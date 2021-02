Santiago Rodríguez: “Confío en que las obras públicas y privadas alivien el auge del paro”

En primer lugar, ¿cómo se encuentra después de haber dado positivo en Covid-19 el jueves pasado, junto a los concejales Francisco García, Ana Gopar y Francisco Guedes?

Yo y los tres concejales estamos confinados en nuestras respectivas viviendas. En mi caso, confinado en mi habitación, completamente aislado, ya que convivo con mi familia, y estamos todos aplicando rigurosamente el protocolo. Me comunico a través del teléfono con mis familiares y en la puerta recojo la comida y las cosas que necesito, y devuelvo la bandeja y demás. Tenemos que seguir confinados hasta el domingo, que es cuando se cumplen los diez días del confinamiento, y podremos volver a incorporarnos a nuestra vida normal. Hará falta la confirmación del médico del Servicio Canario de Salud (SCS) para ese día.

¿Cómo se encuentran los tres concejales que están también confinados?

Tenemos contacto permanente, diario, y nos comunicarnos para los temas de trabajo, y para preocuparnos por el estado de salud de cada uno de ellos. En este momento de hoy [ayer para el lector] seguimos los cuatro estando asíntomáticos, no presentamos ningún síntoma relacionado con el Covid-19. Y eso es bueno.

¿Podemos decir que lo que le ha pasado a usted y a los otros tres ediles son gajes del oficio?

Quiero creer que sí. Los concejales y yo tenemos que contactar día a día con muchas personas, vecinos que quieren hablar con nosotros, que desean el encuentro presencial. También contactamos con muchos trabajadores y ese riesgo está. Nosotros nos cuidamos y tomamos las medidas preventivas, es decir, usamos las mascarillas, mantenemos la distancia mínima de 1,5 metros o dos, y en locales ventilamos. Nosotros tenemos más riesgo porque tenemos más contacto social.

¿Cómo ha sido la reacción de su entorno laboral y de los vecinos en general?

La reacción conmigo ha sido extraordinaria, genial. Me he quedado muy sorprendido porque los primeros días he recibido un aluvión de mensajes de ánimo de vecinos deseándome una pronta recuperación y que vuelva pronto al trabajo. No tengo más que palabras de agradecimiento para mis vecinos.

¿Sigue ejerciendo estos días de alcalde, a pesar de la situación en la que se encuentra, o ha delegado en el segundo teniente alcalde, ya que el primero está también confinado [Francisco García]?

No, lo sigo haciendo como tal. Estas circunstancias no nos impiden trabajar en nuestras viviendas mediante el teletrabjo. Sigo tomando decisiones, convocando las comisiones y los plenos, y estoy en contacto telefónico con el secretario y con la interventora, y el resto de los compañeros. La actividad se lleva ya de forma normalizada porque nos hemos habituado a esta manera con las nuevas tecnologías. Es mucho más intensa. Se puede decir que se trabaja más.

¿Se celebrará mañana jueves el pleno ordinario presencial que se suspendió la semana pasada al saber que el edil Francisco Guedes había dado positivo en la prueba?

El miércoles pasado se aplazó dicho pleno ordinario al saber que un concejal había dado positivo. Acabo de firmar una nueva convocatoria para celebrarla este viernes, día 5 de febrero, por videoconferencia, es decir, telemática porque entendemos que no se dan las condiciones para hacerlo de manera presencial. Y será por primera vez así.

Sabemos que han llevado a cabo la semana pasada medidas del protocolo de manera inmediata, como la desinfección de los dos edificios de las Oficinas Municipales y otras dependencias, así como promover más el teletrabajo. Sin embargo, ¿se ha producido nuevos casos positivos de coronavirus?

No ha ocurrido entre los concejales. Después de nuestros casos, hay un caso nuevo, y es un trabajador, aunque hay que esperar a la confirmación final. Antes de que nos pasara a nosotros cuatro, hemos tenido varios casos de trabajadores municipales de distintos departamentos al principio de esta pandemia. Eso nos ha ayudado a tener una experiencia contrastada. En estos momentos aplicamos el protocolo con total eficacia. Aparte de la desinfección de los edificios y de la recomendación de hacer teletrabajo, pues se han aislado a las personas de los departamentos en los que estamos las personas que hemos dado positivo. Hemos decidido hacer público nuestros casos, entre otras razones porque somos cargos públicos y por responsabilidad. Así, todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros lo saben. Cabe decir que nuestra relación y trato en el centro de salud de Vecindario es extraordinaria, mejor no puede ser.

En relación al municipio, ¿cuántos casos positivos de Covid-19 hay en la actualidad en Santa Lucía de Tirajana y cuántas personas han fallecido durante este año de pandemia?

El impacto en el municipio de esta tercera ola ha sido algo mayor que las dos primeras. Tenemos en la actualidad 53 personas activas, teniendo en cuenta nuestra población [unos 77.000]. Tenemos unos 68 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos muy lejos de los 368 casos de media activos en España. Incluso hay municipios con una población que es la mitad de la nuestra y tienen índices superiores al nuestro. Ha fallecido por Covid-19 una única persona en nuestro municipio, según tenemos constancia, y que era mayor y con diversas patologías. En líneas generales, y a pesar de ese repunte en la tercera ola, estamos bien en Santa Lucía con ese índice que he dicho.

¿Cómo se encuentran en general los vecinos de Santa Lucía en relación a esta crisis sanitaria, económica y social?

Percibo que la población, en general, tiene una cierta incertidumbre por lo que está pasando y sobre todo por lo que pueda pasar al prolongarse esta situación, la cual se está llevando bien. Una de las características de la población del Sureste en general y de Santa Lucía en particular es que a la población se han sumado muchos de numerosos sitios de Canarias, como de la Península y del extranjero. Son gente muy trabajadora y activa que ha venido a buscarse un futuro, y que hace un esfuerzo importante para superar esta situación de forma responsable.

¿Y qué pasa con los mayores?

En absoluto no los tenemos olvidados. Nos coordinamos con los centros de mayores y los centros de salud para llevar una serie de actuaciones, y no sólo de desinfección. Intentamos darles nuestro cariño y acompañamiento dentro de lo posible. Trabajamos en los colegios para que los niños y niñas escriban mensajes y dibujos para los más mayores. Y podemos decir que ya están vacunados todos los mayores de las residencias y ahora se vacuna a las personas en los domicilios.

Su municipio es el tercero en el que más ha subido el paro en 2020, detrás de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, con 3.104 desempleados más. ¿Es sólo por el parón del turismo o se suman otros motivos?

Sí, acabamos el año pasado con 11.368 desempleados, lo que en realidad representa el 30,64 por ciento de nuestra población activa. En términos absolutos es una cifra importante, pero en términos relativos hay que decir que en 2012 alcanzamos la cifra más alta que fue el 34,43 por ciento de la población, con una población menor que ahora, ya que eran en torno a 67.000 habitantes y ahora sobre 77.000. Santa Lucía es la ciudad dormitorio del Sur, y cuando el Sur estornuda o tose, Santa Lucía coge una neumonía porque miles de familias trabajan en Mogán o en San Bartolomé. Una gran parte de esos despidos vienen del sector turístico, y eso que otra parte se encuentra en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Y también ha afectado al sector comercial.

¿Qué va a hacer o hace ya el Ayuntamiento para reducir ese alto desempleo?

Hay distintas medidas que se han puesto en marcha para paliar a nuestra población. Una medida fue crear una línea de subvención de 500.000 euros para pequeñas y medianas empresas, y para autónomos que sobre todo el año pasado tuvieron que cerrar o con ciertos problemas para mantener la actividad comercial. Se presentaron unas 464 solicitudes y ya se abonó unos 100.000 euros. Cada ayuda es en torno a 1.500 euros de media. Cuando terminemos con los expedientes, muy seguramente decidamos continuar con esta ayuda. Otra medida es la autorización de la instalación de terrazas en las vías públicas para los negocios de la restauración y que les sirve como válvula de escape. Ya lo hicimos desde el año pasado.

¿Qué más medidas?

Una medida más, para todos los ciudadanos, es el pago fragmentado de nuestros tributos municipales. También hemos impartido una formación gratuita en marketing digital para que el comercio y el sector primario apuesten en más negocio ‘on line’. Hemos dado también formación alternativa de empleo y asimismo varios planes de empleo para personas en estado de vulnerabilidad. Y también, siempre que se puede, hemos fomentado los mercadillos municipales.

¿Y en obras públicas?

En las obras públicas hacemos inversiones importantes, aprovechando que estamos en superávit y la financiación de otras administraciones, como Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Fueron 15 millones de euros en 2020 y este año serán más de 12 millones e euros. Son muchas las obras que estarán en marcha. Importantes son, por ejemplo, las que se harán en el litoral, como que vamos a mejorar el campo de regatas y la plaza de Pozo Izquierdo, con un millón de euros; también en la zona de Bahía de Formas; la reforma importante de la Biblioteca Central; un plan de asfaltado, con 700.000 euros; asimismo, destinaremos 1,5 millones en la renovación de las aceras; la rehabilitación de la ermita de Sardina, con 167.000 euros; también mejoraremos el acceso de Pozo Izquierdo y el Polígono Industrial de Doctoral; haremos la demolición de la Asociación de Vecinos de Casa Pastores; daremos, con una inversión de 700.000 euros, un impulso al parque urbano Camilo Sánchez para reabrirlo este año; mejoraremos la ubicación de los caravanistas en Pozo Izquierdo; asimismo, habrá un serie de obras de mejora de las instalaciones deportivas, y el año pasado arreglamos el techo del terrero de lucha de Vecindario y reformamos el estadio de atletismo de Los Llanos. Otra importante será la de mejora de las 50 viviendas de Sardina. Destinaremos unos 525.000 euros para la sustitución de maquinaria y vehículos para servicios públicos. Mejoraremos el bombeo de las aguas residuales de la zona de Pozo Izquierdo y la zona baja del municipio. Confío en que las obras públicas y las privadas reduzcan este año el alto paro que tenemos, así como que todas estas inversiones públicas y privadas impulsen nuestra economía.

¿Y en obras privadas?

Hay una actividad importante, no sólo en la construcción de viviendas unifamiliares, sino también las iniciativas de grandes empresas que han decidido ubicarse en Santa Lucía. La más importante ha sido el nuevo supermercado construido por Mercadona en la avenida del Atlántico. Y no sólo eso, sino que esta empresa construirá con otra gran inversión otro similar en Doctoral. No es sólo esta compañía, sino hay otras que están estudiando la posibilidad de ubicarse aquí y que están trabajando con nuestros técnicos para concretar de qué manera.

¿Y la Zona Comercial Abierta de Vecindario?

Hemos tenido ya tres reuniones de una comisión en la que, además de la representación política, están los empresarios, comerciantes, técnicos y la asociación de taxistas. Ya se han puesto los cimientos y se han dado aportaciones muy importantes en un clima de trabajo inmejorable. Vamos a llegar a acuerdos para que haya inversiones necesarias, no sólo para mejorar esta zona comercial, sino también para hacerla accesible, agradable y atractiva.

¿Alguna novedad respecto a la Zona Industrial de Doctoral que continúa cerrada?

Estamos trabajando para conseguir abrirla en pocos meses. Tenemos que solucionar el tema de la potencia eléctrica. Trabajamos a tres bandas: con el Gobierno de Canarias; la compañía eléctrica; y la junta de compensación.