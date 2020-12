De camino a la cumbre apenas puede oírse nada más que la fricción de la rueda de los coches contra el asfalto de las carreteras que dirigen a los pueblos de interior y a los espacios naturales de pino y castaños. El paisaje no se aprecia bien, pues una densa niebla cubre el cielo y baja hasta la misma carretera una vez se pasa el casco de San Mateo. Solo las hojas anaranjadas de los árboles que se yerguen a orillas de la vía pueden lucirse. Una gotas intermitentes oscurecen durante la mañana la tierra ya húmeda por las lluvias que cayeron durante el fin de semana y los días anteriores El campo respira ajeno del bullicio de las ciudades cercanas a la costa, pero sólo hasta llegar a Cruz de Tejeda.

El sonido de las bocinas de los vehículos a su llegada a este espacio turístico, atascados por la falta de aparcamiento, se entremezcla con el griterío de los grupos familiares que han subido a lo alto de la Isla para aprovechar el puente. En este punto ya no hay silencio, porque cientos de canarios han tenido la misma idea: pasar frío. “Es que no estamos acostumbrados y apetece”, expresan algunos de los visitantes del municipio de medianías, emocionados por pasar los días libres al tembleque. Y se nota en sus vestimentas esa poca costumbre de recibir las bajas temperaturas; bermudas combinadas con calcetines largos, zapatillas de deporte y sudadera talla XXL. Eso por un lado. Los más fashionistas aprovechan para sacar el (probablemente único) abrigo del armario e incluso alguno se trae el gorrito de lana; tampoco faltan los que con una chaqueta vaquera se sienten totalmente preparados para aguantar los siete grados que marcan los termómetros sobre la una del mediodía.

“Esperaba ir a la playa, pero esto me encanta hasta con lluvia”, sostiene una joven inglesa

El ajetreo está presente. Los planes que se han marcado los canarios pasan desde tomarse un café y ojear los puestos del mercadillo típico del parador, hacer senderismo por los caminos reales del entorno o actividades deportivas como el ciclismo o el barranquismo. Posturear entre la pinocha para las redes sociales es también un objetivo claro para un gran número de personas. Muchas suben hasta el punto más alto, el Pico de las Nieves, atraídas por la idea de apreciar las preciosas vistas del macizo central, y acaban viendo truncadas sus ilusiones ante el tiempo. “Veníamos a sacarnos algunas fotos”, admiten algunos visitantes, decepcionados por la neblina, que censura el verdor del campo tras los intensos días de lluvia. Rebeca Viadel y Azael Cabrera posan juntos sentados en el muro de piedra del mirador, mientras esperan con paciencia que la madre de la joven, que actúa de fotógrafa con móvil, busque el mejor encuadre antes de disparar. “Le están sacando un provecho al pino que no veas”, apunta entre risas el marido, que señala el único elemento de vegetación que puede verse ante tanta concentración nubosa y que sirve como fondo para la fotografía de los enamorados.

“A nosotros esta situación nos encanta”, sostienen con complacencia Sergio Lucena y Christelle Grenovilloux, una joven pareja que asegura que ha aprovechado todo el puente para disfrutar de la cumbre, en busca de la sensación de temporada navideña. Cada uno con un chocolate caliente entre las manos, como modo de desentumecer los dedos congelados antes de dar el primer trago. “Es lo que más piden cuando hace frío”, añade Ernesto Martín, vendedor de la tienda-caravana que se instala cada día en esta localización, para vender bebidas y chucherías a los que pasan. Los jóvenes sonríen emocionados a pesar de que en esta ocasión no han bajado tanto los grados como para que el paisaje se torne blanco por la nieve o por lo menos sea posible ver algo de escarcha entre la vegetación.

Como situación de contraste, a pocos metros de este episodio de amor al frío, se encuentra tiritando una muchacha, aunque lleva dos abrigos puestos. “¿Para vosotros esto es frío?”, pregunta con chulería Jorge Rosas, originario de Zaragoza, a la par que sale del interior del vehículo, recién aparcado. “En verdad sí”, añade unos minutos más tarde entre risas. El grupo, conformado por seis residentes de Tenerife, no se esperaba este tiempo. Por lo menos la mayoría de sus integrantes. “Tendrías que haberme dicho que trajese más abrigo”, reprocha una de las chicas confundida por la situación, mientras que otro responde encogiéndose de hombros “pero si sabías que ibamos a la montaña”.

Las grandes presas del Sur reciben agua por primera vez desde hace cinco años

No son los únicos turistas que viajan entre islas en estos días libres. Pedro Chica y Rosa Carrilero proceden de Jaén, pero viven en Fuerteventura desde hace un mes y medio. “Me dieron una plaza de profesor en un instituto de allí para dar clases durante todo este cursos”, sostiene el joven emocionado, ya que es su primer trabajo tras finalizar el máster de profesorado. La pareja decidió viajar hasta Gran Canaria durante los días libres; con apenas un jersey, la novia resalta con sorpresa el pelete que hace. “Yo esto no me lo esperaba cuando vine a Canarias”, admite riendo, mientras se abraza a sí misma para proporcionarse calor, y manifiesta con tristeza que “me hacía ilusión ver el Roque Nublo, pero imposible”.

Detrás, toda una familia de ingleses se arremolina esperando ser atendida por Martín en su tienda ambulante. “A mí esto no me impresiona, yo vengo de Londres”, asevera Christoph, en referencia al tiempo. Posee una vivienda en la Isla, en la que pasa siempre cuatro meses del año, y en estos días ha acogido a algunos amigos. “Quería enseñarles los paisajes de la cumbre, que son maravillosos; a ver si esto se despeja un poco”, expresa con un perfecto español aderezado de acentro británico. “Yo la verdad es que tenía ganas de ir a la playa”, confiesa Islay Stopforn, que es la primera vez que pisa la Isla, un poco desilusionada por el chaparrón que ha caido en los días pasados. Sin embargo, admite que lo que ha podido ver de Gran Canaria le ha encantado. “Tiene de todo, me gusta incluso con lluvia”, añade.

No todo son sorpresas. La cumbre acoge con entusiamos a los deportistas que suben precisamente para aprovechar los caideros que se producen por el aguacero que ha caído en la última semana. De hecho, el volumen de precipitaciones que ha traído consigo el temporal Clement sólo puede compararse con el temporal Emma que visitó la Isla en febrero del año 2018 (destrozando en varios puntos de la Isla a su paso). En esta ocasión se celebra la importante entrada de agua a las principales presas del Sur, que acumulan cinco años sin recibir nada de agua. En concreto, el embalse de Chira recibió hasta 25.000 metros cúbicos el pasado martes, aunque esta es solo la cantidad que se consume en un día y apenas se encuentra al 7% de su capacidad.

Los termómetros marcaban siete grados en Cruz de Tejeda sobre la una del mediodía

Los barranquistas buscan descender los barrancos mojados. “Este es el momento ideal”, señala Juan Carlos Quintana, profesional de esta actividad. “Es una eminencia”, apunta con admiración uno de sus siete compañeros, que le siguen para bajar el barranco de El Majar. Equipados a la perfección (nada de bermudas con calcetinas), con grandes mochilas donde guardan cuerdas y arnés, aseveran que están preparados para descender durante cinco o seis horas.

Por otro lado, subiendo por la cuesta hacia el mirador, se encuentra Iván de la Cruz. Su aspecto contrasta con el del resto de las personas que se encuentran en las medianías, pues lejos de estar tiritando por el frío, está sudando. Lleva tres horas caminando, partiendo a primera hora de la mañana desde la Caldera de los Marteles. “Es la primera caminata que hago en esta temporada de invierno, así que estoy probando el frío”, sostiene casi sin pararse, porque no quiere perder el ritmo.En la imagen principal, una familia cruza la carretera de Cruz de Tejeda. Arriba, en el sentido de las agujas del reloj, Jorge Rosas, sentado en el monolito del Pico de las Nieves, con dos amigos. Una turista inglesa tomando un chocolate. Abajo, un senderista y a la derecha un grupo de barranquistas. |