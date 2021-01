El puerto de Arinaga logra el 100% de actividad al adjudicar la última parcela

La empresa Ecoinsular Sociedad Limitada solicitó la última parcela de casi 7.000 metros cuadrados en el área funcional 18 del Puerto de Arinaga, exactamente con una superficie de 6.962,40 metros cuadrados, para la próxima instalación de una planta de tratamiento de residuos metálicos.

Así se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 21 de diciembre de 2020. De esta manera, se ha abierto un mes de plazo, tras esa publicación en el BOE, para que se presenten otras solicitudes que tengan la misma o diferente finalidad que Ecoinsular S.L. en esta parcela de dominio público portuario, como marcan los trámites de competencia.

La Autoridad Portuaria logra la ocupación de todo el suelo del muelle de Arinaga

Respecto a la instalación de esta planta dedicada a la chatarra, aún se desconoce lo que supondrá como inversión y como compromiso por cuánto tiempo, ya que habrá que esperar a que concluya el plazo de un mes para conocer los detalles propios de la adjudicación, bien a la propuesta de Ecoinsular SL o de otra empresa aspirante, si la hubiera.

Una solicitud anterior de otra de las últimas parcelas a la Autoridad Portuaria fue la que realizó la compañía Mid Atlantic Bulk Terminal SL con el objetivo de levantar una terminal de graneles. Esa otra parcela tiene una superficie de 5.301 metros cuadrados.

Por tanto, concluidos todos los trámites de las concesiones de los últimos terrenos durante este ejercicio, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, verá hecho realidad unos de los objetivos que aspiraba conseguir cuando asumió la Presidencia en el primer mandato: que se alcanzara toda la ocupación de actividad en el Puerto de Arinaga, como así ha sido.

De esta forma, se reafirma que el Puerto de La Luz y el Puerto de Arinaga, junto a la zona industrial de Arinaga, son auténticos polos industriales de la Isla, como defienden la Autoridad Portuaria y empresarios del sector.

Cabe recordar que el Puerto de Arinaga ha comenzado a habilitar las infraestructuras para la descarga de las piezas de los grandes aerogeneradores que llegarán en el futuro para incorporarse a los parques de energía eólica de Gran Canaria, en su mayoría en la zona sureste de Gran Canaria , y los que se prevé se construyan en el ámbito marino, frente a la costa de los términos municipales de San Bartolomé de Tirajana y de Santa Lucía de Tirajana.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas sacó a licitación la construcción de un vial para conectar la zona de atraque y descarga de los barcos que transportan estas piezas con la carretera general que se encuentra en el interior del muelle. Así, se facilitará el transporte de esta mercancía hasta las zonas de viento donde están los parques eólicos. El importe del contrato es de 589.578 euros.

La zona sobre la cual se trabaja dicho espacio es donde hace tres años se permitió a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) construir el aerogenerador marino que se encuentra en la costa de Telde.

Otro de los últimos solares fue pedido para instalar en el lugar una terminal de graneles

El objetivo es rellenar con asfalto un espacio que ahora es de tierra y consolidar el acceso al puerto para facilitar la operativa de descarga de las palas y otras piezas que forman parte de las estructuras de los aerogeneradores. Los trabajos que se llevan a cabo posibilitarán la ampliación de la zona de maniobra de los vehículos especiales que se encargarán de transportar estos aparatos, que son de gran envergadura y tonelaje. Las palas de los aerogeneradores marítimos son de mayor tamaño que de los instalados en tierra.

Así, no solo se mejorará el firme, sino que también se ampliarán las ratios de giro de los camiones de 20 a 25 metros para que la limitación de espacio no sea un handicap a la hora de trabajar. Este nuevo vial de mayor anchura permitirá resolver las dificultades de maniobra. Esa conexión con el interior del puerto será exclusiva para los camiones que trasladan las piezas. De otro lado, la Autoridad Portuaria busca la mayor competitividad a nivel nacional de los cinco puertos de la provincia, no sólo con la mejora de las infraestructuras, sino también con la bajada de las tasas portuarias. Por ello, las tasas portuarias han bajado un 20% desde el 1 de enero.