Las joyas que se encontraban durante años en el monumento de la virgen del Carmen, situado en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, fueron sustraídas previsiblemente durante la madrugada del pasado jueves, día 7 de enero. La Guardia Civil inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

Se trata de la sustracción de cordones, cadenas y anillos de oro que están valorados entre 3.000 y 6.000 euros. Fue el patrón mayor de la Cofradía de pescadores de Arguineguín quien denunció este robo, el cual ha sido motivo de gran malestar e indignación entre los residentes del pueblo y los marineros.

Desde el Ayuntamiento de Mogán se condenó este robo y se destacó que “no sólo es un ataque vandálico al monumento, sino también es una agresión a aquellas personas devotas que, por su devoción, han donado las joyas que poseía la virgen del Carmen con el paso de los años”.

La corporación local colabora con la Benemérita para que se detenga a los responsables de este robo. Agentes del instituto armado estuvieron en el lugar durante la mañana del jueves, indagando y recogiendo huellas.

Este monumento de la virgen se halla en la mitad del muelle de Arguineguín, dentro del recinto portuario, cerca de un restaurante y de la Cofradía de pescadores de Arguineguín.

“Es una pena ya que las joyas son de donaciones a la virgen”, lamenta la Cofradía

Por la ubicación y por su origen devoto y de donaciones, este robo ha sido motivo de sorpresa y malestar para los vecinos. “Es raro robar ahí, en medio del muelle. Sospechamos que sea de fuera”, comentaron varios clientes de un bar. “Quizás fue algún inmigrante o varios, o igual no y los que lo han hecho quieren hacer creer que fue gente de fuera”, dijo uno de ellos.

El patrón mayor de la Cofradía de pescadores, Richard Ortega, opinó que cree que “sea alguien de aquí el que hizo este robo que yo mismo denuncié. Da pena porque esas joyas serían de personas ya fallecidas y de donaciones por peticiones a la virgen”. “Pienso que es de aquí el que ha robado aprovechándose de que el restaurante cierra a partir de las once de la noche y que no hay iluminación en el muelle. Hay tres focos, de lo que dos se usan para el restaurante. Además, durante esa madrugada había temporal y no habíamos salido a faenar, por lo que no estábamos por ahí”, argumentó.

Sin pretender justificar el robo, Richard Ortega valoró cómo está la situación en relación a lo social y lo económico en Arguineguín: “Está mal, como en otros sitios del municipio y de la Isla. Hay bastante población que está en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o en paro por el cierre de los hoteles y de tiendas, y por la no llegada de turistas”.

Sea quien fuere el autor o autores del robo de las joyas de la virgen del Carmen, en numerosos negocios y rincones del pueblo marinero se escuchaban ayer comentarios de todo tipo. “Es una pena que haya pasado. Llevan ahí las joyas de la virgen del Carmen toda la vida y nunca ocurrió nada”, afirmó una vecina en la administración de lotería El Girasol de la Suerte, cercana a la playa, en la calle Luján Pérez.