquilladoras profesionales no solo enseñan a maquillar sino que también dan cursos para convertirse en maquilladoras o reciclaje para profesionales del sector.

Todo esto en un ambiente que cuenta con tienda especializada en productos de maquillaje y cuidado de la piel adaptada a todas las calidades y precios, con un asesoramiento personalizado.

La emprendeduría, el talento y ganas de trabajar son los 'tonos' que esta firma de belleza despliega para poner más guapa a Gáldar. "Decidimos aunar esfuerzos en este proyecto para proporcionar diferentes puntos de vista, cooperar con diversos estilos y compartir experiencias vividas. Ofreciendo así lo mejor de cada una y la excelencia de un equipo de trabajo". Todo encaminado a potenciar la belleza, pero con un acento especial en el cuidado de la piel y la autoestima. 'Make up Pro' ha sido protagonista en la obertura de la Gala de la Reina, Gala Drag o los premios de la Cadena Dial, al margen del apartado de particulares como bodas, comuniones o el maquillaje para fiestas.