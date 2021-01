Concepción Narváez: “No nos queremos acostumbrar a las peleas de migrantes en el Sur”

¿Cómo le ha afectado a su grupo de gobierno dirigir un municipio turístico sin turistas a raíz de la pandemia?

Afecta en todo porque sólo vivimos del turismo, y la pandemia ha generado una crisis económica mundial. Hasta que no se acabe esta pandemia el turismo no podrá recuperarse, por eso la figura de los Ertes ha sido fundamental, sobre todo para Canarias que dependemos esencialmente de este sector. Este año no va a ser posible recuperar la actividad turística porque hasta que se ataje el virus en los países emisores será imposible. Aunque San Bartolomé de Tirajana está bien, con ese panorama no vamos a recibir visitantes.

¿Es muy elevado el número de vecinos que han acudido a pedir ayudas económicas?

Se ha disparado la demanda de vecinos que se han acercado a pedir ayudas. En muchos casos son personas que nunca habían acudido a los servicios sociales, y que además nunca imaginaron tener que hacerlo. El perfil de estos vecinos corresponde con el de trabajadores del sector turístico que al tener contratos temporales no han podido acogerse a los Ertes. El Ayuntamiento se ha visto desbordado para atender a estas personas, y hemos tenido que contratar más empleados para Servicios Sociales, y también se ha ampliado la cantidad destinada a estas ayudas. Aún así, sé que la administración en esta crisis va por detrás de las necesidades ciudadanas. Lo que sí hemos hecho es apoyarnos en los bancos de alimentos, que ya lo hacíamos, pero ahora si alguien se acerca a pedir cita en Servicios Sociales y tiene necesidad de alimentos se le da la ayuda mientras espera esa cita. También ha aumentado el número de familias que piden ayudas para abonar facturas de agua y luz, o el pago aplazado de los tributos.

A la crisis del Covid se une la crisis migratoria que ha hecho que el Estado recurra a los hoteles del Sur para albergar migrantes. ¿Cree que la solución se alarga mucho en el tiempo?

Sí. Sí y no. En Mogán y San Bartolomé de Tirajana se unen las tres crisis: la sanitaria, la económica y la migratoria, y eso ha provocado que todo haya sido más complicado. Desde el principio dije que no era la solución idónea acoger en hoteles a las personas que llegan en cayucos, y es verdad, que el Estado se ha visto desbordado porque disponía de espacios, y es ahora cuando se han habilitado nuevas instalaciones para acoger a los migrantes. Pero realmente el problema no es que los hoteles y apartamentos estén llenos de migrantes, el problema es que la pandemia no deja que lleguen los turistas. La solución está en recuperarnos de la pandemia.

“El perfil de quienes nos piden ayuda es el de un trabajador de hostelería”

¿Le preocupan que los robos y las peleas en las que están implicados los migrantes que se alojan en los hoteles afecta a la convivencia y a la imagen de este destino turístico?

Sí, me preocupa que le afecte a la convivencia y a la imagen del destino Maspalomas Costa Canaria. Son 50 años de trabajo, de mucho esfuerzo de personas privadas y públicas para presumir de esa seguridad, que se puede ver dañada. Hoy, las redes sociales pueden hacer mucho daño, cosa que antes no ocurría. Por eso le hemos trasladado esa preocupación al delegado del Gobierno y aunque nos dicen que no han aumentando los delitos de manera notoria, otra cosa es lo que sucede en la calle donde esas peleas se repiten y son muy visibles. Lo que pasó en San Fernando fue impactante, fue una agresión violenta, y no nos queremos acostumbrar a eso. Aunque diga que no son muchos casos, la realidad es que no queremos que se repita. Además, San Bartolomé de Tirajana no ha tenido problemas de convivencia, pues es un municipio en el que conviven más de cien nacionalidades y eso no ha supuesto nunca un problema porque hemos sido siempre un pueblo acogedor. Pero claro, hay una minoría de esos migrantes que arma follón, y hemos pedido a la Delegación del Gobierno que haga más hincapié en las expulsiones preferentes de todos aquellos que alteran el orden público.

¿Han sancionado desde el departamento de Disciplina Urbanística a los hoteles que albergan a los migrantes?

De momento no. No coincido con Mogán. No le veo recorrido jurídico a esa sanción. ¿Por qué? Aparte de que me parece injusta, porque estas acciones están avaladas por el Estado porque se trata de una necesidad humanitaria y ante la urgencia, el Estado se ha apoyado en recursos privados, y no veo por eso la sanción. A lo mejor estoy equivocada en mi planteamiento. Además, veo injusta la sanción porque si la administración no tiene los recursos suficientes, y se apoya en la empresa privada para que le ayude, ¿cómo después van a sancionar a esas empresas?

¿Existe una fecha para que los hoteles dejen de alojar a esas personas?

Nunca puse fecha porque poner fecha a la administración es equivocarse. No hay ningún compromiso porque no van a poder dar fechas hasta que no dejen de llegar pateras. Lo que veo es que se habilitan otros espacios como el acuartelamiento Canarias 50, y se empiezan a desalojar esos complejos hoteleros. Espero que sea cuanto antes porque de la mano tiene que seguir trabajando en acciones que permitan recuperar el destino turístico para cuando salgamos de la pandemia estar preparados para recibirlos.

En plena pandemia, con el desastre sanitario y económico que ha provocado el virus, y los efectos del fenómeno migratorio, llegan dos sentencias que paralizan proyectos inversores turísticos como el Siam Park o Tarajalillo. ¿Espera que se resuelvan las trabas que ha puesto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y San Bartolomé pueda tener el parque acuático?

Sí, espero que ese proyecto sea una realidad. Por varios motivos, pero el más importante es que la empresa quiere seguir peleando por construir el Siam Park, el parque acuático de los más grandes de Europa, en San Bartolomé de Tirajana, y si la empresa quiere pelear, nosotros como grupo de gobierno vamos a seguir peleando. Me preocuparía que la empresa no siguiera adelante, pero hemos estado en contacto con la familia Kiessling, y van a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, al igual que el Cabildo y este Ayuntamiento. Este grupo de gobierno cree que el parque acuático, aunque la noticia viene en el peor momento económico, es muy importante para San Bartolomé como atractivo turístico, y si antes era necesario, ahora lo es más. Creemos incluso que es posible a día de hoy dar una licencia a Siam Park con las dos sentencias anteriores que avalan el Plan de Modernización de El Veril. El Tribunal alega ahora a un informe sobre los recursos hídricos, que es subsanable, y no es motivo para tumbar el Plan de Modernización.

¿Podría el Ayuntamiento dar la licencia de construcción a Siam Park?

Creo que podemos conceder la licencia una vez que se presente el recurso. Jurídicamente estamos valorando que el Ayuntamiento pueda dar al grupo Loro Parque la licencia para el Siam Park en base a las dos sentencias que dan validez al Plan de El Veril. Sigo ilusionada porque hay herramientas jurídicas suficientes para dar esa licencia al Siam Park.

¿En el caso de Tarajalillo piensa que se puede dar salida a esa urbanización turística?

En ese caso, jurídicamente no es igual pero también lo hemos recurrido. Tarajalillo está a expensas de informes técnicos del Gobierno y no es tan sencillo como el proyecto del Siam Park.

Las dos sentencias surgen por disputas empresariales. ¿No cree que hay demasiado celo empresarial en el Sur?

San Bartolomé se ha caracterizado siempre por las batallas empresariales que impiden los grandes proyectos. En el pasado, cuando era alcaldesa esas disputas impidieron la implantación de El Corte Inglés. Las demandas y disputas empresariales, legítimas todas ellas, han hecho que proyectos muy importantes para San Bartolomé se hayan bloqueado o se hayan perdido. Mientras en otros sitios se pone una alfombra roja a una inversión aquí se convierte en una batalla que acaba en los tribunales, y como le dije esos grandes almacenes no llegaron a instalarse en este municipio.

A casi dos años de mandato, ¿qué valoración hace de su gestión al frente de un cuatripartito entre PSOE, NC, CC y Cs?

Tengo que dividir estos dos años en dos partes. Comenzamos con un buen ritmo sobre todo porque teníamos que poner el Ayuntamiento al día, porque todos los contratos de limpieza, de playas, zonas azules, estaban vencidos, y había que darle cobertura jurídica porque Intervención ponía reparos para hacer los pagos. Empezamos también a sacar licencias bloqueadas hoteleras como las dos del grupo Seaside, también intentamos la de Siam Park, y otros proyectos; y todo eso se ha visto paralizado por el estado de alarma y el Covid. Con lo cual, este segundo año está siendo muy pero muy complicado.

“Estamos valorando dar la licencia al Siam Park una vez que se presente el recurso”

¿La relación con los socios de gobierno ha sido sencilla o no ha sido oro todo lo que reluce?

Para mí lo complicado no ha sido que seamos cuatro socios porque, aunque hay temas en los que no coincidimos, la hoja de ruta que nos marcamos desde el principio la estamos cumpliendo. Al margen de la crisis de la pandemia, y la migración, lo difícil no ha sido lidiar con compañeros de otros partidos sino la realidad de la propia administración, que no puedes pretender que encima la entiendan los vecinos. Una de esas dificultades es la falta de personal, que se agrava con la pandemia porque no estábamos preparados ni para el teletrabajo. No sabe lo que cuesta mover un papel en este Ayuntamiento. Es el pez que se muerde la cola, pues como no tengo personal, Recursos Humanos no tramita una Oferta de Empleo o no sale adelante un expediente o cualquier asunto porque depende de que todo pase por un departamento. La falta de personal es quizás el problema más acuciante del Ayuntamiento de San Bartolomé.

¿El servicio de hamacas y sombrillas y kioscos cómo lo van a resolver, con servicio municipal o con concesión?

El servicio de hamacas y sombrillas es otro servicio que encontramos con el contrato vencido, que se había ido prorrogando, pero al pararlo por la pandemia después no se podía activar. Es el servicio que más recaudación genera al Ayuntamiento. Al final, la idea es que el servicio lo preste Emursa, la empresa municipal de recaudación, que lleva los servicios de parquin, y que tiene capacidad para contratar personal. Hay una comisión técnica formada por todos los partidos, incluida la oposición, que trabaja en esa idea para poner en marcha ese servicio de hamacas. Pero no se ha decidido si se hace así o se saca a concurso la gestión de hamacas con los kioscos, que también tienen el contrato vencido.

¿Piensa en volver a repetir como alcaldesa?

Me lo han preguntado pero no me lo he planteado. Por mi cabeza no pasa si me presento a la reelección o no, sino los mil problemas que hay ahora. Quiero que después de estos cuatro años en la balanza pese la buena gestión interna, que es la que permite funcionar al Ayuntamiento, y sobre todo la parte externa, es decir todo lo que hay que mover para mantener el desarrollo y luchar por el futuro turístico de este municipio tan importante para la economía de toda la Isla.

¿Imagino que si el Partido Socialista se lo pide volverá a aspirar a la alcaldía?

Bueno (Risas). ¿Por qué no? Lo que está claro es que cuando asumes este cargo quieres recoger frutos, y la política municipal l para bien o para mal supone que estás cerca del vecino y si lo haces bien te lo hacen llegar, y si no también recoges los palos. La gestión municipal genera una cercanía que no sientes en otros cargos públicos, y hace que el vecino valore o cuestione más el trabajo de la persona que las siglas políticas.