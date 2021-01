Arguineguín se resarce con un tercero

El tercer premio del Niño fue repartido en seis municipios. “Estoy muy contenta porque al caer aquí un nuevo premio de la Lotería Nacional ya no se hablará sólo de Arguineguín en relación a la oleada de pateras y de inmigrantes, y del vergonzoso campamento que hicieron en el muelle”, explica Natalia Ortiz, responsable de la administración de la calle Luján Pérez, en Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde cayó el tercer premio de la lotería de El Niño, celebrada ayer, y que fue para el número 05.587.

Un décimo con un premio de 25.000 euros fue vendido en este un punto mixto, El Girasol de la suerte, que es una librería, tabaquería y lugar de venta de Lotería y Apuestas del Estado.

Un gran número de vecinos y amigos se acercaron durante la mañana de ayer a esta administración, que está en la segunda línea de la playa de Arguineguín, frente al muelle, y que tiene casi cincuenta años de existencia, regentada por Natalia Ortiz desde hace tres años. Había claros motivos para celebrar que la fortuna tocase también en Arguineguín.

“Hemos vendido este décimo por máquina y no sabemos a quién. Ojalá que haya sido para personas necesitadas. Algo bueno tenía que llegar”, comenta Natalia Ortiz, cuyo marido, Marco Antonio Álamo, señala que “este premio es una alegría muy grande. La situación es mala, no sólo por el tema de la inmigración, sino también por el paro por el cierre de los hoteles y la no llegada de turistas. Conocemos a muchos que están mal. Hemos dado gratis décimos a personas muy necesitadas”.

Mónica Martín Vega, que trabaja también en El girasol de la suerte, no oculta su alegría. “En sólo tres años hemos dado otros premios importantes”, afirma.

Esta administración de Arguineguín repartió un 5º premio del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional de 2017. También un premio de 36.000 euros de la Bonoloto en 2018 y otro premio de 72.000 euros del mismo juego de azar celebrado en 2019. Marco Antonio Álamo concluye: “Dios ha puesto su mano de nuevo en Arguineguín”.

La alegría y la satisfacción por la venta de un décimo del citado tercer premio del sorteo de El Niño también llegó ayer a otro rincón del municipio sureño: a la playa de Mogán. Raúl Puente y Dara González regentan el punto mixto de la calle Mina, que es una tienda de venta de electrodomésticos y una administración de Lotería.

“Nos alegramos mucho de haber repartido suerte a alguien o alguna familia en la playa de Mogán porque la situación es muy triste. Hay muchos negocios cerrados y se ve a muy poca gente”, afirma Dara González, quien también puntualiza que “la venta de décimos para este sorteo ha descendido un treinta por ciento respecto al del año anterior”.

Sin embargo, los dos responsables de este negocio no quieren ceder ante el pesimismo. “Estamos contentos por haber dado un premio más. La situación mejorará”, manifiesta Dara González.

Esta administración estuvo en el pueblo de Mogán desde 2004 y lleva en la playa moganera desde 2011. Es la primera vez que reparte un premio en este sorteo del Niño, pero ya ha entregado un segundo premio de la Lotería Nacional del jueves. A lo que se suma en seis ocasiones un segundo premio de la Bonoloto; otro segundo premio de la Primitiva; y un premio de 54.000 euros de la Quiniela de fútbol.

La administración que está en la avenida de Canarias, 468, junto al supermercado Doctoral, en Santa Lucía de Tirajana, ha vuelto a ser un lugar donde toca la suerte. En la jornada de ayer fue un décimo del tercer premio del sorteo de El Niño. En su listado de premios está, entre otros, un quinto premio del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional de 2019 y segundo premio del sorteo del Jueves del 23 de enero de 2020.

Este premio no sólo cayó en dos localidades del municipio de Mogán y en Santa Lucía de Tirajana, sino también en distintos puntos de otros cuatro términos municipales de Gran Canaria, que fueron: Teror; Telde; Santa María de Guía; y Las Palmas de Gran Canaria. En cada administración de todos ellos fue un décimo, salvo en la de la calle Mendizábal, en la capital grancanaria, donde fue una serie completa.