La pasión del circo está más viva

La sede principal del Circo Malabares San Borondón está en un terrero de lucha, acondicionado, de Casa Pastores, en Santa Lucía de Tirajana, donde nació hace quince años, tras haberlo cedido por la Corporación local. En las fotos, arriba, los dos fundadores de esta escuela circense, Gisele Chaulet, primera a la izquierda, y Octavio Falcón, segundo por la derecha; y sobre estas líneas, a la izquierda, el que fuera alumno y ahora es profesor, Nicolás Pérez; y a la derecha, la profesora Nuria Arbelo, con su especialidad, el aro aéreo. |“Siento mucha felicidad haciendo este trabajo, tanto como acróbata, sobre todo en mi especialidad, que es la tela aérea, como profesora. Siento una pasión por el circo y me siento realizada cuando un alumno o alumna aprende, se supera y está satisfecho. Me pasa también cuando veo la cara del público en el momento que haces piruetas. No tiene precio”. Así responde cómo se siente en su trabajo Gisele Chaulet, argentina de 38 años, de los que 20 lleva viviendo en Gran Canaria y dedicándose a este oficio.