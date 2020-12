Este viernes se ha celebrado en el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Mogán una Junta Local de Seguridad Extraordinaria en la que se han analizado las incidencias registradas en el municipio, concretamente en las zonas turísticas y Arguineguín, derivadas del fenómeno migratorio. La Junta, presidida por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha acordado reforzar la presencia de Policía Local y de Guardia Civil en las mencionadas áreas, y también contar con una comunicación transversal y más fluida entre las instituciones afectadas por la crisis migratoria

En la Junta Local de Seguridad Extraordinaria de Mogán participaron la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, el Jefe de Servicio de Menores e Infancia del Gobierno de Canarias, José Pereira, el presidente de la Asamblea Comarcal Sur de Gran Canaria de Cruz Roja Española, Gerardo Santana, el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil, Vicente Basset, el teniente jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Puerto Rico, Juan Manuel Rodríguez, el subinspector Jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán y el subinspector de la Policía Local de Mogán, José Luis Segura.

La alcaldesa ha explicado la necesidad de reforzar la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en las zonas turísticas del municipio donde actualmente 3.400 personas migrantes son acogidas en 11 complejos de apartamentos y hoteles por el incremento exponencial de incidencias registradas en las últimas semanas. “La Guardia Civil y la Policía Local de Mogán van a concertar una mesa de trabajo para continuar coordinando sus actuaciones y en vista de de que en breve llegará un refuerzo de la Benemérita procedente de Madrid”, ha indicado.

Respecto a las incidencias, la acaldesa ha recalcado que estas se generan mayoritariamente entre las personas migrantes dentro de los complejos hoteleros en los que se encuentran acogidos. También ha hecho referencia a las palabras del Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que acusó a Bueno alentar la xenofobia y el odio por afirmar el aumento de delitos en el municipio. “Solicito al Delegado que escuche mejor las manifestaciones que hice a una radio porque siempre he hablado de incidencias y no de delitos como él ha malinterpretado. Se superan las más de 100 incidencias entre noviembre y diciembre y eso no se puede ocultar”, ha expresado.

La edil moganera ha insisitido en que se trata de incidencias puntuales y ha hecho nuevamente un llamamiento a la calma a los vecinos y vecinas del municipio. “Esta situación se va a corregior y mientras, entre todas las administraciones, debemos contribuir para que así sea. La subdelegada Mayans ha confirmado en la Junta que ya se están ultimando los campamentos de acogida para empezar a derivar a los migrantes a esas instalaciones”. Asimismo, sobre los 2.300 menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias y que son competencia del Gobierno regional, se ha apuntando que se está avanzando en las reuniones con las comunidades autónomas para su derivación a esos territorios y que de esta forma puedan abandonar las zonas turísticas por otras más adecuadas para su integración.