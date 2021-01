Mª del Carmen Rosario “No me quejo de otras instituciones, pero cuando tuve que chillar lo hice”

El accidente del catamarán de Fred. Olsen ha vuelto a avivar el debate sobre la ampliación del puerto de Agaete, y sobre las mejora en las medidas de seguridad para los bañistas, que están muy cerca de los barcos. ¿Son temas cerrados?

Un accidente pasa en la carretera, en un avión, y aquí es la primera vez que pasa en Agaete con Fred. Olsen. Pero ese debate de muelle sí o muelle no, no toca. Porque en su momento, cuando se decidió hacer el puerto que tenemos, me imagino que los que estaban gobernando, tanto en el Gobierno de Canarias como en el Ayuntamiento, y doy por hecho, que pensaron en primar la seguridad. No hay que obviar que en Agaete lo más importante son nuestras playas, para los bañistas, para quienes vienen a comer a nuestros restaurante, y para nuestros pescadores. Yo creo que no toca ese discurso. En la vida, y más en estos momentos, cuando hay que tomar las decisiones hay que trasladar la información real a todo el mundo, para que no empiecen con opciones. Pero accidentes pasan. Hay que tener en cuenta las condiciones del viento y el mar que habían ese día 7.

Pero, ¿hace falta más protección?

La protección le corresponde a Puertos Canarios. Dijimos todos, en ese primer momento, que lo primero era sacar a los pasajeros sin que les pasara nada. Se hizo con éxito; que el barco se llevara a puerto, por miedo a los vertidos. Se hizo con éxito. Gracias a Fred. Olsen se trajo a los mejores del mundo, por si había algún accidente. Ahora, imagino que Puertos Canarios junto a Fred. Olsen, harán un estudio de todo esto. Como Ayuntamiento sí les dije que había que cerrar las playas, y los pescadores no salieron hasta tener la certeza de que no había problemas. Los análisis del agua dicen que son aptas para el baño. Ha habido en este proceso diferentes competencias, con Costas, y luego del Gobierno de Canarias y el Cabildo.

Lleva año y medio de mandato. ¿Qué grado de ejecución, con obras y proyectos concretos, se ha realizado sobre el programa electoral que presentó a sus vecinos?

Pero si coge este año y medio, y le quita el incendio que nos tocó, en el que tuvimos que desalojar a vecinos de El Risco y el Valle, la pandemia, en que casi todo y otras Administraciones estaban casi cerradas,... Yo llevo años en política, y aquí como concejal, y si se tienen en cuenta esas circunstancias, lo que se ha hecho en año y medio no se ha hecho nunca. Todos los concejales son trabajadores, y la plantilla del ayuntamiento. Nos encontramos con un presupuesto prorrogado del año 2018, en el anterior mandato, donde había una denuncia, y lo tenía impugnado la Delegación del Gobierno. Y debíamos esperar a la resolución para trabajar en nuestro propio presupuesto. Estaba impugnado por las retribuciones a la plantilla de la policía. En su mandato solo aprobaron dos presupuestos. En ese momento ALPA y PSOE no tenía mayoría, y no podían sacar un presupuesto, y no podía cumplir con el nivel de la policía. Y estando nosotros en la oposición votamos a favor para que Agaete no se parase. Este año pasado hemos gobernado con modificaciones. Pero hemos certificado obras por más de 1,5 millones de euros. Hemos conseguido que el Cabildo se comprometa a financiar la circunvalación, que como sabe, es una obra que los que hemos gobernado lo hemos visto como prioritario, pero tampoco es fácil. Pero no se puede engañar a la población, como se hizo en el anterior mandato, diciendo que se iba a empezar. Porque hasta el día de hoy nos encontramos que no se sabía ni de quién eran los terrenos. Y que una parte de la financiación la iba a pagar el Ayuntamiento. Luego votaron que no se hiciera, cuando vieron que no iban a llegar a tiempo. Llegamos y trabajamos en ella porque creemos que es importantísimo para el desarrollo del casco y de El Valle. Y hemos conseguido que el Cabildo de Gran Canaria modifique el proyecto, que lo una con el proyecto de un geriátrico y que nos financie al 100% la obra. Y nosotros estamos trabajando para conseguir los terrenos, para se pueda adjudicar la obra lo antes posible. En servicios sociales, creo que desde que llegamos nos encontramos con toda la crisis, y hemos hecho algo que no ha hecho ningún ayuntamiento en Gran Canaria para dinamizar el tejido empresarial, porque los puestos de trabajo dependen de cómo le vaya a los empresarios, y sacamos las ayudas para los autónomos, que fue el único municipio que lo hizo. Pero, además, desde marzo pasado tomamos la decisión de que esas tasas que cobra el Ayuntamiento por la colocación de mesas y sillas no se les cobrara a los empresarios. En el pleno del martes pasado, volvimos a llevarlo porque es anual, volver a modificar la ordenanza para que no paguen. Y, además, han visto que desde la entrada en vigor hace una semana de que los restaurantes sin terraza no podrían abrir, le hemos cedido un espacio público para que lo hagan. Son muchas las cosas que hemos hecho.

En algún pleno ha sacado a relucir que el contrato de concesión de la basura no recoge el conjunto del municipio, con lo cual hay calles y barrios que se quedarían excluidos. ¿Se ha solucionado este problema o hay barrios que quedan fuera del servicio?

Cuando llevaron a pleno en el mandato anterior adjudicar este concurso yo mismo se los dije: ustedes me explicarán dónde hay una baja de un millón y pico de euros. Ahora nos hemos enterado que la mitad del pueblo no se barre. Que adaptaron el contrato, según nos dicen, al dinero que tenían en ese momento. Como si desconocieran que se pueden hacer modificaciones. Sacaron un contrato tan importante como es el de la limpieza de nuestro municipio, que es a 10 años, sin tener en cuenta que los barrios siguen creciendo y que hay que incorporar nuevas urbanizaciones. Que se haya recortado es de juzgado de guardia. Nos encontramos una deuda enorme, por el reconocimiento de esa parte, que no está, pero que la empresa lo hace. Con un problema añadido, que usted no puede limpiar todo el pueblo con el número de barrenderos que entró en ese contrato. Y es un tema que intentamos resolver.

Pero, ¿en qué situación está ahora?

Estamos pendiente de que los abogados nos den la solución para poder resolverlo.

El Comisionado de Transparente les ha dado un suspenso. ¿Está adoptando alguna medida para cambiar esa situación, y para que la población esté al día de lo que se hace en el Ayuntamiento de Agaete?

Hay que aclarar que ese diagnóstico y ese suspenso es de 2019, La mitad de ese año estaban gobernando otros partidos. Y a nosotros nos corresponden los últimos meses. Algo se habrá hecho mal y hay que corregir. Pero, desde luego, la directriz que yo, como alcaldesa, le he dado al secretario es que hay que subir todo, que no hay nada que ocultar.

Pero, el Ayuntamiento de Agaete sigue teniendo hoy en día uno de las peores servicios de internet para que los ciudadanos y empresarios puedan resolver sus casos y estar al día de documentación.

Por eso hemos trabajado en la organización interna y en transparencia. Y desde aquí se les dice que hay que sacar toda la información. Ahora, también le digo una cosa, y es que nos encontramos con una organización cuando tomamos posesión, en la que aquí todavía no se habían puesto al día con la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Desde que llegamos hemos sacado más de 20 licitaciones. Con el mismo capital humano que se tenía. Porque la ley hay que cumplirla.

El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias están en manos de otros partidos distintos al suyo, el Partido Popular. ¿Se ha sentido bien tratada en este mandato? ¿Alguno ha sido mejor que otro?

Yo tengo que decir que no me puedo quejar. Yo parto de la base de que cuando gobernamos nos tenemos que olvidar de partidos políticos y pensar en el ciudadano. La política tiene que dar un giro bastante importante, y no hacer política barata con cualquier tema. Toca trabajar. Los ciudadanos esperan mucho de los políticos, y lo están pasando muy mal. Tenemos una crisis sanitaria y económica muy grande. Y si somos incapaces de ponernos de acuerdo, al menos yo no podría dormir tranquila. En las consejerías del Cabildo hemos estado con la circunvalación, con Vivienda tenemos dos ARRUS (Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana) de casi dos millones de euros del Valle y del barrio Señorita María Manrique de Lara. Tengo que agradecer que a través del Consorcio, cuando se redujo el dinero a través de la comisión bilateral Ministerio-Gobierno de Canarias decidió poner menos dinero, el Cabildo nos puso más cantidad para acometer más reformas en viviendas que las necesitan. Pero, además, también pedí para rehabilitar unas viviendas que están en malas condiciones en El Valle y Santa Rita. Pues ya aprobó el Consorcio de la Vivienda hacer la reforma de las cuatro viviendas. Y cuando nos hemos dirigido a Deportes, después de cuatro años del PSOE, es la primera vez que recibimos una subvención para el gimnasio. Tenemos otros compromisos. También es verdad que cuando he tenido que chillar, también he tenido que chillar. Yo fui una de las que protesté cuando nos convocó el Cabildo de Gran Canaria para el proyecto ‘La Cumbre vive’, porque iba a sacar unos millones para los municipios afectados por el incendio, y me veo en la rueda de prensa que el municipio de Agaete no aparecía. Me levanté y lo manifesté al presidente del Cabildo (Antonio Morales): “No sabía yo que mi municipio no había sido afectado, porque El Hornillo fue de los más afectados”. Pero el Ministerio por los desperfectos nos dio el 50% y el Cabildo se ha comprometido a darnos el otro 50%.

En algún momento se le ha achacado que actúa a golpe de efecto. ¿Tiene un plan a medio plazo para Agaete?

Nosotros nos presentamos a unas elecciones con un plan bastante ambicioso. De hecho, si no hubiésemos sabido lo que queríamos hacer, no hubiésemos hecho tantas cosas. Por ejemplo, tenemos claro la circunvalación, que teníamos que activar el tejido empresarial, ha sido un revulsivo servicios sociales, y estas navidades pusimos en marcha, y en eso tengo que agradecérselo a las trabajadores sociales y de ayuda a domicilio, que por primera vez las personas mayores estuvieron atendidas. Porque la situación merecía un esfuerzo especial por parte de todos. Había que acometer en Deportes, y lo estamos haciendo; trabajamos con los pescadores; hemos cambiado por completo El Hornillo; en El Valle tenemos dos obras. Tenemos que adjudicar por más de 200.000 euros los senderos, porque un proyecto que tenemos es que, como Agaete tiene mar, restauración y montaña, teníamos que trabajar por un turismo verde, y estamos negociando con Gesplan para ponerlo en marcha. En la parte interna, no teníamos ni interventor ni secretario, este es accidental, porque esperamos que nos envíen de una lista del Gobierno de Canarias. Lo más importante son las personas.

¿Y qué más?

Con la pandemia desde el minuto uno hemos estado abiertos todos los días, y el director y personal centro de salud ha ido permanentemente a la radio a informar. Y teníamos un problema eterno en Las Nieves con la falta de aparcamientos, y un privado decide tener un terreno en condiciones. En El Valle vamos a dinamizar el paseo desde el casco. El vicepresidente del Cabildo se comprometió a hacer un proyecto que sería el Paseo de los Cafetales, en el margen derecho, porque es una ruta preciosa. Y tenemos el proyecto desde la rotonda del Dedo de Dios a las piscinas naturales por el barranco, trabajando junto al Consejo Insular de Aguas. Estamos para adjudicar la plaza de Las Candelarias, que ahora tiene una situación que no es la mejor. Estamos trabajando también para cambiar la rotonda de entrada al pueblo, que es una vergüenza como está. Y estamos buscando financiación para el Ángel Protector, de Pepe Dámaso, para que se coloque en la entrada, y que tienen más sentido que nunca, para que nos siga protegiendo, igual que lo hizo con el accidente.

Se han publicado las dudas del PP nacional sobre la continuidad de la cúpula regional del partido. ¿Puede ser María del Carmen Rosario la nueva secretaria general?

(Se ríe) No me lo he planteado. Creo que tengo suficiente con Agaete. Estuve muchos años y trabajé muchísimo en el Comité Ejecutivo Regional, pero ahora me toca Agaete. Me da mucho trabajo y en estos momentos de mi vida yo siempre he dicho, y ahora con más motivo, de que uno se da cuenta de que vivo en el mejor municipio en el se puede vivir. Aquí nací, me crié, he criado a mis hijos, y no hay mayor orgullo que haber recibido el apoyo mayoritario de mis vecinos para que les ayude a dirigir este municipio. Eso no entra en mis planes.