Ella significaba la conexión con Firgas, ese pueblo que también es el de una parte muy importante de mi familia, mi Calanda íntima, con su San Roque y su San Luis, sus barranqueras, su calle Calvario, sus berros y aguas milagrosas. Amparo Pérez Álamo, hija de Amparo y Manuel, hermana mayor de Juan Manuel y Emilia (todos ya fallecidos), murió el miércoles pasado a las 4 de la madrugada a los 86 años. A las 18.30 de hoy se oficia un funeral en su memoria en la iglesia del pueblo.

Era mi conexión con la tierra fértil de las medianías, con la verdad del barro, la exuberancia de las flores de mundo, el olor de los nísperos. Murió en su cama en lo más discreto de la noche, con la isla entera dormida, después de tres semanas hospitalizada aquejada por una enfermedad que le detectaron al ponerle un marcapasos tres años atrás.

Lo pasó Amparo tan mal en esa operación que no quiso repetir, “lo que quiera que tenga, se queda conmigo”.

Pequeña de estatura, pelo corto, discreta, severa, sentimental, bastante sorda desde hacía ya muchos años, entró en mi vida casi desde que nací, me crio, por eso siempre me consideró su niño. Estuvo en mi familia, durmiendo entre semana en nuestra propia casa hasta mis 12 o 13 años, encargándose de casi todo.

Cuando la tarde declinaba, Amparo se sentaba a llorar como una magdalena con la telenovela frente al televisor mientras hacía punto. Cocinaba de escándalo, especialmente las croquetas de pescado. Soltera empedernida, nada más se le conoció un novio, por carta, sin que la relación fructificara. Sus carcajadas eran fuertes. Su mirada solía ser inquisitiva, aunque a veces la descubría ensimismada.

Amparusa estos días de viaje al cielo estará contenta, porque le gustaba viajar. Lo hacía en los viajes organizados por el cura Don José, uno al año para los pobres y otro para los ricos del pueblo. Viajó primero por toda España, después por Europa, Francia, Alemania, Italia, el Benelux.

En uno llegó a ver “El último tango en París” cuando aún estaba prohibida en España. Viajó también a Miami. Recuerdo una foto de ella posando con el transbordador Columbia al fondo en las instalaciones de Cabo Cañaveral. Amparo y el Columbia.

La imagen representaba a mis ojos juveniles el pasado y el futuro de la humanidad. Pasados treinta y pico años pienso lo mismo, pero al revés, porque el Columbia explotó años después. Quien representa en esa foto el futuro es ella.

Amparo era conservadora en costumbres y tradiciones, como el pueblo. “Si hubieras usado una zapatilla con tu hija eso no te hubiera pasado”, me dice su sobrina María del Mar que dijo cuando, en su opinión, una sobrina nieta se había salido del plato. Esa misma sobrina nieta la describió estos días en redes sociales con tres palabras: independencia, fortaleza y fe ciega en Dios. Coleccionaba estampas de la Virgen y rezaba el rosario, aunque el último lo rezó el miércoles ayudándose de YouTube porque no atinaba a pronunciar las frases. Esa noche se quedó dormida escuchándolo. Lo último que dijo fue que se iba volando con las mariposas al palacio. Y allá se fue, al palacio, elevándose sobre la tierra fértil de Firgas que siempre la protegió.