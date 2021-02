Antonio Ortega: “Urge una reforma integral de la carretera GC-15, la del centro, y una variante”

¿Hubo o hay algún caso de Covid-19 entre concejales y personal del Ayuntamiento?

No somos ajenos a esta pandemia mundial. Nos ha tocado porque fue a una miembro del grupo de Gobierno, exactamente a la segunda teniente alcalde y concejala, Iluminada Santana, y a su familia, y también a funcionarios: uno dio positivo y afectó a su familia; y una funcionaria, que aunque ella finalmente tuvo un diagnóstico negativo, tuvieron positivo varios miembros de la familia. La edil ya se incorporó y el funcionario también. Esto fue en la primera ola, el año pasado. Se tomaron las medidas dictadas por las autoridades sanitarias y no se ha repetido esa situación.

¿Hizo reestructuración de los funcionarios en los departamentos del Ayuntamiento?

No. Muchos trabajadores realizan teletrabajo varios días a la semana. Lo que se ha tenido que reforzar con los operarios ha sido en materia de limpieza y desinfección de colegios, dependencias y las infraestructuras municipales. Acaba de empezar este mes un Plan de Empleo de Emergencia Social con 23 trabajadores y que hace, entre otras, tareas de limpieza y desinfección. El presupuesto del plan de empleo de este ejercicio es de casi medio millón, exactamente unos 200.000 euros por parte del Gobierno de Canarias y unos 265.000 por parte del Ayuntamiento de San Mateo.

¿Cuántos casos de coronavirus y personas fallecidas se han registrado en este año de pandemia en la Vega de San Mateo?

Que yo sepa han fallecido dos personas mayores, de más de 85 años cada uno, con patologías previas. Era un matrimonio, marido y mujer. Ocurrió entre los meses de junio y julio de 2020. Hemos tenido casos de Covid-19 en distintas etapas, variando entre 17 y 20. Se han confinado a personas y se hicieron otra vez las pruebas. Pienso que estamos dentro de la normalidad. Hay que tener en cuenta que la afección del virus es menor en el campo que en la ciudad, ya que no hay tantas aglomeraciones y porque las viviendas están aisladas, y todo eso evita que se siga propagando el virus.

¿Ha aumentado en el último año la población del municipio por la pandemia?

Sí, sea por trabajo o por el confinamiento o para estar más protegidos de la pandemia, sobre todo han regresado aquellos que tienen una segunda residencia en el municipio y los que tienen casa por un familiar cercano y que estaba vacía. No te puedo decir la cantidad exacta, pero lo sabemos de seguro porque el volumen de residuos ha aumentado en el último año un 15 por ciento. No ha aumentado el censo, creció la población de hecho y no de derecho. Estamos ante otro problema serio que es el despoblamiento porque la ciudad ofrece cosas de ocio o empleo que los municipios rurales no podemos ofrecer igual, pero sí otras cosas. Cierto que en invierno las condiciones de vida son más complicadas. Hace falta una inversión de las administraciones públicas porque si no, no vamos a conseguir fijar la población, sino quedarnos despoblados. La Vega de San mateo tenía casi 10.000 habitantes en los años sesenta y en 2020 somos 7.570.

La Mancomunidad de Municipios de Medianías, formada por San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo y San Bartolomé de Tirajana, tienen algo importante que reclamar a las administraciones.

Hemos solicitado reuniones con el Cabildo y con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. La carretera GC-15, la del centro, jamás ha tenido una actuación seria. Sí, tuvo actuaciones de ensanche, de pavimentado o de señalización. Esta carretera necesita con urgencia una reforma integral y la construcción de una variante que una Santa Brígida y San Mateo. Tiene el mismo trazado y curvas peligrosas que en todo el siglo pasado. Se invirtió en carreteras en el sur, norte y sureste, pero no en el centro, en medianías, y si no se hace, nos quedamos en la cola del desarrollo de Gran Canaria. Un dato: la avenida Tinamar, que es la carretera GC-15 por su paso por San Mateo, tiene los fines de semana un tráfico de unos 14.000 vehículos, cantidad que es mayor al que tiene el nuevo tramo de la GC-1 y sus túneles que llegan a la playa de Mogán.

¿Cómo es la relación en este momento de crisis sanitaria, económica y social del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo con el Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno canario?

Con el Gobierno de Canarias, bien. El trato no es tan cercano como con los Cabildos. Al Cabildo se le suele olvidar el trato con San Mateo. El trato con los consejeros o cuando hay una necesidad o algo especial, es bueno. Otra cosa es respecto a lo económico. No es el mismo el trato que con el resto de municipios de la Isla. Es obvio. Viendo o leyendo las noticias en los medios de comunicación queda claro que el trato no es igual para todos. Es mejor para aquellos que son del mismo palo político. Nosotros [Avesan] que somos el verso suelto, que somos un grupo independiente que no nos sometemos a los dictámenes de ninguna organización política que no sea la nuestra, pues nos tratan de forma diferente. Es verdad que sí nos dan las partidas que nos corresponden, como las de los planes de cooperación. Es obligatorio. A nosotros nos dan ayudas no significativas, al tiempo que a otros municipios con igual o menor población que la Vega de San Mateo y probablemente con menos necesidades les dan mucho más, les otorgan partidas nominativas aprobadas en los plenos.

¿Alguna excepción?

Hay algunas excepciones. Respecto al proyecto de reforma del polideportivo municipal, la Consejería de Deportes, que nos aportará unos 600.000 euros, de la cual está la inversión extraordinaria de 445.000 euros, como se acordó con el Presidente del Ejecutivo canario y con el consejero de Deportes, y 155.000 euros que estaban aprobados en la legislatura anterior. A esa cantidad total le añadimos los 2,4 millones de nuestros fondos propios para los tres millones para la reforma.

¿Cómo nota el estado anímico de los vecinos y vecinas en general por esta pandemia y sus consecuencias?

Con mucha incertidumbre. Espero que realmente 2021 sí sea el año de la esperanza. A los problemas por la enfermedad hay que sumar los económicos que afectan a las pequeñas y medianas empresas, y a los autónomos. El sector comercial de San Mateo funciona bien, pero el bajón de los ingresos de forma considerable.

¿Cómo ha afectado esta crisis al sector agrícola?

El sector agrícola del mercado está bastante afectado también con esta crisis por la disminución de turistas por el Covid-19, ya que muchos hacen las producciones que estaban destinadas para el sector turístico, para los hoteles y que están cerrados ahora. Hubo determinados momentos, como en el confinamiento, en los que los agricultores tuvieron que enterrar sus cosechas con los tractores porque no tenían mercado. Las grandes superficies y supermercados tienen sus campañas con determinados productores.

Su municipio cerró 2020 con el segundo porcentaje de paro más bajo de Gran Canaria, por detrás de Valleseco con un 0,30% y un sólo parado más. Y San Mateo, con un 5,30 % y 35 desempleados más. ¿Sucedió por el peso de la agricultura en la economía del municipio o por las obras en marcha?

Un poco de todo. Hemos apostado por la inversión. Nuestro catequismo es inversión, inversión y más inversión, más que gastos corrientes. Hemos puesto los cimientos para crecer de cara al futuro con inversiones importantes que va a desarrollar económica y socialmente nuestro municipio. Y eso está permitiendo que muchas personas estén trabajando en el sector de la construcción. Y la agricultura también es muy importante. Quizás la Vega de San Mateo sea el mercado de alimentos de la isla de Gran Canaria. Nuestro pulmón económico es nuestro mercado agrícola.

Hay obras junto al mercado.

Sí, hay varias obras importantes: una es la conversión de la avenida de Tinamar, la que tendrá dos carriles de subida y un ensanche de las aceras porque son más importantes las personas que los coches. Como los vehículos también son importantes, pues la otra obra importante es el nuevo aparcamiento subterráneo junto al mercado [antigua estación de guaguas]. Las obras están bastantes avanzadas. En dos o tres meses estarán acabadas estas dos obras, y después llegarán los trámites, dar de alta, permisos y demás. Entiendo que el aparcamiento estará abierto en verano.

Además, hay otras dos obras importantes más.

Claro. Está la reforma del propio Mercado Agrícola. Está adjudicado, con un presupuesto de unos tres millones y medio de euros, que es aproximadamente similar al de la obra del Polideportivo Municipal, que también se adjudicó. Tienen los dos proyectos un plazo de ejecución de dos años. Otra obra es el bar restaurante del Mercado, que tendrá ascensores, más accesibilidad y más terrazas.

¿Qué cambios o novedades tendrá el Mercado Agrícola?

La superficie en planta de 2.000 metros cuadrados pasará a 4.400. Tendrá cafetería, rampas y más puestos de venta de productos de la tierra, ya que ahora será un centenar. Y habrá escaparates para que se vean los productos y la actividad comercial en el interior. Será un edificio moderno. Y respecto al mercado de artesanía y de ropa, pues tendrá 50 puestos de venta. Está funcionando en el exterior con carpas. Cuando finalice la obra en el Mercado Agrícola, volverán los agricultores a la misma y se reformará la de ropa y artesanía. Será un recinto ferial.

¿Y hay más obras?

Otro proyecto importante, con mas de dos millones de euros que pagan todas las administraciones y un porcentaje los propietarios, será renovar la imagen y accesibilidad de las 108 viviendas del casco de San Mateo. Existen muchas en los barrios: estamos sustituyendo el cien por cien de las luminarias del municipio, con más de tres millones de euros; estamos con la fotovoltaica para la piscina y para el colegio Rafael Gómez Santos, financiado por Europa y por el Ayuntamiento; acabamos de terminar la rehabilitación de la plaza del barrio de Risco Prieto; se hará la plaza y cancha para La Bodeguilla; luminarias LED para todo el municipio; creamos una urbanización en el barrio de La Solana; y otra obra importante, con un presupuesto de casi 800.000 euros, es la del aparcamiento público y plaza en La Higuera.

¿Cuánto será el presupuesto total de todas estas obras, las importantes y las de los barrios, y de dónde sacará ese dinero?

Gastaremos más de 24 millones de euros en dos años. Contamos con dinero porque no tenemos deudas con nadie, ni facturas a proveedores sin pagar. Este va a ser mi tercer mandato. Cuando llegamos en el primero, en 2011, existía un déficit en el Ayuntamiento de 2,2 millones, y ahora cerramos el años anterior con un superavit de 18 millones. Esas obras se financiarán con fondos propios y con la cofinanciación con otras administraciones.