Este viernes, en el núcleo de Puerto Rico, ha tenido lugar una nueva manifestación convocada por la Plataforma 'Salvemos el turismo en Mogán' que clama por la recuperación del uso turístico de complejos de apartamentos y hoteles dado que 11 de estas instalaciones del municipio se están empleando como centros de acogida para las personas migrantes que han llegado a las costas de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el grupo de Gobierno, empresarios y trabajadores del sector turístico se han sumado a la marcha.

En este momento alrededor de 3.000 migrantes permanecen en complejos alojativos turísticos del municipio, un hecho que Bueno considera no favorece la puesta en marcha del turismo, principal motor económico de Mogán y de la isla. La edil recalca que lo que se solicita es la reubicación de estas personas en instalaciones del Gobierno de España siguiendo la misma estrategia de acogida empleada en 2006, durante la denominada 'crisis de los cayucos', en la que llegaron al Archipiélago más de 36.000 personas en embarcaciones irregulares.

Onalia Bueno ha manifestado que con el paso de las semanas la preocupación aumenta “porque vamos teniendo más información del total descontrol de las personas migrantes que permanecen tanto en Mogán como en San Bartolomé de Tirajana”. En este sentido la alcaldesa ha mencionado que actualmente hay complejos que albergan a menores extranjeros no acompañados sin vigilancia para su custodia.

“Esta situación se les ha ido de las manos al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, que es el que ostenta la tutela de estos menores. Por esta razón he solicitado una reunión urgente con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Necesitamos que se actúe cuanto antes para evitar que la sensación de inseguridad siga elevándose entre nuestros vecinos y vecinas y empresarios, sobre todo en Arguineguín y Puerto Rico”, ha detallado. La regidora también ha insistido en que las zonas turísticas no son las adecuadas para los menores extranjeros no acompañados dado que no cuentan con las herramientas necesarias para que puedan convivir, integrarse y socializar.

Bueno ha señalado que ya se ha notificado a los hoteles y complejos de apartamentos que alojan a migrantes en el municipio que tendrán que cesar esta actividad el 31 de diciembre, o de lo contrario se les abrirá un expediente sancionador al amparo de las leyes urbanísticas y turísticas de Canarias. “Cuatro de los de los 11 complejos que albergan migrantes nos han confirmado que no van a continuar haciéndolo después de fin de año. Del resto aún no tenemos noticia, pero hay uno en el vamos a intervenir de urgencia porque carece de los títulos que lo habilitan para su apertura y el desarrollarlo de cualquier actividad, es decir, no pueden acoger a migrantes o a turistas. Debe estar cerrado”, ha explicado.

La marcha partió de la calle Madrid y recorrió la arteria principal de Puerto Rico – la avenida Tomás Roca Bosch–, la avenida de la playa y finalizó en el muelle.