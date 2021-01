“Los pescadores ayudamos y ahora Fred. Olsen lo debe hacer con nosotros”

Una delegación de la Cofradía de Pescadores de Agaete se reunió el pasado martes con representantes de Puertos Canarios, Fred. Olsen y el Ayuntamiento para abordar esas posibles indemnizaciones por el parón en la actividad pesquera. Todas las partes han quedado en celebrar un nuevo encuentro para concretar esas compensaciones, según relataron ayer el presidente del Cofradía, Gabriel Jiménez, y la alcaldesa, María del Carmen Rosario Godoy.

“Todo el mundo sabe -declaró Jiménez- que desde el primer momento la Cofradía y los pescadores salieron por la noche a socorrer al barco de Fred. Olsen y hemos estado a disposición de Puertos Canarios y de la naviera para echar una mano en todo lo que aconteciera; nosotros hemos cumplido y nos gustaría que ellos también cumplan con nosotros”.

Los marineros recuerdan que fueron los primeros en salir a socorrer tras el accidente

El presidente de la Cofradía admitió que el accidente del barco “ha sido un golpe muy duro para la compañía”, pero dijo que “también tiene que entender que el sector pesquero ha estado parado durante muchos días y siempre pendiente de ayudar en la que hiciera falta para sacar el barco del encallamiento”.

Artesanales

Jiménez manifestó que lo acontecido esta semana ha sido “bastante duro” para los usuarios habituales del puerto de Agaete, que en el caso de los barcos artesanales ha supuesto perder cinco días de trabajo, dos de ellos “con muy buenas condiciones para faenar”. En la reunión del martes ya se decidió que ayer saldrían a pescar incluso aunque el barco de Fred. Olsen siguiera encallado en la bocana, señaló la alcaldesa.

La docena de embarcaciones de la Cofradía salió en la mañana de ayer, pero ya con un poco de mal tiempo. “Ahora cuesta arrancar porque cuando se está unos días sin salir luego se acumula el trabajo”, comentó Jiménez tras desembarcar a mediodía junto a otros cuatro marineros de su embarcación.

Preguntado sobre la posible contaminación, aseguró que en su primera salida al mar no han visto manchas de carburantes en su recorrido, aunque advirtió del problema: “Quien piense que no va a haber un vertido cuando hay un accidente de estas características es que no conoce como funciona este mundo; ha habido un vertido de gasóleo, el mismo que utilizamos nosotros, que con dispersante se elimina fácilmente; esta vez no creo que pueda dañar ni a la playa ni al ecosistema marino, porque está sobre la superficie y no tiene poder para llegar al fondo, que es cuando hace daño”.

La Plataforma Salvar Agaete acusa al Ejecutivo canario de ignorar el plan contra los vertidos

Por su parte, la Plataforma Salvar Agaete aseguró en un comunicado que el Gobierno de Canarias nunca activó el Pecmar por el accidente del jueves. Tras agradecer “las complejas labores técnicas realizadas para reflotar el buque encallado y llevarlo al atraque, el colectivo ciudadano cuestionó la actuación del Ejecutivo regional por la falta de organización ante el vertido de la noche del accidente y los días posteriores.

La Plataforma exigió “un ejercicio de transparencia y honestidad ante la ciudadanía por tener derecho a estar informada sobre lo sucedido, así como a saber las medidas que se adoptarán para restablecer la normalidad en la zona, haciendo especial mención a lo concerniente al vertido”.