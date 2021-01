¿Cómo se presenta este 2021?

En principio digamos que el inicio es esperanzador: que las vacunas se estén empezado a inyectar a las personas; que se hable de la vacuna de Moderna; que Oxford apruebe la suya y que la española llegue en los próximos meses yo creo que es una esperanza. Que la creadora de la vacuna de Pfizer diga que, si todo va bien, probablemente en verano hayamos recuperado bastante la normalidad perdida yo creo que es un inicio esperanzador. Ahora bien, es muy importante que esa situación de incertidumbre y miedo generalizado; ese miedo instalado en la sociedad debe terminar para que podamos después recuperar la economía; que podamos ayudar a los sectores más vulnerables, los más afectados y eso, probablemente, nos ocupe más allá de 2021. Vamos a necesitar varios años.

Los presupuestos de 2021 son, sin duda, de una fuerte conciencia social y con claros objetivos como la recuperación del turismo. Son unos presupuestos muy de corazón, muy de proximidad.

Esta fue la primera administración que puso en marcha en Canarias el plan específico para luchar contra la Covid 19. 170 millones de euros en medidas de inversiones en el mes de marzo, una semana después de declararse el estado de alarma por lo tanto somos conscientes del papel que debe jugar en este momento la administración pública y, desde luego, el Cabildo de Gran Canaria como administración apuesta por eso y lo tenemos claro, de ahí que cuando diseñamos estos presupuestos los hicimos sabiendo que la prioridad eran las políticas sociales y de recuperación económica son las que deben primer como objetivos estratégicos y en eso se nos va más del 55% del presupuesto. Somos conscientes de la situación y del papel que debemos liderar con el resto de administraciones para lograr esa recuperación y tratar de solventar los problemas con los pocos recursos humanos que tengamos, porque no nos olvidemos que aquí se recortaron lo servicios públicos durante el periodo de crisis a partir de 2008: menos medios humanos, recortes a los servicios públicos, al sector sanitario y socio sanitario... Ahora, en el caso de las administraciones, y esta administración es consciente de ello, hay que gastar, pero gastar bien para generar economía.

¿Hay algo de lo que podamos aprender de este 2020?

Yo creo que sí. No se lo que vamos a aprender o a aprehender, porque yo creo que el ser humano es de los que tropieza muchas veces en la misma piedra. Nos advierten todos los científicos que esta no será la ultima pandemia, que vamos a seguir teniendo otros coronavirus que nos van a afectar. Debemos ser conscientes de que cada uno de nosotros, como sociedad y modelo económico, nos corresponde un papel fundamental para no seguir haciendo daño al planeta, para intentar frenar las consecuencias del cambio climático. La situación desde luego para los próximos años requiere, e insisto en esta idea, de un refuerzo de los servicios esenciales; de medidas de desarrollo sostenible para frenar los efectos del cambio climático y el calentamiento global; de medidas preventivas de los servicios públicos para incentivar la investigación, para que no nos coja desprevenidos como ha sucedido en este caso, que por no tener no teníamos ni mascarillas porque habíamos desmantelado el sector industrial y lo habíamos centrado todo en China. De todo eso hay mucho que aprender.

En esa línea, por ejemplo, coinciden las actuaciones que desde hace años se han llevado a cabo desde el Cabildo de Gran Canaria para potenciar el sector primario y ponerlo en valor. Además, durante la pandemia se reforzaron las campañas como la ‘Consume lo nuestro, consume Gran Canaria’...

Sí, sí... Y se ha reforzado además con un mercado digital para que se facilitara la comercialización; se han comprado productos a los agricultores para hacérselos llegara los comedores y a las organizaciones no gubernamentales; alimento fresco, de nuestro campo, para no abundar en la crisis del sector con la caída del turismo… Claro, claro… Esa es otra de las lecciones que debemos aprender de esta situación: romper nuestra dependencia del exterior de un territorio aislado en medio del Atlántico. Tenemos que trabajar para generar energías limpias, para alimentarnos y para ello, por ejemplo, la producción de agua es imprescindible. Y debemos apostar por algo que siempre se ha dicho: diversificar. Es imprescindible y tenemos posibilidades y recursos para hacerlo. Tenemos que avanzar en la innovación, en la economía azul y la digital; en la economía circular, otra cosa de la cual dependemos del exterior... Como digo, hay muchas posibilidades.

Es curioso pero me está hablando de las actuales prioridades, imprescindibles de acometer en estos momentos; pero hace nueve meses eran acciones casi de segunda para todos.

Efectivamente, efectivamente. Lo que hablábamos antes de qué había que aprender de este 2020: debemos ser capaces de aprender y de quedarnos con lo importante de todo esto. Por eso decía lo de aprehender, lo de la necesidad de cambiar el modelo, de interiorizar que tenemos que luchar por nuestras generaciones o las que vienen detrás de nosotros. Debemos apostar por todo eso. Lo que hemos defendido siempre como el modelo de eco isla es precisamente recoger esos aspectos que ya son imprescindibles para nuestra supervivencia. Y no por otra razón sino porque son fundamentales para que Gran Canaria crezca y lo haga en la dirección correcta.

¿Cree que la sociedad canaria en general y la grancanaria en particular está satisfecha con el trabajo que estos últimos meses han hecho los políticos?

Yo creo que sí, en relación de cómo han actuado los políticos o instituciones canarias. A diferencia con lo que ha sucedido en el conjunto del Estado donde hemos vivido situaciones de enfrentamiento, crispación y falta de acuerdo, que se traduce en un desencanto con la política en general. Sin embargo, en Canarias ha habido coordinación desde el primer momento; ha habido un trabajo, una participación efectiva y coordinada en la que hemos intentado todas las administraciones públicas llegar y alcanzar todos los acuerdos posibles por el bien de Canarias y, en mi caso, de Gran Canaria en particular. Y se ha hecho junto a la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales. Ha habido un ejercicio de responsabilidad ante la situación; es verdad que en algunos momentos se ha bajado la guardia pero nos dimos cuenta y rectificamos y nos recuperamos. Fue muy grave la situación en agosto: hablamos de confinamientos parciales pero pudimos superarlo y reconducir la situación. Gracias a ese susto yo creo que estamos ahora en una situación mucho mejor aunque insisto en que no hay que despreocuparse. Esa es la llamada que hago: cuidado porque los indicadores están subiendo y las navidades pueden situarnos en las cifras del verano. De hecho la curva en los últimos siete días está aumentando. Por eso hice un encuentro la pasada semana con los medios de comunicación para pedir que no nos relajemos, que seamos responsables, que actuemos como ciudadanía consciente de la responsabilidad que tenemos cada uno.

¿Se vacunaría?

Yo sí.

¿Ha habido buena sintonía con el gobierno regional?

Desde el primer momento. Nosotros desde que comprobamos que la crisis era más aguda mantuvimos reuniones permanentes, semanalmente, con los municipios o presidencia del Gobierno y su equipo de Gobierno. Estábamos todos y tomamos las decisiones conjuntamente. Y en los peores momentos del verano también nos reuníamos, tratábamos las cosas y las discutíamos antes de acordarlas, y eso ha ido muy importante porque no sólo se trata de que le trasmitamos seguridad a la ciudadanía sino también nos daba seguridad a los políticos, que jamás habíamos vivido una situación como esta. Los hombres y mujeres de Gran Canaria y el resto del Archipiélago están cansados de la confrontación nacional constante cuando la realidad es que todos perseguimos lo mismo, y eso sí genera conciencia y participación ciudadana. Eso es hacer política; ponerse de acuerdo.

Algo que no ha sucedido, por ejemplo, con el ministro Grande Marlaska. ¿Ha estado a la altura el Gobierno de Pedro Sánchez ante un problema como el de la migración?

Se ha hecho rematadamente mal. De eso hemos hablado en el pleno del Cabildo. Y no es un problema, nuevo; se veía venir. Estaban los antecedentes de 2006, pero además el delegado del Gobierno en Canarias a principio de año dijo que iba a haber un repunte; los datos de Frontex también lo decían, que iba a suceder; nos advirtieron que la ruta mediterránea se iba a cerrar y solo iba a quedar la ruta atlántica, la más peligrosa, pero iban a venir y, efectivamente, sucedió. No se previó la llegada de estos hombres y mujeres y niños de una manera masiva; no se habilitaron las instalaciones para atender esa primera llegada y poder dar una atención digna; no se pusieron en marcha los centros propiedad del Estado en Canarias para cuidarles ni tampoco se iniciaron las políticas de diálogo, de consenso con los países del entorno para frenar esta huida masiva; políticas de desarrollo en el país de origen. Pero hablo de España y de Europa. Y no se pusieron en macha las políticas de derivaciones; el objetivo estratégico era convertirnos en una frontera, en una cárcel, que de aquí no pasaran al continente.

Arguineguín no se merecía esa imagen, la verdad.

Arguineguín en pleno siglo XXI ante los ojos del mundo ha sido el Puerto de la vergüenza. He hablado para las emisoras de radio y televisión más importantes del mundo a consecuencia de la situación a la que nos llevó la falta de sensibilidad de Gobierno de España. Gran Canaria y Canarias ha salido en todos los medios del mundo por este tema; no nos lo merecemos nosotros pero tampoco estas personas que han llegado hasta aquí jugándose la vida y buscando una vida mejor, sometida ante los ojos del mundo a una situación inhumana; un estado democrático y una sociedad moderna no puede consentir eso. Y luego el miedo, que se aprovecha para alentar el odio haciendo crecer racismo y xenofobia.

¿Cree que se ha lanzado un mensaje equivocado por parte del estado?

Es que no mandaron ningún mensaje. No les importaba y llegaron tarde y mal. Y escucho permanente los bulos que se lanzan sobre las razones que están empujando a mujeres y hombres jóvenes de Marruecos, de Senegal, de Mauritania, de Mali... Cuando lo cierto es que lo único que buscan es un futuro mejor para ellos y sus familias, ante la falta de oportunidades, las guerras, persecuciones políticas o religiosas o los efectos de cambio climático sobre sus cosechas. Por poner un ejemplo, nosotros estamos hablado de vacunarnos de manera masiva antes del verano y, sin embargo, para estos países la previsión es que no se les empiece a vacunar hasta 2022 ó 2023. ¿Qué esperamos de esa gente joven y desesperada? Que además no cuentan con un sistema sanitario sólido que les pueda atender, sin recursos, porque la pandemia ha derribado los precarios sistemas económicos de sus países de origen... Más pobreza, más desigualdad.. ¿Qué van a hacer? Europa ha marcado una consigna: que en Lesbos, Ceuta, Melilla y Canarias se frene a estas personas para que no lleguen al continente y ha obviado las otras políticas como las de inversiones, la de acuerdos de colaboración, buscar fórmulas para que estos chicos y chicas no tengan que salir de allí.

Por cierto, ¿y qué se les pueden decir a los jóvenes grancanarios sobre su futuro?

Aquí yo creo que hay que hacer un enorme reconocimiento primero a la sociedad canaria y grancanaria en particular; a los servicios sanitarios y educativos. Esa gente ni en los peores momentos renunció a cumplir con su obligación y sus deberes, como también es el caso de los funcionarios y el personal de la administración. Pero no sólo hablo de la parte pública sino también de la labor de la parte civil; de las empresas que pudieron continuar su actividad dando servicio a la ciudadanía porque eso marcó la diferencia con respecto a otros territorios. Hubo sensibilidad colectiva y la gente respondió a la consignas, algo que se ha mantenido hasta hoy.

Y los jóvenes se han portado muy bien. Tengo que decirles que entiendo que viven una situación especialmente difícil y lo están llevando con dignidad. Es lamentable que sufran un 65% de desempleo, una cifra alarmante, dramática, porque no se trata solo que dependan de sus familias para subsistir de manera precaria sino que se les corta sus posibilidades de futuro y eso, claro, genera desesperación. No se les puede pedir a estas personas más implicación; están desesperanzadas y tenemos la responsabilidad y en mi caso la determinación de decirles que vamos a llegar; que vamos a tratar de ofrecerles oportunidades. Son el futuro de nuestra tierra y me comprometo a tratar de construir una isla de oportunidades para ellos y que esté preparada si llegara otra situación como la actual. Queremos para ellos y ellas una isla que les genere y colme sus expectativas de futuro. Y en estos momentos repito que les pedimos un mayor esfuerzo. Como jóvenes entiendo que tengan ganas de salir de esta situación pero queda poquito; su implicación es imprescindible para que la Covid no llegue a sectores vulnerables como son los abuelos o sus mismos padres.

¿Está orgulloso de Gran Canaria?

Sí. Estoy satisfecho de cómo se ha actuado en nuestra tierra.