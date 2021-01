“En la zona industrial de Arinaga el déficit de facturación es del 50%”

Por esta crisis sanitaria y por todo lo que ha arrastrado, ¿se ha producido una paralización o ralentización de las obras y proyectos que había puesto en marcha la Corporación?

En cuanto a infraestructuras no. Al revés porque el teletrabajo ha permitido tener la serenidad en casa que a veces no se tiene aquí [Ayuntamiento]. Se ha avanzado bastante en el desarrollo de los proyectos. Otra cosa es que estén paradas las escuelas deportivas municipales, por ejemplo. Respecto a las obras, en absoluto hay paralización o ralentización, al contrario. Hay un montón en licitación. Está en ejecución la sustitución del parque del terrero de Agüimes; varias obras de alumbrado público, con un presupuesto de 1,8 millones de euros, que se está terminando; varias obras para la sustitución de la red de abasto de agua, desarrollándose o en licitación, con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Y con el objetivo de reemplazar el cien por cien, así minimizamos las pérdidas de agua y avería, y se garantiza el mayor caudal de agua a las viviendas.

¿Y qué otros proyectos hay en marcha o preparándose?

Hay un montón de proyectos que se redactan y que terminaremos ahora, en estos primeros seis meses, y que los estamos preparando para poder, con la situación de las reglas fiscales, aprovechar los remanentes. Tenemos ya el proyecto definitivo de la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga, con un presupuesto de casi cuatro millones de euros y que saldrá a licitación en breve. Está a las puertas el nuevo comedor del colegio Veinte de Arinaga [de Playa de Arinaga]. Es un proyecto con más de un millón de euros de presupuesto. Falta firmar el convenio con el Gobierno de Canarias para su financiación.

¿Qué pasó con la obra del Mercado Agrícola del Cruce de Arinaga, se paró?

Se avanzaron las obras de lo que iba a ser un Mercado Agrícola, pero que finalmente será un Mercado Polivalente. Estamos trabajando con la Institución Ferial de Canarias (Infecar) para que sea un recurso para el desarrollo de actividades insulares. Está casi acabada. Ya está resuelto el tema eléctrico y estamos pendiente de resolver el afianzamiento de la estructura del techo. Lo acabaremos este año, seguro.

¿Qué sucede con el proyecto de la nueva comisaría de la Policía Local, se encuentra parado?

Está terminado ya ese proyecto de la comisaría que estará en frente del Ayuntamiento. Se incluyeron una serie de datos y cuestiones que estaban pendientes que lo han retrasado un poco. Saldrá pronto a licitación.

¿Cuál es la situación de la Villa de Agüimes social, sanitaria y económicamente como consecuencia a la pandemia?

Este municipio, por suerte, no es de los que tiene mayor número de casos por esta pandemia. Hemos estado a la cola por número de casos en función de la población total. Sin embargo, hay incidencia en la actividad social y económica, entre otras cosas por su dependencia del turismo. Ha afectado al comercio local y también a la Zona Industrial de Arinaga. Al principio del confinamiento era Agüimes proporcionalmente el municipio de Canarias que tenía el mayor número de personas afectadas por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

¿Cómo ha afectado específicamente esta crisis sanitaria al Polígono Industrial de Arinaga?

Hemos visitado varias empresas y está claro que ha afectado muchísimo a bastantes empresas. Lo están pasando mal, la verdad que sí. El porcentaje del déficit de facturación puede estar entre el 40 y el 50 por ciento, como media, en la Zona Industrial de Arinaga. Eso sí, varía en función del sector del que estemos hablando. El de la alimentación sigue igual en su facturación, algunas subieron los ingresos, pero tuvieron más gastos en lo relacionado con la prevención y lo sanitario. Las vinculadas a la distribución de productos al Sur pues tienen un déficit entre el 60 y 70 por ciento. Por ejemplo, la empresa Emicela [con productos como café, frutos secos, leche evaporada, papas fritas y roscas] cuenta con una facturación que sólo llega al 40 por ciento. De una plantilla de 130 trabajadores, sólo tiene en activo en torno a unos 25.

¿Cuántos casos de contagio de Covid-19 y de fallecidos suma en la actualidad Agüimes?

Ahora mismo tenemos activos trece casos y todas estas personas están en sus viviendas, ninguna está hospitalizada. Respecto a fallecidos por Covid-19, hasta la fecha y casos que yo sepa, pues han sido siete. Todos eran personas mayores con patologías anteriores. El más joven tenía 58 años, pero llevaba mucho tiempo con otra enfermedad. Eso sí, ninguno de los fallecidos era de la residencia de mayores de Agüimes, es una de las pocas residencias de Canarias que no ha tenido ningún caso de contagio de este virus, ni fallecimiento por Covid-19.

¿En qué porcentaje ha aumentado la petición por parte de los vecinos de ayuda para pagar la luz o el alquiler, así como de alimentación o trabajo?

Respecto a expedientes tramitados, el porcentaje de aumento de estas peticiones estará en torno al 30 por ciento en la Concejalía de Servicios Sociales. Además de eso, hay una desesperación por la demanda de empleo. Lo que más pide la mayoría de la gente es trabajo. De los 3.354 desempleados que teníamos en la villa al cierre de 2019, hemos pasado a 4.118 parados al final de 2020. Estas cifras suponen un incremento del 22,8 por ciento. No hemos llegado aún al pico de parados que se produjo en 2014 y que era de 4.200 desempleados, pero lamentablemente estamos muy cerca. También aumentó la población. La situación laboral condiciona muchísimo a la economía familiar.

¿Cuánto han aumentado los recursos económicos para hacer frente a esas ayudas de emergencia que piden?

Unos 600.000 euros en total, al contar con 100.000 euros aportados por el Cabildo de Gran Canaria y 150.000 del Gobierno de Canarias, más 350.000 euros por nuestra parte. Además de más recursos económicos, hemos puesto en marcha otras medidas, como más limpieza y desinfecciones en los colegios, desinfecciones en más espacios municipales, y material de protección, gel y mascarillas para el propio personal.

Los empresarios de la restauración están preocupados por las medidas restrictivas del nivel 3 contra el virus.

Desde el pasado viernes los interesados pueden hacer uso del espacio externo para instalar sus terrazas, aquellos que no la tengan. Ya lo permitimos. Los interesados pueden descargar la declaración jurada de solicitud. Hemos suspendido el cobro de la tasa de las terrazas. Los que ya tienen terrazas pueden añadir más mesas y los que no, ya pueden instalarla en espacios públicos, con medidas de seguridad, obviamente, para poder mantener la actividad. Yo entiendo que los empresarios están contentos porque comprenden que hemos sido sensibles a la situación en la que se encuentran y a sus necesidades. De todos modos, tienen que cumplir con las normas, como el distanciamiento de las mesas, y ya les hemos dicho que la Policía Local y la Guardia Civil harán los correspondientes controles.

¿La Policía Local y la Benemérita harán más controles en las carreteras y sitios públicos para asegurar que los ciudadanos cumplan la normativa?

En principio, no. El esfuerzo lo están haciendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde la segunda ola. Ahí fuimos más incisivos porque había más miedo y hubo más casos, pero o creo que la gente se fue acostumbrando o cogió miedo, o se responsabilizó más por esta situación en la que estamos todos, y debemos ser responsables.

Sin embargo, ¿cómo percibe a los vecinos por esta crisis sanitaria y económica, más nerviosos a los mayores, o más pasotas a los jóvenes? ¿La ciudadanía de Agüimes es tan responsable como pide y ve necesario?

La inmensa mayoría de la gente es consciente de la problemática en la que estamos y la mayoría de la ciudadanía cumple con la normativa sanitaria. También es verdad que se percibe, por un lado, miedo por lo relacionado con la salud, y por otro crispación y malestar por la falta de actividad social. La gente se pone quizás más violenta. El ocio es necesario e importantísimo para reducir esa crispación. Sin embargo, destaco que los ciudadanos de Agüimes son muy cumplidores y no hemos tenido ningún incidente bárbaro como botellones o de violencia en la calle, como sí han pasado en otros sitios del país.

Ya que habla de ocio, Agüimes es uno de los pocos municipios de la Isla en el que continúa la oferta cultural con teatro, conciertos y otros.

Cumpliendo el protocolo sanitario y planes específicos para cada actividad cultural, hemos mantenido la programación de este trimestre, y autorizado por Sanidad. Nuestra idea es seguir así el resto del año. Vamos a continuar manteniendo la Universidad Popular y la Escuela de Danza y la Escuela de Música, y sus actividades, porque son grupos estables, burbuja. Es decir, mantenemos los espectáculos y la formación. Cuando estábamos en el nivel 2 de las restricciones contra el Covid-19 [en la actualidad es el nivel 3 en Gran Canaria] pues limitamos el aforo al 33 por ciento, en vez del 50 por ciento, como se permitía en ese nivel. Hemos sido más previsores para evitar cualquier incidencia que se cargase la programación. En actividades deportivas, hemos sido prudentes y no permitimos que haya público, como en los encuentros del Club de Baloncesto Agüimes, que está en la Liga EBA. Tampoco lo permitimos en los partidos de fútbol.

¿Cómo ha reaccionado el público en los espectáculos, va menos o lo contrario?

Se llega a aforo que permitimos, al 33 por ciento. El último caso, el concierto de Los Gofiones en Navidad en el Teatro Auditorio de Agüimes. Por la fuerte demanda que había, pues tuvimos que ofrecer dos sesiones el mismo día, con unas 215 butacas cada una. La gente responde. Además, al comprar la entrada le tomamos los datos al espectador para tener a cada uno identificado por si pasara algún caso o brote. No ha pasado.

¿Cómo es la situación y cómo están funcionando los colegios e institutos?

Es buena la situación en todos los centros ahora, y en eso han tenido que ver los equipos directivos y los profesionales educativos porque no era fácil al iniciar el curso. Nada fácil. Funcionan con absoluta normalidad. En sólo un centro educativo tiene en cuarentena un aula por el caso positivo de un niño. Alguna incidencia tuvimos al principio del curso y ya se aplicaron las cuarentenas, y estamos en la normalidad.

¿Ha sido necesario reestructuras a los trabajadores del Ayuntamiento y hubo algún brote de Covid-19?

No hemos tenido que hacer ninguna reestructuración del personal. Servicios Sociales sigue con el mismo, no ha hecho falta reforzarlo. Lo que hemos tenido que hacer es combinar el teletrabajo y el presencial. Trabajamos con la cita previa y ha marchado bien, dando la cita al día siguiente o dos días después. No se ha producido ningún brote en dependencias del ayuntamiento. Sólo un caso de Covid-19 de una trabajadora municipal, del departamento de Atención Ciudadana, que ya hizo la cuarentena y se ha incorporado a su puesto de trabajo. Todo el personal ha mostrado mayor complicidad y esfuerzo. También es verdad que la forma de atender a la ciudadanía a través de la cita previa te permite rentabilizar más el tiempo.

¿Más proyectos pendientes?

Hay un montón de proyectos que saldrán para su adjudicación en breve: el nuevo centro de hidroterapia del Cruce de Arinaga, ya que cambiamos la maquinaria por las filtraciones que se producían y había que garantizar la seguridad, y ya se está en la última fase de la firma del contrato; la rehabilitación de fachadas; la sustitución de la carpintería en el Ayuntamiento de Agüimes; pavimentación en la fase cuatro de la zona industrial de Arinaga y que está también a falta de la firma del contrato; la redacción de varios proyectos, como el nuevo espacio del parque urbano que va a ser el skape park, y también está la demolición de la antigua casa de la maestra de Arinaga

¿Hay planes de empleo para desempleados en marcha en la actualidad?

Ahora comenzaron, a final de diciembre, cuatro escuelas taller, con 60 trabajadores. También está un plan de empleo social para unos 50 desempleados. El Ejecutivo canario aportaba unos 250.000 euros y nosotros unos 300.000 euros. En vez de contratar a seis meses, lo hemos hecho a nueve, así cuando finalicen a final de septiembre tendrán derecho a cobrar el desempleo y estarán pendientes de otro plan de empleo. Además, tenemos otro, que se llama Fórmate, que consiste en formación, un 60 por ciento. y práctica, en un 40 por ciento; y que es para 18 personas, junto a seis profesores. Resumiendo, tenemos esos tres planes de empleo, y además estudiamos e insistimos a las empresas para que contraten a más personas de la bolsa de empleo.