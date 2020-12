El Sur aprovechará la falta de turismo para mejorar sus infraestructuras

Asimismo, la creación de puestos de trabajo en el ámbito de la construcción será otro de los beneficios del plan. “El municipio, que tiene una población de 56.000 habitantes, contaba con alrededor de 4.500 parados; tras la crisis hemos superado los 22.000 desemplados”, manifestó con alerta el concejal. Además, un total de 1.500 empresas han solicitado ERTE en los últimos meses, de las cuales el 86% son compañías que cuentan con menos de diez empleados.

Durante la mesa de debate de políticas en el sector turístico, en la que estuvieron presentes otras autoridades como Yaiza Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias; el consejero del Cabildo, Carlos Álamo; Cristina del Río, autora del proyecto 'Canarias Fortaleza'; y la moderadora, Anabel Rivero, directora del departamento de Turismo de la Cámara de Comercio, se pusieron de manifiesto la visión de cada institución sobre el escenario que ha traído el covid-19. El concejal no dejó pasar la oportunidad para reinvindicar la necesidad de que se apruebe la modificación de la ley de contratación del sector público para poder hacer frente a la gestión de los fondos europeos que el Gobierno estatal redirigirá a Canarias. “Ahora mismo las administraciones no estamos preparadas para recibir esta cantidad ingente de dinero, no tenemos medios”, reiteró el edil, que recordó que el Estado recibirá un total de 140.000 millones de euros de Europa para paliar los efectos de la crisis sanitaria, de los cuales 70.000 millones serán a fondo perdido. El representante municipal sostiene que si no se efectúa un cambio en la norma, no podrán efectuar la gestión del dinero y añade que también debería permitirse la contración de personal de carácter eventual, “si no será inviable, para los municipios y el resto de administraciones”.

La consejera regional quiso sumarse a la petición de la modificación de ley, alegando que se enfrentaban en estos momentos a un grave problema de gestión. Asimismo, quiso añadir sobre la situación económica que sufren los empresarios que “los ERTE ya tendrían que haber sido prorrogados hasta el 2021; pero en Canarias además de forma singularizada por el efecto rebote y de arrastre que tiene el sector turístico con respecto a la economía”, añadió la consejera regional. “Que alguien me diga qué no es turístico en las islas”, recalcó.

Marichal también expuso otras estrategias para revertir la crítica situación del sector del turismo, como el primer plan de promoción turístico local, que contará con un presupuesto aproximado de 800.000 euros y será ejecutado en un plazo de cuatro años. Finalmente, cerró su intervención defendiendo que hace falta una mayor coordinación entre las instituciones privadas y las públicas. “Creo que no nos beneficia poner más medidas, más control, porque en muchos casos complica que se invierta en el municipio”, explicó el concejal, que asegura que este año el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado un total de 300 licencias, lo que ha supuesto una inversión privada de 200 millones y más de 10 millones de recaudación para las arcas municipales.