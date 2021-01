Miguel Ángel Pérez: “El ferrocarril es una oportunidad para transformar Gran Canaria tras la pandemia”

Esta última semana se ha aprobado en el Cabildo una declaración por la vía de urgencia para que se incluya el proyecto del tren de Gran Canaria en el listado de obras que optan a los fondos de la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia. ¿Qué posibilidades existen de que el ferrocarril del Sur entre finalmente en ese programa de inversiones?

El Proyecto del Ferrocarril de Gran Canaria está ampliamente desarrollado y maduro para competir por esos fondos europeos para Gran Canaria. Como bien decía, ha sido declarado en el último pleno ordinario de 2020 como de interés estratégico insular por una amplia mayoría de los grupos políticos del Pleno del Cabildo de Gran Canaria. Se trata de una oportunidad para transformar nuestra isla. Confiamos en las posibilidades que tiene nuestra isla para captar estos fondos. Estamos trabajando codo con codo con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para lograr que esta inversión llegue a Gran Canaria. Con total seguridad, si estos fondos llegasen a nuestra isla, se produciría la mayor transformación y modernización de la isla en décadas.

Si quedara fuera de ese plan europeo, ¿sería la puntilla a los dos proyectos ferroviarios en las Islas?

Si los fondos no llegasen, cosa que deseamos no ocurra, seguiríamos trabajando en otras vías alternativas. Lo que es evidente es que no podemos seguir ocupando territorio de manera masiva, creando más carriles y carriles, sin afrontar el verdadero problema de fondo, que es la alta congestión y la capacidad. El ferrocarril de Gran Canaria es una solución a los problemas de movilidad insular. Es un hecho que el crecimiento de la actividad económica, el incremento de la población y los altos índices de motorización han originado una saturación de nuestra principal vía de comunicación en la isla, la autovía GC-1. Estos hechos provocan problemas de accesibilidad y sostenibilidad por la elevada congestión, por lo que es básico potenciar un modo de transporte colectivo terrestre de alta capacidad, que sea competitivo frente al vehículo privado y que maximice el bienestar social y económico.

Paradójicamente, ha sido el PSOE el que ha dado argumentos a los sectores que rechazan el tren, pues ni lo incluyó como prioridad en el programa electoral y el candidato Luis Ibarra es un firme opositor al sistema ferroviario. También en Tenerife lo frenaron hace solo un año. Puesto que el Ministerio de Fomento ha ido cumpliendo cada año con el pago de los proyectos, con gobiernos del PP y del PSOE, ¿no han sido las reiteradas indecisiones de los políticos canarios las que han retrasado durante una década la construcción del tren?

Desde el PSOE hemos sido prudentes y así lo dijimos en nuestro Programa Marco 2019-2023, previo a la campaña electoral. Nuestra postura fue, y ha sido siempre, la de evaluar los datos para tomar decisiones con rigor. No se trata de gustos o deseos, se trata de tomar decisiones apropiadas, que mejoren las condiciones de vida y el bienestar general de nuestra gente y que ayuden a impulsar la economía de nuestra isla. Curiosamente, y probablemente por mi previa condición de director gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, siempre he sido un defensor de no desechar ninguna opción en cuanto al transporte en Gran Canaria. Debemos evaluar el transporte, público y privado, personal, en grupos y de mercancías, como un todo, y analizar el ecosistema de la movilidad en su conjunto. Hacerlo de otra manera supondría, desde mi punto de vista, un error a medio plazo.

¿Por qué es prioritario el ferrocarril en Gran Canaria?

Tenemos que estar pensando hoy en la Gran Canaria que queremos en 10 o 15 años. Debemos tener valentía y amplias miras para afrontar los desafíos a los que se enfrentará nuestra isla en la próxima década. La movilidad es uno de esos desafíos, ya hoy lo es. Nuestro limitado territorio es un valiosísimo bien, que debemos administrar con máximo cuidado y protección. Necesitamos impulsar tecnologías limpias, sostenibles y, al mismo tiempo, maximizar nuestras capacidades y bondades para ser más competitivos y productivos. El futuro ferrocarril de Gran Canaria resulta vital por el avance que presenta en el campo de la movilidad sostenible, de la innovación y la tecnología, repercutiendo muy positivamente en nuestra isla, especialmente en lo ecológico y medioambiental. Como se sabe, el tren es 100% sostenible energéticamente hablando, alimentado por fuentes limpias a través de un parque eólico propio. Además, ayudará a una mejor cohesión social y territorial de nuestra isla, conectando aquellos municipios que albergan a más del 85% de la población de Gran Canaria de manera guiada, rápida y puntual con los principales atractores de la isla, como la capital, los hospitales, el aeropuerto y la zona turística del Sur. Tengo el convencimiento de que la implantación del ferrocarril ayudará a amortiguar las graves afecciones al tejido productivo insular provocado por la pandemia y permitirá nuestra transición hacia una isla de Gran Canaria más moderna y sostenible.

Esta semana también se ha aprobado el Presupuesto de 2021. ¿Está totalmente conforme el PSOE con el reparto que ha hecho la Consejería de Hacienda habida cuenta del drástico recorte en Deportes y la congelación de los fondos del área de Empleo?

La Consejería de Hacienda no ha hecho el reparto. El reparto ha sido negociado y evaluado por el grupo de gobierno tripartito en su conjunto. Estoy totalmente conforme con que hayamos impulsado un presupuesto que busca reforzar el estado del bienestar en nuestra isla, que da prioridad a las políticas sociales, como el apoyo a mayores, dependientes y familias en situaciones desfavorecidas; que impulsa políticas que mejoran la movilidad de las personas en condiciones de equidad, como es la reducción de precio del Bono Joven para menores de 28 años hasta los 20 euros al mes, sin límite de viajes; que apoya con incentivos a la contratación a las empresas locales, que impulsa la formación de personas desempleadas para mejorar sus capacidades; que refuerza la política de becas y el apoyo a niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulnerabilidad en sus estudios de Primaria y Secundaria; que entiende y fortalece la cultura como una herramienta para una sociedad de progreso; que fomenta el deporte base y lo blinda como instrumento social para una sociedad más sana. En definitiva, estoy conforme con un presupuesto que apuesta por lo social y que fomenta la inversión pública como medio para afrontar la crisis de la Covid-19, como estímulo a la economía y el empleo locales.

En el Pleno del Presupuesto, la oposición aseguró que el presidente Antonio Morales ha engañado al PSOE al asumir directamente el reparto de todas las subvenciones que otorga el Cabildo, incluidas las de las áreas gobernadas por los socialistas y Podemos. De hecho, la Consejería de Presidencia es la que más aumenta su Presupuesto respecto a 2020, un 30% ¿Se siente engañado?

Permítame decirle que no es cierto. Puedo decirle sin temor a equivocarme que es la primera vez en la historia del Cabildo de Gran Canaria que la Vicepresidencia cuenta con presupuesto y competencias propias, tras la negociación del pacto de gobierno que mantuvimos con nuestros socios de gobierno en 2019. Engañado, en absoluto. Si algo creo que me caracteriza es que hablo claro y directo. Cada socio de gobierno tiene la capacidad de destinar sus partidas a aquellos ámbitos que considera. Para el Partido Socialista, desde la Vicepresidencia, es importante impulsar la investigación y el desarrollo en Gran Canaria, y por ello destinaremos en este 2021 más de 550.000 euros a investigación dirigida, en concreto, al Grupo de Investigación de la doctora Carmen Paz Suárez Araujo de la ULPGC; a la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín dirigido por el doctor Bernardino Clavo y al doctor Luis Álvarez León, también de la ULPGC. Este dinero se destinará en más de un 70% a la contratación de personal especializado para sus investigaciones. Necesitamos reforzar nuestras capacidades en ciencia y tecnología.