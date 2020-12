El Ayuntamiento de Teror vuelve a realizar durante esta Navidad la campaña de sensibilización para la adopción responsable de animales de compañía, con la colaboración de las asociaciones SOS Vida Animal y el apoyo de la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal (Fauda). A través de esta acción del área de Bienestar Animal, que dirige la edil Laura Quintana, se trata de evitar la compra de animales en estas fecha y promover la adopción responsable bajo el lema Regálales una familia.

Po medio de las redes sociales y los organismos municipales, el Ayuntamiento de Teror transmite el mensaje de que tener un animal es un compromiso para toda la vida, y hay que pensar en las responsabilidades que implica, antes de adoptarlo. Las personas interesadas en realizar una adopción responsable se pueden poner en contacto con SOS Vida Animal.

“Gran cantidad de animales son abandonados por personas que no valoran previamente las consecuencias de llevar un animal a casa”, explicó Laura Quintana. “Cuando adoptas estás comprometiéndote a cuidarle por el resto de su vida; piensa en las reponsabilidades que implica antes de hacerlo; hay que pararse un momento y plantearse porqué se quiere adoptar un animal, si tenemos tiempo para cuidarlo, si estamos preparados para ocuparnos de los problemas que puedan ocasionar y de los cuidados que requieren”.

La campaña Regálales una familia realiza varias sugerencias, entre ellas, que hay que llegar a un acuerdo previo con los que deben de convivir con el animal; o no ir con ideas preconcebidas, los cachorros no son siempre la mejor opción; no hay que regalar nunca un animal por sorpresa, ni siquiera a alguien que acaba de perder el suyo; jamás hay que coger a un animal porque lo pidan los niños, ni prometerlo como premio, ya que lo considerarán un juguete. Entre otros consejos se recomienda acudir al veterinario para el microchip y vacunas.