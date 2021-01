Un ciclista, con Gran Canaria por Europa

“Gran Canaria es un paraíso ideal para el ciclismo. La primera vez que vine, hace diez años, cuando estaba con la bicicleta en Fataga [en el municipio de San Bartolomé de Tirajana], pensé que estaba en el paraíso y en mi sitio, en mi Isla, y sentí que las montañas me animaban a recorrerlas. Cada vez que estoy fuera de Canarias, deseo volver”, confiesa Dirk Van Raalte, natural de Bennekom, población que se encuentra en la provincia de Güeldres, en el centro-este de Países Bajos.

“Si vengo a la Isla desde hace diez años no es porque me enamorase de una persona, como suele ocurrir a los extranjeros que se trasladan a otro lugar alejado. Me enamoré de Gran Canaria. Amo a la Isla y el ciclismo”, explica este neerlandés de 50 años.

Tras esa primera vista a Gran Canaria, se compró un apartamento en San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana. Los inviernos los pasa en la Isla y durante los veranos regresa a su país natal. Dirk Van Raalte habla cinco idiomas: neerlandés, inglés, francés, alemán y español, y da cursos de liderazgo.

Hace más de un año decidió en Países Bajos vender su coche y comprar una caravana, de la marca Hymer. Entonces, tuvo la decisión muy personal de que en el exterior se vieran cuatro imágenes en los laterales de su nuevo vehículo: una de ellas, el protagonista es el Roque Nublo unido por un mar de nubes con el Teide [Tenerife]; en la otra, se contempla la carretera que parte de la Vega de San Mateo y llega a Cruz de Tejeda, con los terrenos verdes, árboles y algunas viviendas rurales. Las otras dos imágenes, más pequeñas y por debajo de las ventanas laterales, son de grupos de alumnos con él, una de ellas en Maspalomas, en el muelle viejo, detrás del Faro.

Asegura que esta idea de colocar imágenes de la Isla fue una decisión personal “por propio deseo, ninguna administración o empresa me lo propuso, ni me lo costeó nadie. Fui yo solo, por mis ganas de presumir de Isla, y yo mismo me lo pagué”, reitera.

El empresario tiene dos pasiones: la bici y Gran Canaria, donde compró un apartamento

Desde entonces, recorre con su roulotte Países Bajos, además de la Península ibérica, numerosos países también europeos, como Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, e Italia, y aprovecha para hacer sus correspondientes rutas con la bicicleta. Numerosos ciclistas y personas en general le han preguntado “dónde están esas hermosas imágenes” que se pueden ver en su caravana. “Muchos las califican de espectaculares”, puntualiza el ciclista neerlandés. “Les hablo, si hay ocasión, de cómo es Gran Canaria, de sus pueblos, montañas y de su gente, y resalto que no todo es playa”, añade.

Este neerlandés afincado en San Agustín organiza e imparte en Gran Canaria cursos de liderazgo, los cuales son cada vez para un total de diez alumnos y que en la mayoría de las veces son sólo compatriotas que se trasladan desde Países Bajos a Gran Canaria para dichos cursos que duran una semana aproximadamente. Suelen ser directores de empresas y políticos.

Dirk Van Raalte combina con éxito en sus cursos las clases con excursiones en bicicleta con los alumnos, sabiendo muy bien que el ciclismo es uno de los deportes más importantes de su país natal. “Ellos se quedan encantados, no sólo por las clases y por lo que les puede ser útil para sus respectivos trabajos, sino también por las rutas que hacemos con las bicicletas y por todo lo que ven y descubren”, explica.

“Como clientes de estos cursos de liderazgo tuve en el pasado a ministros de Países Bajos y políticos de altas esferas. No me gustaron porque son alejados a mis filosofías y formas de ver la realidad. Considero que en la política se creen ellos mismos un mundo pequeño, como si fuera la única realidad. Digo por supuesto que la política es importante, pero no es toda la realidad, ella es mucho más basta”, plantea Van Raalte.

Para estos cursos de liderazgo, cuenta también con la participación de Fernando Sanz, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y de la británica Libby Hargreaves, quien tiene un estudio de yoga en la capital grancanaria.

“Ella imparte el estilo Yin Yoga, el cual tiene como objetivo principal la atención plena al momento presente, y así poder acceder a la liberación de cualquier experiencia pasada o futura”, comenta Dirk Van Raalte, quien agrega que “es un estilo de yoga, una filosofía, que propongo aplicar al liderazgo y a distintas disciplinas profesionales, como al ciclismo. Es decir, no pretender llevar un ritmo fuerte siempre, cada día, porque eso no acaba bien, sino alternar los ritmos, el suave y fuerte”.

El Yin Yoga es una combinación de las técnica del Hatha Yoga y de las prácticas taoístas de la medicina china unidas a aspectos de la ciencia occidental con el objetivo de mejorar nuestra salud.

Ofrece cursos de liderazgo a sus compatriotas con clases y rutas ciclistas por la Isla

Llevada esta filosofía a la práctica a su deporte favorito, a él le gusta realizar cada jornada rutas de unos cien kilómetros de distancia. “Sin embargo, lo que recorro a la semana no son más de 500 kilómetros porque varío las distancias y las durezas cada vez para no hacerlo fuerte siempre. A la larga no aguantaría o me traería muchos problemas si hiciera cien kilómetros o más todos los días”, aclara el empresario.

En parte del año 2020 no pudo llevar a cabo estos cursos, ni podrá en parte del 2021, con motivo de la pandemia del Covid-19, las normas sanitarias y la no posibilidad de viajar por Europa por los confinamientos. “Espero poder reanudarlos a partir de noviembre de este mismo año”, comenta.

A parte de los cursos, realiza trabajos y numerosas gestiones laborales on line. “Gran Canaria es ideal para el teletrabajo por muchas razones y ventajas, más que en numerosos sitios”, comenta.

Este empresario y ciclista tiene documentación y nacionalidad de Países Bajos, donde transcurrió unos cuarenta años de su vida y tiene familia y amigos. Sin embargo, “me siento canario. Aquí vivo desde hace diez años, solo, aunque vaya a mi país natal casi todos los veranos”, manifiesta Van Raalte, que aclara que, a su juicio, “los canarios son especiales, ya que son amables, sonrientes y porque viven el momento. En cambio, los neerlandeses están estresados, enfadados y, piensan y planean demasiado en función al futuro, olvidando el presente”.

Espacio ideal

En relación a su otra pasión, el ciclismo, Dirk Van Raalte opina que “Gran Canaria es el mejor espacio para practicar este deporte, pero es duro por sus pendientes y subidas tan pronunciadas, por el viento y por los cambios de calor y frío por los microclimas con los que te pueden tropezar durante una ruta de varias horas”.

“Aunque sorprenda mucho, opino que las carreteras de Países Bajos son más peligrosas que las de esta Isla”, indica el cilista.

Este país europeo está por debajo del nivel del mar y su punto más elevado está en Vaalserber, en la provincia de Limburgo, al ser la altitud de 321 metros por encima del nivel del mar.

Respecto a por qué son más peligrosas las carreteras allí que las grancanaria, Van Raalte responde: “porque en Países Bajos los conductores están muy estresados, corren y no piensan en los demás. En cambio, en general, los conductores aquí son más tranquilos, respetuosos y mantienen más la distancia entre sus coches y las bicicletas”.

“Tampoco estoy de acuerdo con determinados ciclistas que se creen que la carretera es suya y van por el centro. Por eso ocurren muchos accidentes de tráfico, a parte de que otras veces sea por el comportamiento de los conductores de vehículos de cuatro ruedas. Hay que respetar a todos los demás vehículos, a todas las demás personas. Es muy importante el respeto y no ir por la vida con estrés”, declara el neerlandés, que añade que “pienso que los ciclistas, los deportistas y todo el mundo en general, debemos por nuestra salud no mirar tanto los móviles y ordenadores, sino contemplar más la naturaleza, las flores, los barrancos y todo lo que nos rodea porque esa es la vida, que no está sólo en la tecnología”.

Itinerarios

A la hora de hablar de las rutas que se pueden hacer con la bicicleta, Dirk Van Raalte no tiene fácil el elegir cuál le gusta más o cuál es, a su juicio, la más atractiva y conveniente para practicar el ciclismo entre numerosas las vías insulares existentes. “Para esa pregunta no tengo fácil respuesta porque todas prácticamente me parecen especiales, por unas u otras razones. No puede decirte una en concreto”, contesta.

“Me gusta mucho circular por la carretera con la que llegas a Santa Lucía Tirajana, como después de San Bartolomé de Tirajana. Es especial, pero hay otras muchas”, puntualiza este ciclista, al que también la agrada recorrer entre Arucas y La Aldea de San Nicolás. “La que va entre Taurito y presa de las Niñas [en el municipio de Tejeda] es espectacular, pero también ir desde Cruz de Tejeda a Tejeda. Me gustan el Roque Nublo y Roque Bentaiga, aunque más el segundo”, indica.

No se acaba la lista de itinerarios especiales para él para rodar con la bicicleta: “Está también la que partes desde San Bartolomé de Tirajana, llegas a San Mateo y acabas en Cruz de Tejeda. Otras son por la caldera de Bandama y por Moya. Me encanta también ir desde Agaete a La Aldea de San Nicolás por la carretera vieja, claro que sí”. “Igual me equivoco, pero creo que conozco más rutas para los ciclistas que algunos isleños, además de que he circulado una o varias veces por ellas y las conozco”, concluye.

“Sí, me gusta ir solo por la Cumbre con la bicicleta, después de haber ido con la caravana hasta un cierto lugar, pero otras veces me gusta circular en grupo o con amigos. El ciclismo no es sólo de solitarios sino que se trata de un deporte de equipo”, puntualiza.

Al cuestionarle si tuvo experiencias malas en relación al ciclismo o a la vida en general durante los diez años que lleva en la Isla, responde que no. “No he tenido experiencias negativas, principalmente porque soy optimista y quiere valorar y ver lo positivo. Eso pasa aquí, como en cualquier lado”, afirma.

Eso sí, reconoció que le sucedió un incidente en la carretera “hacía la ruta entre La Aldea y Artenara y a mitad del recorrido, más o menos, no sé bien, se me rompió el radio de una de las ruedas. Fue un momento algo difícil, me podía haber pasado algo peor. Estaba completamente solo en la carretera y los alrededores, no había casas, coches, nada, ni nadie al que recurrir. Hice unos apaños en la rueda y continué como pude”.

“En la vida hay días buenos y otros menos buenos. Es mucho mejor verlos desde un punto de vista optimista. Es la manera de superar los momentos difíciles. Así se puede llegar a donde pretendemos”, manifiesta.

Considera que en el ciclismo habrá más presencia de las mujeres, como también en el liderazgo. “Pienso que las mujeres tienen más posibilidades como líderes que los hombres, sobre todo aquellos que sólo piensan en el comportamiento imperativo. Ellas tienen más posibilidades porque saben más trabajar como equipo. Estoy convencido que en el futuro, ojalá más cercano, habrá en todo un liderazgo mayor de mujeres”.