El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula el Plan de Modernización de El Veril y que conlleva el freno a la construcción del Siam Park en el sur de Gran Canaria.

La Corporación insular ha manifestado en un comunicado que este nuevo auto del alto tribunal regional "contraviene dos sentencias anteriores de la misma sala", el cual se basa en un informe del 8 de mayo de 2015 que, tanto el propio Cabildo como el Gobierno de Canarias, consideraron suficiente.

Ese documento del Consejo Insular de Aguas, continúa la Corporación, conlleva en cualquier caso que la propuesta "dispone de los recursos hídricos suficientes para hacer frente al proyecto de Siam Park, por lo que procedió a la concesión administrativa del cauce, tal como entendió el Gobierno canario, que ya ha anunciado que también recurrirá la sentencia".

Y es que, en su auto que se dio a conocer la pasada semana, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, ante la demanda del particular Francisco Javier Betancor Acosta, considera que ese instrumento no podía aprobarse sin contar con un informe del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria sobre la disponibilidad de recursos hídricos que asegurara que estos existían en la cantidad “suficiente” para atender las nuevas demandas derivadas del plan impugnado, que incluye la construcción de un parque acuático, un hotel, un restaurante y cafeterías.

El Cabildo ha agregado que mantiene su apoyo al proyecto del grupo Loro Parque por la "riqueza y creación de empleo que generará" para la isla, otro de los motivos por los que recurrirá en los tribunales la sentencia del TSJC "para su defensa frente a iniciativas que, por intereses empresariales y políticos contrarios, persiguen el freno de una inversión de cien millones de euros que crearía cientos de puestos de trabajo y cuyo fin es convertirse en un atractivo de calidad para atraer por sí mismo 500.000 turistas al año".

El primer semestre de 2015, los meses clave

El 13 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias comunicó el trámite de consulta sobre el Plan de Modernización, lo que motivó un informe del Consejo Insular de Aguas fechado el 25 de marzo de 2015, momento en el que presidía la Corporación insular José Miguel Bravo de Laguna y era consejero insular el entonces alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y que entró en el Gobierno canario el 8 de mayo siguiente.

Asimismo, el Consejo Insular de Aguas compareció en la reunión convocada por el Gobierno canario ese 23 abril, cuando dejó constancia verbalmente de su postura favorable al Plan de Modernización, lo que quedó recogido en el acta del encuentro.

Hay que destacar que el Plan de Modernización fue aprobado por el Gobierno autonómico al entender igualmente que el instrumento de ordenación cumplía plenamente con la legalidad, lo que fue ratificado en dos sentencias de la misma sala del TSJC con fecha 10 y 15 de junio de 2020, ha recordado el Cabildo.

Se apoya igualmente en la concesión administrativa otorgada en El Veril por el Consejo Insular de Aguas, que a su vez ha sido ratificada por varias sentencias judiciales dictadas por distintos juzgados y por pronunciamientos posteriores del TSJC.

Por todo ello, el Cabildo presentará un recurso de casación contra la última sentencia por considerar que se apoya en un aspecto formal que no solo no debe condicionar el desarrollo de futuro de esta zona y el proyecto del Siam Park, sino que la emisión del informe y la propia concesión administrativa avalan que no existía impedimento alguna para la aprobación del Plan de Modernización.