Casi 700 aspirantes para opositar a11 plazas de policía local en Santa Lucía

Del los 682 aspirantes, 404 han sido admitidos y los restantes 278 han sido excluidos, pero tendrán hasta el 11 de enero para lograr que se les admita tras corregir las deficiencias que les impiden examinarse. Después de que se determine el número final de admitidos, continuará un largo proceso de pruebas y de exámenes, que hará que previsiblemente sea como mínimo en verano cuando se haya seleccionado a los 11 nuevos policías que se unirá a los casi 70 agentes que conforman la plantilla de este cuerpo de seguridad público.

Los sindicatos policiales consideran que 80 agentes son insuficiente por el ratio que le corresponde al municipio, que contaba el año pasado con una población de 74.600 habitantes, y reclaman que haya 10 más. Así, el hecho de que haya un tan alto número de opositores en esta convocatoria no es por casualidad, sino porque incorporarse como agente de la Policía Local de Santa Lucía es un “gran atractivo” laboral.

De hecho, varios funcionarios pertenecientes a las policías locales de San Bartolomé de Tirajana y de Arrecife realizan su labor en la Santa Lucía de Tirajana en comisión de servicios, que se puede ejercer en un plazo de seis meses y en un periodo de dos años.

La Policía Local no solo pone multas, sino que se vuelca y trabaja en relación a la seguridad ciudadana. En el pasado año se tramitaron más de mil denuncias en relación al consumo de alcohol y drogas. En los últimos tres meses, los agentes denunciaron a más de 300 personas por incumplir las normas de llevar las mascarillas en la vía pública, por beber en la calle y sitios públicos o por no respetar las distancias en relación a la seguridad respecto al Covid-19.

La Policía Local se modernizó en los últimos años con inversiones aportadas por el Ayuntamiento para mejorar tanto las instalaciones policiales como en la agilización de servicios. En noviembre de 2018 se presentó una nueva comisaría local en el mismo edificio municipal tras los trámites hechos durante tres años y una inversión propia de 240.000 euros.

Este cambio supone contar con unas nuevas y modernas instalaciones que cumplen con todos los requisitos para prestar sus servicios. Entre las novedades de esa reforma realizada en la comisaría, que tiene una superficie de 800 metros cuadrados, está que se haya instalado un sistema de vídeovigilancia que permite grabar durante las 24 horas de los 365 días del año, actividad que supera incluso el sistema existente en la capital grancanaria.

Ahora, las aspiraciones de la corporación municipal y de la Policía es que ese sistema de vídeovigilancia pueda crecer en otras zonas y barrios de este municipio del Sureste para mejorar la seguridad. Cabe recordar que Santa Lucía tiene una superficie de 61,56 kilómetros cuadrado, la décima por extensión en Gran Canaria, así una zona costera con numerosos núcleos muy poblados y otra zona de medianías con escasa población, pero que desde la corporación municipal se pretende dotar de más seguridad. Así, de cara a este este nuevo ejercicio anual se espera más inversiones para mejorar los medios de la Policía Local.

La última convocatoria realizada fue hace 15 años, pero con menos candidatos.

En primer lugar, se han licitado mejoras en los uniformes de los agentes con una inversión de más de 120.000 euros distribuidos en los próximos años. Asimismo, se renovarán las motocicletas y otros vehículos con un importe de 150.000 euros, según indica el portal de contratación del Estado.

Otra de las inversiones que se han realizado en la Policía Local santaluceña ha sido la dotación recientemente de nuevas armas y chalecos antibalas para los agentes que integran la plantilla en su servicios en la calle.

Por otro lado, los sindicatos UGT, CC OO, STPA, USPB y CSIF han denunciado en varias ocasiones lo que consideran el “lamentable” apoyo que presta el Gobierno de Canarias a las policías locales, “ya que no sólo no coordina, sino no apoya a los municipios con ayudas suficientes para adquirir los medios técnicos para que los policías locales presten sus servicios de manera más eficiente y segura a los ciudadanos”.