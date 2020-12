Historias del mar de pequeños valientes

“Para mí llegar hasta aquí ha sido la salvación”, sostiene convencido Mohamed, sin temblor en su voz. Sonríe travieso, arrugando su nariz pecosa y achinando sus ojos de color verde. Tiene 14 años y es uno de los adolescentes de menos edad que se hospedan en el nuevo centro para menas (Demena Los Pinos) ubicado en el barrio de Barrial, en el municipio de Gáldar, y gestionado por la asociación Coliseo y dirigido por Ana Martín. Con una timidez alegre relata su historia, muy parecida a la de los 94 niños -56 marroquíes y 38 malienses- que conviven con él y que se resumen en un difícil viaje en patera por el Atlántico para encontrar trabajo en Europa.

“Primero tengo que aprender español”, aclara, pues sabe que todavía no puede empezar a trabajar, aunque ese es su claro objetivo porque “las cosas en mi ciudad están muy mal y no quiero volver”, expresa, resaltando que espera poder traer consigo a su madre y a su hermana; que se quedaron en Kalga Saragna, una ciudad próxima a Marrakech. Por el momento va al instituto con otros chicos del centro, los que han sido escolarizados primero. La situación por el coronavirus impide la inscripción de tantos menores de una sentada, ya que las medidas de distanciamiento limitan el ratio de alumnos por clase y las opciones de centros escolares que tienen en el Norte son muy escasas. “Se está haciendo de forma paulatina”, explica Carely Socorro, educadora responsable, y señala que también está la opción de inscribir a los más mayores en cursos de formación profesional según sus gustos y motivaciones.

Algunos tienen claro a lo que quieren dedicarse de adultos. “A mí me gustaría realizar un curso para poder trabajar como cocinero”, expresa Abdelatif, un joven de 17 años. “Intentamos que dentro de las posibilidades puedan hacer lo que más les interesa; muchos han solicitado aprender peluquería, por ejemplo”, añade Socorro. El objetivo final es que se formen todo lo que puedan para integrarse a la sociedad canaria. “Trabajamos para conseguir esta inserción a través de la educación escolar, pero también mediante actividades deportivas o creativas y dándoles a conocer las localidades y las costumbres de la Isla”, sostiene la educadora, que recuerda que colaboran con la asociación Smile para ofrecer clases de español a los chicos dos veces por semana en el mismo centro. “Es un apoyo importante que les sirve para ir con una base a estudiar al instituto o al centro de formación; es complicado para ellos integrarse cuando no conocen a nadie, tampoco entienden las dinámicas que se dan en los centros y no saben hablar el idioma”, explica.

El joven marroquí está cursando cuarto de secundaria y señala que se siente bien aprendiendo. Recuerda que sufrió mucho durante el viaje, aunque “no lo hice solo, estaba con dos amigos”, sostiene tras relatar que desde su ciudad natal, una localidad de interior, tuvieron que recorrer cientos de kilómetros para llegar al mar, en el que pasaron tres días. “No sé lo que va a pasar cuando cumpla mi mayoría de edad, si me puedo quedar aquí -en la Isla- para ganar dinero lo haré, sino tendré que salir a buscarme la vida a otro sitio”, expresa. Reitera con seriedad que la situación que vivían en su país era horrible y espera poder arreglar los papeles y ayudar a su familia a venirse a vivir con él. “Quiero buscarme un futuro”, sentencia.

Youness es el único de su grupo que sabe hablar casi perfectamente el español y hace de traductor para los demás cuando es necesario. “Vivía en Nador (Marruecos), que es una ciudad que está muy cerca de Melilla”, aclara con una sonrisa, a pesar de que a su espalda carga con recuerdos tumultuosos. Lleva unos ocho meses viajando de un lado a otro para buscarse un porvenir. “Cuando salí de mi ciudad pasé bastante miedo, teníamos que cruzar una montaña de noche antes de llegar al mar para ir hasta la península y no me sentía seguro; hay mafias por la zona que pueden hacerte daño”, manifiesta sosegado, para continuar relatando que después pasó diez horas subido en una patera. Tiene 17 años y era el único menor de edad de un grupo de 18 personas, sentía que se balanceaba entre “la muerte y la vida”.

Al llegar a la península fueron trasladados a Madrid, en donde pasaron por varios controles y donde finalmente certificaron que debían volver a Marruecos. “No fue así al final porque cerraron las fronteras por el coronavirus, y pude estar durante un tiempo con una prima que vive allí; pero después reuní dinero y vine hasta aquí en avión para ver a mi hermana”, añade y aunque esperaba vivir con ella “no pude porque está casada y tiene un hijo, no podían mantenerme”, sostiene. Tras las vueltas que ha dado en tan poco tiempo, señala con agradecimiento lo bien que se siente ahora. “Creo que están haciendo mucho por ayudarnos”, concluye.

La rutina que proporciona el centro los mantiene centrados en el presente, lo que les ofrece en cierto modo un respiro en relación a su pasado y sus planes de futuro. Cada día se levantan a las ocho de la mañana, desayunan y si aún no están escolarizados, dan clases de español en el centro. Hasta la hora de comer tienen tiempo libre que pueden aprovechar para jugar al fútbol, escuchar música o estudiar, según lo que les apetezca. “Cuando llegan se les da a todos un kit de higiene, además de ropa básica, zapatos y un móvil para que puedan hablar con sus familias; además tienen un sueldo de diez euros a la semana que pueden gastar en lo que quieran”, sostiene la responsable, destacando que algunos son más ahorradores y otros esperan el momento de las salidas de la tarde para comprarse alguna chuchería.

La manera en que les cuidan sorprende gratamente a Mahamadou, un chico de 16 años de la capital maliense, Bamako, que llegó a la Isla a través de Senegal. “Crucé la frontera para buscar trabajo; vivía solo con mi abuela y no teníamos recursos”, sostiene, mientras resalta que “cuando me dijeron que en España podía tener una mejor vida decidí viajar, pero no sabía qué me encontraría y me ha sorprendido lo amables que son todos”, expresa con agradecimiento, pues jamás se esperó ser atendido con comida, ropa y un espacio donde dormir seguro. Lleva casi dos meses en el centro y está contento; de hecho, ha comenzado recientemente clases de lucha canaria, una actividad a la que también se han inscrito otros dos niños. Estas ocupaciones los transportan sin quererlo a lo que realmente son, niños y adolescentes. Mahamadou pasó 11 días sobre el mar compartiendo su miedo e incertidumbre con casi 50 personas. “Era complicado, sobre todo por el tema de la comida; a veces no se hacía un buen reparto y habían peleas”, explica, aunque añade que dentro de lo que cabía todos debían colaborar para sobrevivir.

De eso también sabe uno de sus compañeros malienses, Mohamed. Las marcas de heridas sobre sus pantorrillas relatan por sí mismas lo duro que fue para él el viaje, que acometió completamente solo a pesar de tener apenas 12 años. “Muchos niños se van de casa para ganar dinero sin decírselo a sus padres o familiares”, explica Bakary, traductor maliense que colabora con la asociación, que también vivió en sus mismas carnes la experiencia de cruzar el mar (hace ya casi 15 años). “Me gustaba ir al colegio, pero no teníamos qué comer”, explica el niño con ojos de inocencias interrumpida, añadiendo que vivía con sus padres y sus hermanos pequeños.

Tras el golpe de estado que se efectuó el pasado agosto, Mali ha sufrido un desequilibrio brutal y a pesar de que actualmente dirige la nación un presidente provisional, que estará en el puesto hasta un máximo de 18 meses, “ahora mismo no hay seguridad, la gente tiene miedo y hay mucha pobreza”, subraya el intérprete, que intenta contextualizar por qué están llegando tanto malienses a las costas canarias en los últimos meses. La mayoría de migrantes procedentes de este país acceden a Canarias a través de una ruta marina que parte desde Senegal; un trayecto que dura más de diez días en cayuco, compartiendo un pequeño espacio decenas de personas. “Me dolían mucho los pies”, sostiene Mohamed, que además llegó a Canarias sufriendo sarna debido a su exposición constante al mar.

“Muchos llegan desorientados, después de todo lo que sufren, sin entender por qué no pueden trabajar; están desesperados porque han salido de una situación muy complicada y les cuesta ser pacientes”, añade Bakary. Desde que se inauguró el centro, a mediados de septiembre, el reto constante ha sido crear un buen ambiente para los chicos. “Intentamos que conozcan las costumbres de aquí; están manteniendo contactos con los galdenses, por ejemplo”, expresa Socorro, que admite que al principio fue complejo que los vecinos se adaptasen al centro. “Tenían muchos prejuicios debido al desconocimiento, pero ahora muchos nos ofrecen ayuda”, añade satisfecha. De hecho, entre algunas de las actividades que efectúan los jóvenes de Mali son pulseras de colores, algunas con la cromática de la bandera nacional, que esperan poder vender en un puesto del mercadillo municipal si el Ayuntamiento lo concede.

Los adolescentes marroquíes y malienses conviven con tranquilidad en el centro, que cuenta con decenas de habitaciones y amplias instalaciones como el comedor o el salón. Sin embargo, “sus culturas son tan diferentes que chocan entre sí y ellos mismos solicitaron realizar las actividades por separado; en algunos casos es necesario, porque es muy difícil enseñarles español si ni siquiera comparten el mismo idioma materno”, sostiene Socorro, que reitera que lo importante es que puedan integrarse en la sociedad. “Una de las cosas que más les gustan son los centros comerciales, porque es algo que no han visto”, expresa la coordinadora, que añade que también han visitado otros espacios como las piscinas de Gáldar o el paseo de Las Canteras. “Y les encanta”, finaliza.